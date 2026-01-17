Фалшиво евро и в Монтана

Полицията в Монтана разследва пореден случай на фалшиво евро в търговската мрежа, съобщи БНТ.
Вчера в сектор “Противодействие на икономическата престъпност” при ОД на МВР – Монтана е постъпил сигнал от 68-годишна жена, че в аптека в Монтана открили фалшива евробанкнота с номинал 100 евро.
След проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че фалшивите пари били прокарани в обръщение от жена на 43 години от Берковица, която предишния ден на 15 януари пазарувала с тях в аптеката.
Банкнотата е предадена с протокол на разследващите от управителя на аптеката. По случая е образувана преписка по данни за извършено престъпление по чл. 244 от Наказателния кодекс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Запознат
16:32 17.01.2026
4 Българин
Така че, внимавайте. И по добре въобще не го приемайте!
Коментиран от #21
16:34 17.01.2026
5 А ти
До коментар #2 от "Нищо ново":СИГУРЕН ли си, че не си фалшив. Направихте ли си ДНК тест с баща ти ?
16:35 17.01.2026
6 Сатана Z
16:36 17.01.2026
7 те всичките са фалшиви
16:36 17.01.2026
8 маке..
16:38 17.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Луд Скайуокър
16:48 17.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 665
Как да разбере човек фалшива ли е , не е ли. Аз лично не бих я взел.
16:53 17.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БеГемот
16:57 17.01.2026
17 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Коментиран от #19
17:03 17.01.2026
18 стоян георгиев
Не на еврото!
17:05 17.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 До органиту
До коментар #4 от "Българин":Ти или си за съд или за психиатрия?
Коментиран от #24
17:07 17.01.2026
22 Браво на полисманите
17:12 17.01.2026
23 Не знам
17:13 17.01.2026
24 Що бе?
До коментар #21 от "До органиту":Добре ли ще ти е, ако заеъртят семейството ти с нередовно евро? И да гледаш после, като......
17:17 17.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Много харесвам фалшиво €
И да ви светна малко.В Украйна го печатат.
17:26 17.01.2026