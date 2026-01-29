Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева

29 Януари, 2026 08:21 482 8

Германският гражданин от турски произход беше арестуван на 1 март миналата 2025 година на граничния пункт "Капитан Андреево" с близо 24 кг кокаин и над 27 кг синтетичен канабиноид

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състав на Окръжния съд в Хасково промени мярката от "задържане под стража" в по-лека и пусна под гаранция от 10 000 евро обвинения за трафик на наркотици за близо 4,6 млн. лева Абдулах Донма.

Германският гражданин от турски произход беше арестуван на 1 март миналата 2025 година на граничния пункт "Капитан Андреево" с близо 24 кг кокаин и над 27 кг синтетичен канабиноид, при съвместна акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Митници", припомни БНТ. Нелегално пренасяната забранена стока е открита в тайници под товарния под при обиска на шофирания от него бус.

За промяната на мярката в по-лека на 40-годишния мъж, съдът отчете обстоятелството, че извършените процесуално-следствени действия и събраните доказателства до момента показват, че Донма не е знаел за тайниците в микробуса, в които се е намира укрито наркотичното вещество, припомни news.bg.

В предходното заседание по гледане на мярката му през март 2025 г. мъжът се обяви за невинен и обясни, че е бил нает като превозвач от пастрока си и негов сътрудник срещу сумата от 1250 евро. Съгласил се да изпълни курса, защото парите му трябвали за насрочената му в края на месеца сватба. Определеният му маршрут бил от Германия, през България към Турция.

Чистото съдебно минало и липсата на данни за противообществени прояви по делото, са други от мотивите на съдебния състав за промяна на мярката от задържане под стража в парична гаранция за обвиняемия.

При налагане на присъда за деянието, по което е обвинен, предвиденото наказание по закон е лишаване от свобода от 10 до 15 години.

Определението на Окръжния съд в Хасково в днешното заседание подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.


  • 1 Един

    5 0 Отговор
    Наше момче е! Ще го пуснем на свобода да поработи, че трябва да заредим черните каси - да сме готови за изборите!

    08:25 29.01.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Ако си се отчел на полицията, няма никакъв проблем да върви търговията.

    08:26 29.01.2026

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Браво, така се прави!!! Десет хиляди в касата на съда, и по сто хиляди на съдийска капа...
    На ръка...

    08:28 29.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фори

    1 0 Отговор
    А варненския кмет държаха в ареста шест месеца!

    08:30 29.01.2026

  • 6 Правова държава

    2 0 Отговор
    В индианския резерват на Винету можеш да си правиш каквото си искаш, срещу съответното заплащане. Трафик, контрабанда, монополи, картели, спекулативни цени, банкови мошеничества и измами и други разни работи. Само от време на време изгърмяват някого в десятката и всички са много изненадани и ужасени.

    08:31 29.01.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    Така трябва, браво. Важно е децата да са наркомани и да умират по улиците. Нали това е целта. Даже 5 хил. евро щеше да е добре. Можеше и подписка. Браво на българския съд!

    08:35 29.01.2026

  • 8 Добрия и вечно гладен СЪД

    1 0 Отговор
    е намазал яко

    08:40 29.01.2026