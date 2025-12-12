Новини
СРП задържа мъж, предизвикал в пияно състояние катастрофа и телесна повреда на жена

12 Декември, 2025 20:48 522 1

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка задържане под стража

СРП задържа мъж, предизвикал в пияно състояние катастрофа и телесна повреда на жена - 1
Снимка: БГНЕС
Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, шофирал след употреба на алкохол и причинил телесна повреда на жена при ПТП на бул. „Цариградско шосе“, съобщи "Нова телевизия".

На 12.12.2025 г. около 03,41 часа обвиняемият шофирал лек автомобил, когато нарушил правилата за движение по пътищата. Той е изгубил контрол над колата и причинил ПТП с движещия се пред него лек автомобил. Вследствие на катастрофата по непредпазливост е нанесена средна телесна повреда на жена, изразяваща се в травма на главата и счупване на ребра, казват от СРП. Мъжът е извършил деянието в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта от 1,89 промила.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка задържане под стража.


