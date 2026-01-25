Съдът определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване

Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване, съобщиха от съда, предаде БТА.
Денислав Пъчакчиев е с 12 500 евро, столичния общински съветник Антон Бранков е с 10 хил. евро, Биляна Стойнева е с 2500 евро, а Николай Иванов е с пет хиляди евро.
Съдът прие, че оневиняващите доказателства са повече от обвинителните и то при положение, че разследването е започнало още през юни 2025 г. Няма опасност обвиняемите да се укрият, биха могли да извършат престъпление, но опасността не е толкова голяма, защото има данни за техни агресивни действия, но те са били изолирани.
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.
В петък Софийската градска прокуратура съобщи, че четирима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. в страната с цел да извлича имуществени облаги от изнудвания.
Групата, според разследващите, е действала в сферата на раздаването на кредити. Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни.
По време на заседанието прокурорът отбеляза, че макар обвиняемите да нямат опасност да се укрият, освобождаването им би могло да доведе до извършване на нови престъпления. Според разследването свидетелите са описали механизма на предполагаемите нарушения, а иззетите вещи и пари предстои да бъдат подложени на експертиза.
Защитата на четиримата обвиняеми подчерта, че нито един от свидетелите не е споменал за натиск или принуда при събирането на кредитите. Адвокатът на Антон Бранков допълни, че разрешението за обиск съвпада с деня, в който Бранков е положил клетва като общински съветник, но съдът отхвърли този аргумент.
1 Ами
Коментиран от #6, #9
20:25 25.01.2026
2 мутричка
20:26 25.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ООрана държава
Коментиран от #13
20:29 25.01.2026
5 Антон Бранков от ПП. Възраждане
Антон Бранков от листата на „Възраждане“ встъпи в длъжност на заседанието на СОС на 15 януари.
20:32 25.01.2026
6 Ами
До коментар #1 от "Ами":Оказа се че е от вашата партия патерица на ГЕРБ и ДПС - Възраждане
Коментиран от #15
20:33 25.01.2026
7 Мдаа!🤔
20:34 25.01.2026
8 Гост
20:34 25.01.2026
9 Борислав
До коментар #1 от "Ами":Ако е от ПП щеше да е споменато 33 пъти.
20:37 25.01.2026
10 Разберете
21:04 25.01.2026
11 То целия
21:28 25.01.2026
12 9999
21:51 25.01.2026
13 Опа
До коментар #4 от "ООрана държава":Възрожденец.
Коментиран от #16
22:15 25.01.2026
14 Държавата 😎🏢😎👈
22:26 25.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тити на Кака
До коментар #13 от "Опа":Лъжеш.
Бранков е бивш член на "България може" на Кузман Илиев. Бивш член от часове.
00:56 26.01.2026
17 Ааайде сега
01:02 26.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.