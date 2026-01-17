Новини
Фалшиво евро и в Монтана

Фалшиво евро и в Монтана

17 Януари, 2026 16:20 1 009 26

  • евро-
  • монтана-
  • фалшиво евро

Банкнотата от 100 евро е предадена с протокол на разследващите

Фалшиво евро и в Монтана - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията в Монтана разследва пореден случай на фалшиво евро в търговската мрежа, съобщи БНТ.

Вчера в сектор “Противодействие на икономическата престъпност” при ОД на МВР – Монтана е постъпил сигнал от 68-годишна жена, че в аптека в Монтана открили фалшива евробанкнота с номинал 100 евро.

След проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че фалшивите пари били прокарани в обръщение от жена на 43 години от Берковица, която предишния ден на 15 януари пазарувала с тях в аптеката.

Банкнотата е предадена с протокол на разследващите от управителя на аптеката. По случая е образувана преписка по данни за извършено престъпление по чл. 244 от Наказателния кодекс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Запознат

    10 1 Отговор
    Хората на Ню-ню то

    16:32 17.01.2026

  • 4 Българин

    18 3 Отговор
    Над 70% от еврото е фалшиво!
    Така че, внимавайте. И по добре въобще не го приемайте!

    Коментиран от #21

    16:34 17.01.2026

  • 5 А ти

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо ново":

    СИГУРЕН ли си, че не си фалшив. Направихте ли си ДНК тест с баща ти ?

    16:35 17.01.2026

  • 6 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Парите са си пари.Щом са ги взели значи са редовни.

    16:36 17.01.2026

  • 7 те всичките са фалшиви

    16 3 Отговор
    само дето още не знаем

    16:36 17.01.2026

  • 8 маке..

    14 2 Отговор
    Ами,то изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава-винаги е менте..иначе няма да е интересно за бг-тата..дето насила ги накараха да я приемат

    16:38 17.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Луд Скайуокър

    7 0 Отговор
    И това трябва ли да е някаква сензационно новина при положение че в клуба на богатите има ментета още от 2002 г кои по-добри кои пи-лоши от оригинала .

    16:48 17.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 665

    8 0 Отговор
    Вчера пък ми показаха банкнота 50 евро , РЕДОВНА ,някаква стара серия. Розова, странна хартия, картинката нищо общо с сегашните.
    Как да разбере човек фалшива ли е , не е ли. Аз лично не бих я взел.

    16:53 17.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БеГемот

    2 5 Отговор
    Хахаха прайми джумбур за селяните ....ха на бас че има повече фалшиви левове отколкото евро в обращение в момента....

    16:57 17.01.2026

  • 17 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    6 1 Отговор
    МИ ТО ШИТ КОЙНА--ЕВРюТуууу ПО ПРИНЦИП СИ Е ФАЛШИВО,ЩОТО Е ЕДНА ШАРЕНА ХАРТИШКА БЕЗ ПОКРИТИЕ КОАТО Я ПЕЧАТАТ РОДШИЛДИТЕ ПО ПРИНТЕРИТЕ НА КОНВЕЙР..

    Коментиран от #19

    17:03 17.01.2026

  • 18 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Искаме си националната валута-нашенския български ЛЕВ!
    Не на еврото!

    17:05 17.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 До органиту

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Ти или си за съд или за психиатрия?

    Коментиран от #24

    17:07 17.01.2026

  • 22 Браво на полисманите

    1 0 Отговор
    Фалшификати има. И цени за тях. Все едно хората копаят евро.

    17:12 17.01.2026

  • 23 Не знам

    3 0 Отговор
    точно как ще се изкупува земеделска реколта, животинска стока? Става въпрос за дребни и средни земеделци, животновъди, овощари ,градинари. Всеки си носи отговорността, какво евро взема, дали е редовно, или фалшиво. Държавата не я @бе. Така че хора, ВНИМАВАЙТЕ!!!! Измамниците са се подготвили да мамят. За една минута може да ви замине на вятъра труда за цяла година. ВНИМАВАТЕ!!!! Държавата няма да ви компенсира.

    17:13 17.01.2026

  • 24 Що бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "До органиту":

    Добре ли ще ти е, ако заеъртят семейството ти с нередовно евро? И да гледаш после, като......

    17:17 17.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Много харесвам фалшиво €

    1 1 Отговор
    Купувам 100€ за 20€ и го пробутвам на евроджичетата дето играха Хоро!
    И да ви светна малко.В Украйна го печатат.

    17:26 17.01.2026