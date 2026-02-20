Разбиха канал за трафик на жени

Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинения на трима души за набиране и транспортиране на лица с цел да бъдат използвани за принудителни развратни действия, съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в официалния си фейсбук профил.

Тримата са били задържани за срок до 72 часа при операция на ГДБОП на 18 февруари в София. В хода на акцията са иззети наркотици и оръжия.

От разследването става ясно, че през миналата година обвиняемите са участвали в склоняване към проституция, осигуряване на транспорт и охрана, както и публикуване на обяви за сексуални услуги. На момичетата са създавани профили в платформи за платено съдържание за възрастни без тяхното съгласие. „При настояване от страна на жертвите за прекратяване на платените сексуални услуги са отправяни заплахи за живота и здравето им“, посочват от ГДБОП.

Първоначално заработените средства са се разпределяли поравно, а впоследствие - изцяло към организаторите на сводническата дейност.

При претърсвания на пет адреса са открити общо 550 гр. амфетамин, 100 гр. метамфетамин, два килограма марихуана, везна, мобилни телефони, палки и мачете, пушка и патрони.