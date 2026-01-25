Съдът определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване

Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване, съобщиха от съда, предаде БТА.



Денислав Пъчакчиев е с 12 500 евро, столичния общински съветник Антон Бранков е с 10 хил. евро, Биляна Стойнева е с 2500 евро, а Николай Иванов е с пет хиляди евро.



Съдът прие, че оневиняващите доказателства са повече от обвинителните и то при положение, че разследването е започнало още през юни 2025 г. Няма опасност обвиняемите да се укрият, биха могли да извършат престъпление, но опасността не е толкова голяма, защото има данни за техни агресивни действия, но те са били изолирани.



Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.



В петък Софийската градска прокуратура съобщи, че четирима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. в страната с цел да извлича имуществени облаги от изнудвания.

Групата, според разследващите, е действала в сферата на раздаването на кредити. Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни.

По време на заседанието прокурорът отбеляза, че макар обвиняемите да нямат опасност да се укрият, освобождаването им би могло да доведе до извършване на нови престъпления. Според разследването свидетелите са описали механизма на предполагаемите нарушения, а иззетите вещи и пари предстои да бъдат подложени на експертиза.

Защитата на четиримата обвиняеми подчерта, че нито един от свидетелите не е споменал за натиск или принуда при събирането на кредитите. Адвокатът на Антон Бранков допълни, че разрешението за обиск съвпада с деня, в който Бранков е положил клетва като общински съветник, но съдът отхвърли този аргумент.