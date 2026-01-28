Новини
Полицията във Варна издирва 31-годишен мъж, заподозрян за убийство

28 Януари, 2026 04:04, обновена 28 Януари, 2026 04:06 892 5

Той се казв Диян Иванов и е от село Брестак

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Полицията във Варна издирва 31-годишен мъж, заподозрян за убийство.

От Областната дирекция на МВР - Варна съобщават на страницата си във фейсбук, че мъжът се казва Диян Иванов. Той е от село Брестак, Варненска област. Висок е около 170 сантиметра, слаб, със светли очи.

От полицията апелират гражданите, които го видят, или имат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 112, или в най-близкото поделение на МВР.

От Апелативна прокуратура съобщиха пред БТА, че тежкото престъпление е извършено на 26 януари. Образувано е досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в крайморския град.


  • 1 Добро утро

    5 4 Отговор
    И какво?
    Някой да свърши работата на "ченгелите" а те са по канцелариите.

    Коментиран от #2, #5

    04:09 28.01.2026

  • 2 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    С удоволствие бих предал лекето само да го зърна ! А тебе ако почне да те душИ, ти кво ще викаш ??МВР или Помощ, някой да помогне ??

    04:45 28.01.2026

  • 3 Христо

    3 3 Отговор
    По фейсбук, моля ти се го издирва убиеца полицията... Майко мила.

    04:55 28.01.2026

  • 4 Готин Джендър

    1 0 Отговор
    Опасен чар!

    05:34 28.01.2026

  • 5 дубрюутру

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    маати се на ченгеливиси

    05:48 28.01.2026