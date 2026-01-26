В Хасково: Мъж подпали апартамент, защото жена му го е продала и той не е получил пари от сделката

Мъж от Хасково подпали апартамент, защото жена му го е продала и той не е получил пари от сделката, съобщават от bTV.
42-годишният подпалвач е стар познайник на полицията. Задържан е, съобщиха от ОДМВР- Хасково.
Пожарът избухна след 18 ч. вчера в апартамент в блок 32 на бул. „Васил Левски“ в Хасково.
След като пожарникарите са изгасили пламъците, огледът е показал, че огънят е тръгнал едновременно от две стаи в апартамента.
По време на пожара в жилището не е имало хора. След като е задържан, 42-годишният мъж е признал и е описал механизма, по който е извършил палежа, съобщават от полицията.
Сделката по прехвърлянето на апартамента е финализирана в края на миналата седмица, но новите собственици все още не са влезли във владение.
При пожара е изгоряла част от покъщнината. По случая е образувано досъдебно производство.
1 Това много тъпо
11:59 26.01.2026
2 И що е запалил
12:01 26.01.2026