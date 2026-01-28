Полицията във Варна издирва 31-годишен мъж, заподозрян за убийство.
От Областната дирекция на МВР - Варна съобщават на страницата си във фейсбук, че мъжът се казва Диян Иванов. Той е от село Брестак, Варненска област. Висок е около 170 сантиметра, слаб, със светли очи.
От полицията апелират гражданите, които го видят, или имат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 112, или в най-близкото поделение на МВР.
От Апелативна прокуратура съобщиха пред БТА, че тежкото престъпление е извършено на 26 януари. Образувано е досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в крайморския град.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добро утро
Някой да свърши работата на "ченгелите" а те са по канцелариите.
Коментиран от #2, #5
04:09 28.01.2026
2 Хи хи
До коментар #1 от "Добро утро":С удоволствие бих предал лекето само да го зърна ! А тебе ако почне да те душИ, ти кво ще викаш ??МВР или Помощ, някой да помогне ??
04:45 28.01.2026
3 Христо
04:55 28.01.2026
4 Готин Джендър
05:34 28.01.2026
5 дубрюутру
До коментар #1 от "Добро утро":маати се на ченгеливиси
05:48 28.01.2026