Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше "такса спокойствие" и да завладее Перник

27 Август, 2025 08:51 2 371 23

  • васил михайлов-
  • прокурорски син-
  • издирване

От близо три месеца прокурорският син от Перник е в неизвестност

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше "такса спокойствие" и да завладее Перник - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Васил Михайлов ме потърси, за да му дам всички лихвари. Искаше да превземе Перник. Не съм взимал пари от него, така че нищо не му дължа. Той е искал "такса спокойствие" от хора в града. Не съм изпълнявал задачи, възложени от него. Това разказа Павел Павлов в студиото на "Здравей, България". Той е човекът, подал сигнал за побой срещу Васил Михайлов, преди прокурорският син да изчезне безследно преди повече от два месеца.

Павел сподели, че е бил заплашен след като се е качил в колата. "Казано ми беше да отида да взема 8000 лева от трето лице, които да се дадат на Михайлов. Аз се бях съгласил, защото заплахи имаше и към семейството ми. Впоследствие обаче се отказах. Не познавах човека, от когото трябваше да взема пари. 9 години съм живял в Англия. Никога не съм бил приятел на Васил, но се познавахме. Многократно поисках да сляза, но не ми беше позволено. В неговата кола видях оръжия и ножове. Зад гърба ми през цялото време имаше човек с нож", разказа мъжът.

Припомняме, че от началото на юни полицията е на крак в опит да открие прокурорския син Васил Михайлов, който е в неизвестност. 21-годишният мъж изчезна, след като неговият съгражданин подаде сигнал срещу него за нанесен побой и за изнудване. След като беше обявен за общодържавно издирване, Михайлов направи изненадващо изявление чрез видео онлайн.

В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване, като хвърли светлина върху последния случай, в който е замесен. Видеото бе публикувано на 17 юни в канал в YouTube, носещ името „Иван Христов”, създаден ден преди това.

По данни на МВР на 12 юни вечерта Михайлов и още един мъж на 22 години нанасят побой и отправят заплахи за убийство към 31-годишен свой съгражданин (бел.ред. Павел Павлов). Според разследващи обаче потърпевшият съвсем не е случаен. В града е познат като човек, който се занимава с лихвари и по първоначални данни дължал пари на Васил. Затова е отведен в гориста местност над града, където по думите му е бил пребит, но успява да избяга и сам подава сигнал на 112.

В споменатото видеоизявление Михайлов коментира „случката в гористата местност” с Павел. Мъжът бил барман в едно от най-оборотните заведения в града. Прокурорският син не отрича, че той му е дължал пари. „Няма да казвам защо съм му ги дал, но съм бил молен да за това – поради вероятно неща, които консумира и цял Перник знае. Говорим за наркотици, говорим за момче, което е комарджия. Има и други лоши навици. Това не е важно, не ми дава право да го удрям”, казва още той.

В разказа си той обяснява и за „счупените ребра” и „хематоми по лицето” на Павел. Твърди, че три дни преди да се види с него, отишъл пред дома му, защото мъжът му искал още пари: „Качи се в колата ми и ми поиска 2000 лв. Тези пари бяха поредните. Тези 2000 лв. бяха, за да си оправи борчовете при някакви момчета, които са го били, има много свидетели и видео. Ситуацията става пред заведение. Няма да споменавам имената на момчетата”.

Според Михайлов именно тогава Павел му е показал, че има „счупени ребра”, които обаче са били констатирани чак три дни след случая в гората. „Тези счупени ребра се оказва обаче, че са от мен. Така говорят медиите и органите на реда. Предполагам, че той самият не е казвал това”, допълва прокурорският син.

По информация на NOVA от началото на октомври, когато Михайлов напусна следствения арест, е поддържал връзка единствено с майка си и сестра си, а никой в града не знае с какво се издържа и как живее.

В началото на октомври 2024 г. Васил Михайлов се завърна в Перник, след като съдът го оправда по обвинението за закана за убийство към бившата му приятелка. Няколко месеца по-късно той получи на първа инстанция 4-годишна присъда за нанасяне на средни и тежки телесни повреди на близо десет души от града. Въпреки това, магистратите го оставиха на свобода с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Образувано е досъдебно производство, а Софийската окръжна прокуратура води разследването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    34 0 Отговор
    типични гербаджийски тактики

    08:53 27.08.2025

  • 2 Цяло лято търсят прокурорския син

    47 2 Отговор
    И една пантера .А България изгоря,хората са без вода, инфлацията е вече над 50%,катастрофите са на всеки километър,циганите вилнеят,бият и убиват .Оставка на това правителство!

    Коментиран от #6, #11

    08:58 27.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    28 8 Отговор
    Васил е младо, амбициозно момче, защо да си няма собствен град? Всеки има право на мечти. Заради такива като Павел младите хора напускат родината.

    09:01 27.08.2025

  • 5 Бойко Българоубиец

    28 3 Отговор
    Скрих го в Банкя, все пак е член на младежкото герб хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:05 27.08.2025

  • 6 Борисов

    7 14 Отговор

    До коментар #2 от "Цяло лято търсят прокурорския син":

    Като не ти харесва - куфарите и Терминал 2. Ето вече сме в Шенген за 2-3 часа си в Германия с лична карта.

    Коментиран от #14

    09:06 27.08.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Герберчето в момента е на море

    09:09 27.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Циник

    11 0 Отговор
    Защо ми изтрихте напълно невинния пост?

    09:11 27.08.2025

  • 10 Славчу от Плевен

    21 0 Отговор
    Това е чалгаджийското поколение!

    09:11 27.08.2025

  • 11 Потегляй

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Цяло лято търсят прокурорския син":

    към великата матушка!

    Коментиран от #16

    09:13 27.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РВМ

    15 0 Отговор
    Ами ония с високите заплатки да не чупят само стойки и чалъми ми малко да се задействат. Представяте ли си на какво ниво са служби и държава щом с едно вчерашно Л....0 не могат да се оправят?!?!?!

    09:23 27.08.2025

  • 14 Цялото корумпирано

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Борисов":

    Правителство ,начело с Борисов и Пеевски трябва да са в затвора.Ти ли ще ме гониш от Родината ми?Да не си има Тошко маймуната,който гони младите лекари?Борисов изгони 850000 млади и образовани българи.Ъова е трагедията на България.Тук ще останат само администрация,полицаи и цигани.

    09:24 27.08.2025

  • 15 Дейвид

    2 4 Отговор
    Всяка крушка си има опашка, е казал народът. Че прокурорското синче си е бандюга, две мнения по въпроса няма, обаче и тези, които се изкарват жертви, не са цвете за мирисане. Взели пари, не ги върнали, яли бой. Сега реват по медиите с идеята - дайте да доочерним човека, да му лепнем повече обвинения, за да го приберат за по-дълго, че белким се отървен и не върнем дълговете. Независимо от кого вземаш заем - от банка, от лихвари или от приятели, трябва да ги върнеш рано или късно. Иначе ядеш бой. И в случая не ти е виновен ГЕРБ.

    09:27 27.08.2025

  • 16 Абсолютно неадекватен коментар

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Потегляй":

    В стил "А вие защо биете негрите"?Когато нямате достатъчно умствен капацитет и аргументи ,намесвате веднага Русия,Путин,Украйна ,Тръмп.Жалка работа.А става въпрос за България.

    09:31 27.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Ставри

    4 0 Отговор
    Вкарайте го при мен ,ще го пуснете като му дойде времето да ражда

    09:48 27.08.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Карлос Друсар":

    Ти изшмърка ли си дозата за деня, наркомане?

    10:13 27.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Учител

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Карлос Друсар":

    Дано да има повече такива понци схеми в България!

    10:14 27.08.2025