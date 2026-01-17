Фалшиво евро и в Монтана

Полицията в Монтана разследва пореден случай на фалшиво евро в търговската мрежа, съобщи БНТ.

Вчера в сектор “Противодействие на икономическата престъпност” при ОД на МВР – Монтана е постъпил сигнал от 68-годишна жена, че в аптека в Монтана открили фалшива евробанкнота с номинал 100 евро.

След проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че фалшивите пари били прокарани в обръщение от жена на 43 години от Берковица, която предишния ден на 15 януари пазарувала с тях в аптеката.

Банкнотата е предадена с протокол на разследващите от управителя на аптеката. По случая е образувана преписка по данни за извършено престъпление по чл. 244 от Наказателния кодекс.