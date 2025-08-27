Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше "такса спокойствие" и да завладее Перник

Васил Михайлов ме потърси, за да му дам всички лихвари. Искаше да превземе Перник. Не съм взимал пари от него, така че нищо не му дължа. Той е искал "такса спокойствие" от хора в града. Не съм изпълнявал задачи, възложени от него. Това разказа Павел Павлов в студиото на "Здравей, България". Той е човекът, подал сигнал за побой срещу Васил Михайлов, преди прокурорският син да изчезне безследно преди повече от два месеца.

Павел сподели, че е бил заплашен след като се е качил в колата. "Казано ми беше да отида да взема 8000 лева от трето лице, които да се дадат на Михайлов. Аз се бях съгласил, защото заплахи имаше и към семейството ми. Впоследствие обаче се отказах. Не познавах човека, от когото трябваше да взема пари. 9 години съм живял в Англия. Никога не съм бил приятел на Васил, но се познавахме. Многократно поисках да сляза, но не ми беше позволено. В неговата кола видях оръжия и ножове. Зад гърба ми през цялото време имаше човек с нож", разказа мъжът.

Припомняме, че от началото на юни полицията е на крак в опит да открие прокурорския син Васил Михайлов, който е в неизвестност. 21-годишният мъж изчезна, след като неговият съгражданин подаде сигнал срещу него за нанесен побой и за изнудване. След като беше обявен за общодържавно издирване, Михайлов направи изненадващо изявление чрез видео онлайн.

В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване, като хвърли светлина върху последния случай, в който е замесен. Видеото бе публикувано на 17 юни в канал в YouTube, носещ името „Иван Христов”, създаден ден преди това.

По данни на МВР на 12 юни вечерта Михайлов и още един мъж на 22 години нанасят побой и отправят заплахи за убийство към 31-годишен свой съгражданин (бел.ред. Павел Павлов). Според разследващи обаче потърпевшият съвсем не е случаен. В града е познат като човек, който се занимава с лихвари и по първоначални данни дължал пари на Васил. Затова е отведен в гориста местност над града, където по думите му е бил пребит, но успява да избяга и сам подава сигнал на 112.

В споменатото видеоизявление Михайлов коментира „случката в гористата местност” с Павел. Мъжът бил барман в едно от най-оборотните заведения в града. Прокурорският син не отрича, че той му е дължал пари. „Няма да казвам защо съм му ги дал, но съм бил молен да за това – поради вероятно неща, които консумира и цял Перник знае. Говорим за наркотици, говорим за момче, което е комарджия. Има и други лоши навици. Това не е важно, не ми дава право да го удрям”, казва още той.

В разказа си той обяснява и за „счупените ребра” и „хематоми по лицето” на Павел. Твърди, че три дни преди да се види с него, отишъл пред дома му, защото мъжът му искал още пари: „Качи се в колата ми и ми поиска 2000 лв. Тези пари бяха поредните. Тези 2000 лв. бяха, за да си оправи борчовете при някакви момчета, които са го били, има много свидетели и видео. Ситуацията става пред заведение. Няма да споменавам имената на момчетата”.

Според Михайлов именно тогава Павел му е показал, че има „счупени ребра”, които обаче са били констатирани чак три дни след случая в гората. „Тези счупени ребра се оказва обаче, че са от мен. Така говорят медиите и органите на реда. Предполагам, че той самият не е казвал това”, допълва прокурорският син.

По информация на NOVA от началото на октомври, когато Михайлов напусна следствения арест, е поддържал връзка единствено с майка си и сестра си, а никой в града не знае с какво се издържа и как живее.

В началото на октомври 2024 г. Васил Михайлов се завърна в Перник, след като съдът го оправда по обвинението за закана за убийство към бившата му приятелка. Няколко месеца по-късно той получи на първа инстанция 4-годишна присъда за нанасяне на средни и тежки телесни повреди на близо десет души от града. Въпреки това, магистратите го оставиха на свобода с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Образувано е досъдебно производство, а Софийската окръжна прокуратура води разследването.