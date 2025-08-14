Новини
Разбиха ОПГ за международен трафик на наркотици

14 Август, 2025 14:56

Има задържани лица и повдигнати обвинения

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разкриха организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества. Има задържани лица и повдигнати обвинения. Спецакцията е била реализирана съвместно между Окръжна прокуратура – Пловдив, ДАНС и ГДБОП.

"Акцията започна след сигнал на ДАНС, съвместно с ГДБОП. Благодарение на всеобщите усилия в поредица от дни бяха извършени множество действия по разследвания, изземвания и претърсвания. Привлечени като обвиняеми са няколко лица, задържано е и наркотично вещество. Имаме данни, че групата е действала от година и половина. Ръководителят на престъпната група се занимава с търговия на недвижими имоти и автомобили, живее в Пловдив, не е криминално проявен", съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, цитирана от Нова тв.

Наблюдаващият прокурор Славена Костова обясни, че ДАНС е подала информация, че функционира ОПГ, създадена с цел извършване на престъпления, свързани с международен трафик на дрога в големи размери. "Ръководителят е осигурявал кокаин и марихуана от държави от ЕС - Испания и Нидерландия. След това участниците в групата са били ангажиране с транспортиране на стоката до България. У нас те са съхранявани и укривани, а след това превозвани в Турция чрез специално наети за целта шофьори. Наркотиците са прекарвани през специално обособени тайници. Предприети са над 25 претърсвания и изземвания. Задържан е ръководителят на ОПГ и още 4 лица. Те са с повдигнати обвинения. Един от тях е с мярка парична гаранция, а за другите четирима - задържане под стража. Вчера в София е задържан още един участник в групата. В автомобила му са открити около 10 кг марихуана. Той също е с повдигнато обвинение", разкри Костова.

По думите ѝ характерно за групата е, че участниците са от 26 до 62-годишна възраст- само мъже. "Те са комуникирали при висока конспиративност и мобилност, както и предимно на 4 очи. Това наложи множество издирвателни мероприятия", допълни прокурорът.

Цветин Тодоров от ДАНС уточни, че в средата на миналата година е получен първоначалният сигнал. "Планирани са и са изпълнени всички способи по закон. След придобиване на достатъчно конкретна информация е сезирана Окръжна прокуратура - Пловдив. След преценка на наблюдаващите прокурори, в продължение на няколко дни са осъществени действия за пресичане на престъпната дейност", отбеляза той.

Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов благодари за отдадеността на колегите си да работят по случая дни наред. "Задържахме общо 10 лица с полицейска заповед за 24 часа, шест от тях бяха обвинени от Окръжната прокуратура след събирането на годни доказателства. Те са известни с ангажирането си в международен трафик на хероин в миналото. Смятаме, че групата е отговорна и за трафик на наркотици, задържани в други части на страната. Може би иззетите количества са около 90 кг марихуана, кокаин не е бил иззет", информира той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То това хубаво

    4 4 Отговор
    Но в половин Европа поне марихуаната е законна и търговията е регулирана. В Македония поне 200 000 декара се гледат законно и нито един задържан за марихуана няма

    Коментиран от #4

    15:06 14.08.2025

  • 2 Az съм

    4 1 Отговор
    Само наркоман като тебе може да расъждава така.Да те е...а и боклука

    15:17 14.08.2025

  • 3 Опа

    2 0 Отговор
    Т.е. са задържали ОПГ Герб?

    15:22 14.08.2025

  • 4 Неподписан

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "То това хубаво":

    Бихте могли да не вярвайте в небивалици защото те ги "назначават",а станат ли неудобни ги заменят с други.На такива като тях ДАНС са им баща и майка

    15:26 14.08.2025

  • 5 Има задържани лица и повдигнати обвинени

    1 0 Отговор
    и пуснати срещу парици както винаги
    примери безброй

    16:02 14.08.2025