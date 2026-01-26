Новини
Крими »
Глобиха член на СИК, гласувал два пъти през 2023 година

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти през 2023 година

26 Януари, 2026 17:10 323 3

  • член-
  • сик-
  • присъда-
  • гласуване

Това е престъпление според Наказателния кодекс

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти през 2023 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Варненският Районен съд глоби 71-годишен мъж, който на втория тур на местните избори през 2023 година гласувал два пъти, в две отделни избирателни секции. Мъжът гласувал първо във Варна, в секцията, в която бил ангажиран като член на СИК. Тогава той бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил необходимата декларация по образец.

След това, по време на обедната си почивка, той отишъл и гласувал и по постоянния си адрес. Според съда това е престъпление според Наказателния кодекс. 71-годишният мъж е неосъждан досега, пред съда той изрази съжаление за стореното, а съдебното му минало е чисто. С тези мотиви Районният съд го освободи от наказателна отговорност и му наложи - глоба от 511.29 евро, както и съдебните разноски. Това съдебно решение може да бъде обжалвано в 15-дневен срок.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С двете тухли

    1 0 Отговор
    ...на канала.

    17:13 26.01.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Оставете човека на мира та той е на 71 год. и не знае какви ги върщи.Той ако се загуби в града няма да може да се оправи да се прибере вие тука глоби ще го глобявате.

    17:15 26.01.2026

  • 3 Спецназ

    1 0 Отговор
    Гласувал в 2 секции е запазена марка на Герб!

    Тумби с м.нгали се регистрират временно в последния момент по 20 на един адрес в съседно село.
    Гласуват- 50 евро., на предишния им адрес пускат хартиени или направо пишат в Протокола- още 50 евро.

    ЖИК- ТАК! Идиота си мисли че гласувал- 2 гласа имаш ПРОТИВ теб, Баце! Убит!

    17:15 26.01.2026