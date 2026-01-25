Новини
Съдът определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване

25 Януари, 2026 20:22, обновена 26 Януари, 2026 05:23 2 849 18

  • антон бранков-
  • общински съветник-
  • престъпна група

Сред тях е и положил наскоро клетва общински съветник от столицата

Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване, съобщиха от съда, предаде БТА.

Денислав Пъчакчиев е с 12 500 евро, столичния общински съветник Антон Бранков е с 10 хил. евро, Биляна Стойнева е с 2500 евро, а Николай Иванов е с пет хиляди евро.

Съдът прие, че оневиняващите доказателства са повече от обвинителните и то при положение, че разследването е започнало още през юни 2025 г. Няма опасност обвиняемите да се укрият, биха могли да извършат престъпление, но опасността не е толкова голяма, защото има данни за техни агресивни действия, но те са били изолирани.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

В петък Софийската градска прокуратура съобщи, че четирима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. в страната с цел да извлича имуществени облаги от изнудвания.

Групата, според разследващите, е действала в сферата на раздаването на кредити. Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни.

По време на заседанието прокурорът отбеляза, че макар обвиняемите да нямат опасност да се укрият, освобождаването им би могло да доведе до извършване на нови престъпления. Според разследването свидетелите са описали механизма на предполагаемите нарушения, а иззетите вещи и пари предстои да бъдат подложени на експертиза.

Защитата на четиримата обвиняеми подчерта, че нито един от свидетелите не е споменал за натиск или принуда при събирането на кредитите. Адвокатът на Антон Бранков допълни, че разрешението за обиск съвпада с деня, в който Бранков е положил клетва като общински съветник, но съдът отхвърли този аргумент.


  • 1 Ами

    33 17 Отговор
    Сега?! Ако е от ПП, ще има протести! Техните престъпления са законни!

    Коментиран от #6, #9

    20:25 25.01.2026

  • 2 мутричка

    19 1 Отговор
    има ги партиите доста

    20:26 25.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ООрана държава

    27 8 Отговор
    Гербер@стче или новоначалец?

    Коментиран от #13

    20:29 25.01.2026

  • 5 Антон Бранков от ПП. Възраждане

    31 0 Отговор
    Встъпи в СОС на мястото на друг общински съветник от партията който е също разследван. При клетвата съветниците от ПП-ДБ излязоха от залата в знак на несъгласие. Бранков беше подкрепен от съветниците на ГЕРБ,ДПС и Възраждане -
    Антон Бранков от листата на „Възраждане“ встъпи в длъжност на заседанието на СОС на 15 януари.

    20:32 25.01.2026

  • 6 Ами

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Оказа се че е от вашата партия патерица на ГЕРБ и ДПС - Възраждане

    Коментиран от #15

    20:33 25.01.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    15 13 Отговор
    Е този е обикновен престъпник, а не педофил като всички останали от ппдб!

    20:34 25.01.2026

  • 8 Гост

    17 0 Отговор
    Всички са такива там или, поне, по-голямата част

    20:34 25.01.2026

  • 9 Борислав

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Ако е от ПП щеше да е споменато 33 пъти.

    20:37 25.01.2026

  • 10 Разберете

    14 1 Отговор
    Няма значение коя партията е.Престъпниса си е престъпник.

    21:04 25.01.2026

  • 11 То целия

    13 1 Отговор
    общински съвет е населен с престъпници...

    21:28 25.01.2026

  • 12 9999

    7 1 Отговор
    Тоя е патриот пуснете го , възрожденец.

    21:51 25.01.2026

  • 13 Опа

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Възрожденец.

    Коментиран от #16

    22:15 25.01.2026

  • 14 Държавата 😎🏢😎👈

    9 1 Отговор
    Във общинския съвет на всичките не им е чиста работата им и никога не е била само кражби и побой на свидетели по дадено дело тук рекет там рекет Там е приказка без край 📖

    22:26 25.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Опа":

    Лъжеш.
    Бранков е бивш член на "България може" на Кузман Илиев. Бивш член от часове.

    00:56 26.01.2026

  • 17 Ааайде сега

    3 3 Отговор
    И наглото мек е ренце Терзиев след него !

    01:02 26.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.