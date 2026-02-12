Новини
Глобиха общински съветник от Хасково и сина му за хулиганство

12 Февруари, 2026 16:06 424 2

  • глоба-
  • общински съветник-
  • хасково

По сигнал за силна музика в заведението пристигнали полицейски служители. Узунов-старши напръскал с вода един от тях, а синът му блъснал друг полицай. Двамата отправили и обиди и заплахи към служителите на реда

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Хасково разгледа и одобри внесено споразумение между прокуратурата и защитата на двама обвиняеми за хулиганство, като ги освободи от наказателна отговорност и им наложи административно наказание „глоба“ в размер на по 766,94 евро (1500 лева) за всеки, съобщиха от пресслужбата на съда.

Ресторантьорът и общински съветник Здравко Узунов (56 г.) и синът му Светослав Узунов (36 г.) бяха обвинени в извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и демонстриращи явно неуважение към обществото. Инцидентът е станал на 21 март 2024 г. в стопанисвания от тях ресторант.

По сигнал за силна музика в заведението пристигнали полицейски служители. Узунов-старши напръскал с вода един от тях, а синът му блъснал друг полицай. Двамата отправили и обиди и заплахи към служителите на реда.

Здравко Узунов е общински съветник от 24 юни 2024 година, когато след частичните предсрочни избори за Общински съвет в Хасково, Общинската избирателна комисия утвърди имената на новоизбраните съветници.


  • 1 Ами да, те така

    2 0 Отговор
    трябва да правят с общинските съветници и синовете им...

    16:08 12.02.2026

  • 2 пожелание

    1 0 Отговор
    А боят над такива да е задълителен със закон!!

    16:09 12.02.2026