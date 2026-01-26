Новини
Крими »
В Хасково: Мъж подпали апартамент, защото жена му го е продала и той не е получил пари от сделката

26 Януари, 2026 11:45 567 2

  • хасково-
  • мъж-
  • пожар-
  • апартамент-
  • пари-
  • продажба

Огледът е показал, че огънят е тръгнал едновременно от две стаи в апартамента.

В Хасково: Мъж подпали апартамент, защото жена му го е продала и той не е получил пари от сделката - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж от Хасково подпали апартамент, защото жена му го е продала и той не е получил пари от сделката, съобщават от bTV.

42-годишният подпалвач е стар познайник на полицията. Задържан е, съобщиха от ОДМВР- Хасково.

Пожарът избухна след 18 ч. вчера в апартамент в блок 32 на бул. „Васил Левски“ в Хасково.
След като пожарникарите са изгасили пламъците, огледът е показал, че огънят е тръгнал едновременно от две стаи в апартамента.

По време на пожара в жилището не е имало хора. След като е задържан, 42-годишният мъж е признал и е описал механизма, по който е извършил палежа, съобщават от полицията.
Сделката по прехвърлянето на апартамента е финализирана в края на миналата седмица, но новите собственици все още не са влезли във владение.

При пожара е изгоряла част от покъщнината. По случая е образувано досъдебно производство.


Хасково / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това много тъпо

    2 0 Отговор
    Вместо да атакува сделката атакувал предмета на сделката.

    11:59 26.01.2026

  • 2 И що е запалил

    5 0 Отговор
    апартамента, а не жена си? Питам за един приятел...

    12:01 26.01.2026