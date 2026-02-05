Новини
Крими »
Случаят „Петрохан“: Записи, които е трябвало да изчезнат, или свидетели на нещо, което не е трябвало да видят?

Случаят „Петрохан“: Записи, които е трябвало да изчезнат, или свидетели на нещо, което не е трябвало да видят?

5 Февруари, 2026 09:36 6 044 141

  • петрохан-
  • убийство-
  • тройно убийство-
  • педофилия-
  • секс с непълнолетни

Не се знае с какво разполага разследването. Въпросът е дали става дума за двойно убийство и самоубийство или за друга от версиите

Случаят „Петрохан“: Записи, които е трябвало да изчезнат, или свидетели на нещо, което не е трябвало да видят? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Убитите край хижа близо до прохода „Петрохан“ хора от т.нар. „Национална агенция за контрол на защитените територии“ чрез дронове са предотвратили няколко пожара в планината. Непрекъснато наблюдаваха района за бракониери. Нямам съмнения, че са се заяждали със съмнителни хора. Това обаче не ми се струва като причина за убийство, по-скоро са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят. Напълно възможно е да са заснели нещо, а целта на пожара в хижата е унищожаване на записи от камерите.

Това каза в студиото на „Здравей, България“ главният редактор на OFFNews Владимир Йончев, който е познавал лично убитите и множество пъти е посещавал въпросната хижа.

Той определи единия загинал - Ивайло Калушев, с когото е имал най-близък досег, като известна фигура в света на спелеологията.

Разследващите работят по няколко версии — от умишлено убийство, ритуално престъпление до самоубийство. Нито една от тези версии не е официално потвърдена.

„Калушев беше основал форум за екстремни преживявания - основен канал за планинарите. Затвори го, когато членовете му започнаха да се карат, а не да си сътрудничат. По едно време беше взел един хан край Дряново с няколко приятели и обикаляше пещерите в района, живял е и в Мексико. От прохода Петрохан чак до Искърското дефиле се намира най-красивата планина - Понор. Ходил съм стотици пъти в района. Там се намира най-голямата пещерна система. Регионът е подходящ за нерегламентиран лов, бракониерство на дърва и за ''бране'' на камъни за алпинеуми. Калушев винаги организираше курсове, възпитаваше любов и уважение към природата. Ако е имало хора, които не са го харесвали, то е било, че откриваше пещери, за които не казваше на мнозина. Основният смисъл за него беше да опази планината“, разказа Йончев.

По думите му и тримата убити са били заможни. „Ивайло беше адвокат на голяма американска фирма, никога не е имал проблем с парите. Беше улегнал, зрял мъж. Дечо имаше счетоводна къща, а Пламен беше инструктор-водолаз. Тримата бяха в Мексико за известно време - изследваха подводни пещери. Ивайло беше будист, но беше и аскет. Сигурен съм, че не е извършил убийство, не бива да го изкарват педофил и неустойчив, това значи, че не се прави разследване, а очерняне. Вероятно е имало натиск върху него от няколко структури, преценил е, че ако се махне, ще предпази другите, но не е успял. Според мен в този сняг не е имало туристи, нито бракониери там в началото на февруари“, допълни разказа си журналистът.

Освен това разкри, че Калушев се е занимавал с лагери по планинарство.

Организацията, обвързана с хижата, се нарича „Национална агенция за контрол на защитените територии“ — формално неправителствена структура, регистрирана през 2022 г. и декларирана като занимаваща се с природозащитна дейност. Нейните членове, включително тримата мъже, чиито тела бяха намерени край хижата, са били сред основателите ѝ.

През февруари 2022 г. между тази организация и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е сключено рамково споразумение за сътрудничество по опазване на природата в защитени територии, което разширяваше обхвата на дейности, които те можели да извършват — формулирани като регулаторни и контролни функции, които по закон са запазени за държавни структури и не могат да бъдат делегирани на НПО. Структурата не е държавен орган и няма лиценз за охранителна дейност.

Журналистът от Клуб Z Стефан Миланов отбеляза, че най-вероятно в хижата има записи и харддискове.

Не се знае с какво разполага разследването. Въпросът е дали става дума за двойно убийство и самоубийство или за друга от версиите. Главният прокурор трябва да говори с конкретика, не с филмови термини тип „Туин Пийкс“. На 12 и 13 януари 2022 г. убитите регистрират три дружества, а на 8 февруари вече подписват споразумението с МОСВ. Защо им е била спогодба, която не дава никакви права на новосъздадената агенция, нито носи вреди на ведомството? Едва ли всеки може да я получи", коментира той.

Разследвания на държавни структури, включително ДАНС, са били насочени към дейността на тази организация още от преди няколко години, а проверките са изпращани и към прокуратурата. Това е свързано не само с естеството на природозащитната ѝ дейност, но и с начина, по който тя е организирала и контролирала територията около „Петрохан“, налагайки забрани за достъп, загради и охрана, както и присъствието на непълнолетни, за които се е твърдяло, че са на лагер.


Монтана / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНко

    53 0 Отговор
    КАКВО ТРЯБВА ДА ...УКРИЕ РАЗСЛЕДВАНЕТО ???

    Коментиран от #138

    09:40 05.02.2026

  • 2 Изтребител

    50 30 Отговор
    Вярвам, че когато ген. Радев вземе цялата власт, бързо ще измете всички НПО-та, паравоенни формирования и соросоидни организаций от страната ни. Държавата ще започне да работи, а институцийте да си вършат работата. Крадливите гербери начело с Борисов ще отидат в затвора. Тога ва всичко ще се оправи и повече няма да има случки като петроханската.

    Коментиран от #5, #37, #45, #71, #89, #90, #137

    09:41 05.02.2026

  • 3 Зъл пес

    16 7 Отговор
    Всеки честен човек може да се подлъже по предложение подплътено с много пари.

    09:44 05.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    35 10 Отговор
    Хижата е собственост на бащата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ.Убитият Дечо Василев е собственик на счетоводната къща В и М (Бойко Методиев)

    Коментиран от #53, #66, #69

    09:45 05.02.2026

  • 5 Хахаха

    15 14 Отговор

    До коментар #2 от "Изтребител":

    И когато се събуди,краката ти бяха отвити и премръзнали.

    09:45 05.02.2026

  • 6 Бай Данчо

    30 6 Отговор
    Малееее те били живи ангелчета бе ! Ъъъъъ с калашници де

    09:49 05.02.2026

  • 7 Тити на Кака

    31 1 Отговор
    Реката на фантазиите тече вече четвърти ден.
    Да видим къде ще е водопадът!

    09:49 05.02.2026

  • 8 Г.Р.У.Х

    38 1 Отговор
    А бе къде се загуби Пеевски...!???
    Кака не е изразил мнението си като бивш шеф на ДАНС ???

    09:49 05.02.2026

  • 9 Има нещо СБЪРКАНО в страната ни!

    50 2 Отговор
    Има нещо дълбоко сбъркано, когато жертвите започват да се третират като заподозрени, а внушенията изпреварват фактите. В момента, в който се хвърлят думи като „ритуално“, „секта“, „педофилия“, „Туин Пийкс“ и т.н., без доказателства, това вече не е журналистика, а спекулация, която унищожава репутации — при това на хора, които не могат да се защитят.

    Коментиран от #107

    09:49 05.02.2026

  • 10 Няколко неща изпъкват особено тревожно:

    54 5 Отговор
    1. Подмяна на фокуса – вместо „кой и защо е убил тези хора“, разговорът се измества към „какви странни типове са били“. Това обслужва всичко друго, но не и истината.
    2. Класическо очерняне след смърт – когато някой е неудобен (или е станал такъв), най-лесно е да бъде представен като „нестабилен“, „опасен“, „съмнителен“. Това е стар и много грозен похват.
    3. Липса на презумпция за невинност – не само за живите, но и за мъртвите. А това е особено цинично.
    4. Пълно игнориране на възможния мотив – ако тези хора наистина са наблюдавали, записвали и ограничавали незаконни дейности в район с интереси (дърва, лов, територия, влияние), това логично би трябвало да е в центъра на разследването и публичния дебат.

    Коментиран от #84

    09:51 05.02.2026

  • 11 Унищожаването на записи чрез пожара

    38 0 Отговор
    Унищожаването на записи чрез пожара, не е конспирация, а напълно разумна хипотеза, която заслужава проверка — особено след като става дума за дронове, камери и харддискове. В цивилизовано общество такива версии се изследват, а не се заглушават с психологически портрети по телевизията.

    Коментиран от #105

    09:52 05.02.2026

  • 12 И най-тъжното:

    45 4 Отговор
    КОГАТО МЕДИИТЕ ЗАПОЧНАТ ДА РАБОТЯТ СРЕЩУ ЖЕРТВИТЕ, ТЕ РЕАЛНО РАБОТЯТ В ПОЛЗА НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ - НЕЗАВИСИМО КОЙ Е ТОЙ !!!!!!!!

    09:54 05.02.2026

  • 13 Какво и КОГО точно са записвали?

    27 0 Отговор
    Има ли дронови записи, стационарни камери, body-cam устройства?
    Къде са били съхранявани данните — локално, облак, външни носители?
    Какво конкретно е унищожено при пожара в хижата и какво е иззето преди пожара?
    ➡️ Ако няма какво да се крие, този въпрос щеше да има ясен отговор.

    09:55 05.02.2026

  • 14 то всеки лъже

    14 1 Отговор
    има много съучастници на убииците . повтарят едни безумици . няква страдала , един ги боготворел , операции на службите за педофилии и нищо . ще видим след 2 седмици .

    09:56 05.02.2026

  • 15 хихи

    20 8 Отговор
    жълтопаветниците взеха кръгова отбрана

    09:57 05.02.2026

  • 16 Кристин Ретард

    20 25 Отговор
    Не знам с чие дете са се гаврили тези представители на ППДБ, въоражени до ушите (иначе много добрички, пазили горите от пожари и незаконна сеч, освен това винаги поздравявали... "на мaйка"), но явно някой изпатил баща е решил да вземе нещата в свои ръце.

    09:58 05.02.2026

  • 17 Сила

    13 10 Отговор
    Ако някой външен ги беше убил щеше да избие всички !!!
    Щом Калушев е избягал заедно с други , вероятно е той ... просто няма как да убият трима , а да пропуснат останалите !??

    Коментиран от #60, #100, #106

    09:58 05.02.2026

  • 18 Кой имал интерес тези записи да изчезнат

    16 3 Отговор
    Не абстрактно „някой“, а конкретно:
    Хора с интереси в незаконна сеч!!
    Бракониерски мрежи!!
    МЕСТНИ „ФЕОДАЛИ“ с КОНТРОЛ ТАД ТЕРИТОРИИ !!
    СТРУКТУРИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ВЪНШЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА СИ !!

    Тук е МОТИВЪТ!!
    Без мотив няма разследване, има ТЕАТЪР.

    Коментиран от #22

    09:58 05.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хмм

    34 5 Отговор
    Ивайло бил адвокат на голяма американска фирма?!!! Коя ли ще е тази фирма, която да е имала нужда от български адвокат? И с какво ли се е занимавала у нас? И как един адвокат, който има за клиент голяма американска фирма, живее като отшелник в хижа насред гората? При това хижата е пълна с оръжие. Сериозен повод за размисъл е това, досега никой не беше споменал, че убитият е адвокат, обслужващ американска фирма. Ако това наистина е така, забравете, никой никога няма да узнае какво се е случвало там.

    Коментиран от #127

    10:00 05.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кой имал интерес тези записи да изчезнат":

    Значи хижа" Амбарица " и стопанката и са следващите жертви ...

    10:01 05.02.2026

  • 23 Иван

    6 3 Отговор
    И Бугатита да им купят, пак няма да разберат тия тримата живи ли са още с куршуми в главата или не...

    10:01 05.02.2026

  • 24 БеГемот

    5 13 Отговор
    Мога да предложа версия....човека Ивайло е фанатик еко екстремист останалите са почнали да се дърпат за крайните му методи и той е превъртял гръмнал ги е като недостойни за делото и е поел сам БОРБАТА!

    10:01 05.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 само да попитам

    32 0 Отговор
    някой знае ли кой е съобщил за труповете ? кой и кога ги е намерил или разбрал за тях и защо данс пристигат от софия по-бързо от местната полиция и не на последно място защо “открилия” телата не е съобщил на пожарната за пожара??? или пожара е запален после от данс…

    Коментиран от #48

    10:01 05.02.2026

  • 27 Накино

    11 1 Отговор
    Дошла кокаиновата мечка стравница ....., както пише в приказките .....ама царю горския каза да вярвате, .....

    10:02 05.02.2026

  • 28 КОЙ?!

    22 2 Отговор
    КОЙ разпространява версиите за „ритуално“, „секта“, „педофилия“?
    Кой ги пусна първи?
    На какво се базират?
    Има ли дори едно доказателство или това е „оперативен слух“, превърнат в новина?
    ➡️ Това е класическа димна завеса.

    10:02 05.02.2026

  • 29 Пич

    24 0 Отговор
    Хайде още малко да ви светна! Пожарът е изпълнен некадърно. Трябвало е да е такъв, че само пепел да остане от труповете. И в една хижа това е възможно, и то - заедно в хижата!!! Какво говори това?! Пожарът е бил одиозен, колкото да служи като оправдание за разследващите, че не може да се разбере нищо!!! Изпълнителите са знаели, че разследване няма да има , а само театър за тълпата,!!! И си личи колко лоши са актьорите!!! Относно записите, всичко е било прибрано на сигурно!!! Само глупак би рискувал да остане нещо след пожар!!!

    Коментиран от #74, #121

    10:02 05.02.2026

  • 30 Фройд

    13 2 Отговор
    Главния с туин пийкса , като не може да каже нещо , да викне Хорейшо .

    Онзи, за един филм време , ще разнищи случая.

    Кво стана с пантерите бе ?

    10:03 05.02.2026

  • 31 Защо криете това?!

    16 2 Отговор
    Защо се изгражда образ на „нестабилен човек“, след като профилът не съвпада?
    адвокат в международна фирма
    финансово независим
    дългогодишен планинар, инструктор, спелеолог
    човек с кауза, не с хаос в живота
    ➡️ Когато фактите не пасват, някой започва да рисува карикатура.

    Коментиран от #42, #75

    10:03 05.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кой последно е имал контакт с тях?

    13 0 Отговор
    Служебен разговор, институционален или конфликтен.
    ➡️ Това е базов криминален въпрос, който странно отсъства от публичния разговор

    10:05 05.02.2026

  • 34 абе

    16 5 Отговор
    ПП и Терзиев утекоха. То е ясно.

    10:05 05.02.2026

  • 35 КОЙ печели от смъртта им?

    21 2 Отговор
    Защо фокусът не е върху убийството, а върху моралния образ на жертвите?
    Това е може би най-важното.
    ➡️ Във всяко сериозно разследване първо се търси: кой печели от смъртта им, не „какви са били като характери“.

    10:06 05.02.2026

  • 36 ДъртАгент

    11 2 Отговор
    хомо общността се защитават яко, които са и синчета на бившата ДС номенклатура, ами ако са имали нещо незаконно ????

    10:06 05.02.2026

  • 37 бай Ставри

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Изтребител":

    Аз пък не вярвам, особенно за соросоиднете организации.

    10:07 05.02.2026

  • 38 то как при 10

    14 2 Отговор
    главорези с автомати и пистолети скорострелни с пълнители по 20 патрона някой е отишъл да ги изгони и да разстреля 3 еко активисти . лъжата я нямат за нищо . тате е полицай и детето е кат тате . прокурорския син така живееше . уж проверки 15 години . изпотрепа сума ти народ в перник . може той да е . искал 5 бона такса . ще видим .

    10:08 05.02.2026

  • 39 Бгнес

    15 0 Отговор
    А прокурорският син още ли то търсят?!

    10:08 05.02.2026

  • 40 Анонимен

    14 6 Отговор
    Педофилска мрежа на ПП

    Коментиран от #46

    10:09 05.02.2026

  • 41 Дългата ръка на Кремъл

    14 5 Отговор
    Около пеофилския скандал в 138-о училище Ю.Гагарин бързо лъсна сянката на ППДБ и ореаола на Терзиеф!
    Предполага се, че и сега е така. Там не са обикновени мутри като Тиквата и Дебелия, там са демонисти, надчовеци и хора със спец нужди.. ЕБЩАЙН, БГ вариант.

    10:09 05.02.2026

  • 42 Пещерняк

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "Защо криете това?!":

    забравиха да добавят, Иманяр и Контрабандист ............

    10:09 05.02.2026

  • 43 Ако си бяха живели живота

    12 4 Отговор
    на опитни планинари, пещерняци, водолази и еколози, юяха да са живи и здрави до днес!

    Били са заможни, имали са интересни приключения, всеки от тях е бил забележителен с нещо, познавали са други интерсни хора. Имали са всичко, за да живеят активно и пълноценно.

    Но ако са се набъркали в дейности, надхвърлящи капацитет им и опасни по характера си, а станали жертва на неразумно поети рискове. Най- вероятно се е наложило да правят незаконни неща, които са ги поставили в опасна ситуация с опасни хора!

    Такива криминални дейности обикновено остават потулени и неразкрити! Поне в нашата държаа е така.

    10:10 05.02.2026

  • 44 Голямата картина

    12 3 Отговор
    Когато тези хора са наблюдавали, документирали, ограничавали достъп, пречели на УТВЪРДЕНИ ИНТЕРЕСИ и после: УМИРАТ НАСИЛСТВЕНО, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЕ ИЗГАРЯТ, РЕПУТАЦИИТЕ ИМ СЕ СРИВАТ МЕДИЙНО, това не е хаос, а МОДЕЛ.

    Това НЕ прилича на търсене на ИСТИНАТА, а на УПРАВЛЕНИЕ НА НАРИТИВА!!!!

    10:10 05.02.2026

  • 45 Драгойчев

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Изтребител":

    Радев и Доган - новите спасители на мафията

    10:10 05.02.2026

  • 46 Питам само?!

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Анонимен":

    Така ли ти поръча Шиши да тиражираш в медиите?!

    10:11 05.02.2026

  • 47 логика, мотиви и вероятности

    6 3 Отговор
    ВЕРСИЯ 1: Убийство с цел прикриване на заснето / видяно
    (най-логична на този етап)
    Мотив:
    Да бъдат елиминирани хора, които:
    наблюдават системно район
    документират с техника
    пречат на незаконни дейности
    потенциално разполагат с доказателства
    Как се подреждат фактите:
    дронове, камери, контрол на територия
    район с реални икономически интереси (дърва, лов, земя, влияние)
    пожар в хижата → унищожаване на носители
    последващо очерняне на жертвите → отклоняване на вниманието
    Плюс:
    – има мотив
    – има логика
    – има прецеденти (и в България, и извън нея).

    Коментиран от #139

    10:13 05.02.2026

  • 48 из медиите

    14 0 Отговор

    До коментар #26 от "само да попитам":

    според някои писания (дали са верни), местен случайно е открил телата и е позвънил на 112 (странно, трябва да е бил много смел да мине през реда бариери, като знае за въоръжени и кучета), после бил откаран за 24 часа!! разпит в Годеч (скрит от медиите), кой е, къде е, дали е било преди пожара или е отишъл натам заради пожара, това е най-важния свидетел

    10:14 05.02.2026

  • 49 Анализ

    5 2 Отговор
    ВЕРСИЯ 2: Конфликт с конкретни местни интереси
    (подверсия на първата)
    Мотив:
    Ескалирал конфликт с хора, които:
    са били засичани, снимани или ограничавани
    са получавали предупреждения
    са усещали „загуба на контрол“ върху район
    Как се подрежда:
    малък регион = хората се познават
    зимен период = почти няма свидетели
    нападението е в изолирана среда
    Плюс:
    – не изисква „голяма конспирация“
    – напълно реалистично за планински район

    10:14 05.02.2026

  • 50 Ивайло

    14 0 Отговор
    Калушев НЕ Е загинал - все още не е намерен жив или мъртав . Или Вие знаете повече отколкото казвате ?

    10:14 05.02.2026

  • 51 Версия 3

    5 2 Отговор
    ВЕРСИЯ 3: Институционален натиск, довел до трагичен изход
    (по-сложна, но не за изключване)
    Мотив:
    натиск от проверки
    правен вакуум около дейността
    страх от последствия за други хора
    Проблемът тук:
    Тази версия се използва, за да се внуши:
    „той е нестабилен → значи всичко се обяснява“
    Но:
    профилът не отговаря
    няма публично известни психични сривове
    не обяснява пожара и унищожените записи

    10:15 05.02.2026

  • 52 Голям страх

    4 8 Отговор
    Ги гони милиционерите, нямат сили да кажат истината : пиндофилска мрежа, под защитата на пдб +. Явно на този Ивайло му е писнало и ги е разстрелял накрая. Вероятно не сам, нали търсят още 2 с него.

    10:15 05.02.2026

  • 53 Не се знае

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В и М не може ли да е Веско Маринов

    Коментиран от #124

    10:16 05.02.2026

  • 54 В случая с Петрохан:

    10 1 Отговор
    фактите са ясни: трима мъже загиват, пожар в хижата, вероятно записващи дронове и камери.
    Медиите вместо това акцентират върху внушения за „ритуали“ или „нестабилност“.
    Това е първата грешка: фокусът се измества от истинската същност на събитието.

    10:18 05.02.2026

  • 55 камък

    23 3 Отговор
    Водолаз за гората и гмуркащ се сред чукарите- това си е чудо!
    Счетоводител,които брои калинки и боровинки
    Юрист на американска фирма с кантора опасана с ограда и камери
    Защо феновете на тези трима мъже си мислят ,че другите ядем доматите с колците?

    10:18 05.02.2026

  • 56 Желание за кликбейт

    7 0 Отговор
    Заглавията „шок, сензация, тайни“, привличат повече внимание.
    Публиката често реагира на емоция, а не на факт.
    Проблем: това кара журналистите да предлагат внушения вместо факти.

    10:19 05.02.2026

  • 57 Цък

    14 8 Отговор
    Има една много интересна версия лансирана от няколко човека. Дори според тях нещо се губи за да бъде убедителна. Версия: Център за набиране на пушечно месо за Украйна. Защо според мен това е истината: 1. ДАНС първи на местопрестъплението; 2. Времения период 2022 г- Украйна започва да изпитва липса на войници; 3. Организацията е тясно свързана с ПП ДБ , зависими от Сорос и ДП; 4. Изключително бързи действия на министъра на Соросоидите действа бързо/ не типично за администрацията. 5. Спонсори на организацията- соросоиди сами си го казаха; 6 Изключително въоръжение ; 7. Района е силно охраняван и е забранен достъпа на хора и никакви действия от страна на държавата н.н.

    Коментиран от #109

    10:19 05.02.2026

  • 58 Липса на разследващ подход

    6 0 Отговор
    Много медии разчитат на повторение на слухове или официални прессъобщения.
    Малко от тях имат ресурси или време да проверят фактите или да проучат контекста.
    Пример: в случая, никой не задава въпроса: „Какво са заснели тези хора и кой има интерес да се прикрие?“

    Коментиран от #129

    10:19 05.02.2026

  • 59 и сега без тея тримата

    3 1 Отговор
    кой ще пази горите . убииците са нанесли непоправими щети на горите . там сметище, пожар , съмнителни селяни , наркомани , крадци , кой да ги прогонва от петрохан . половината държава в траур . оплете се в лъжи . как са оставили тея тримата да ги стрелят . любопитно .

    10:20 05.02.2026

  • 60 Да де ама

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Казват че той бил много добъл в оцелаването.

    10:20 05.02.2026

  • 61 Културен и социален натиск

    2 1 Отговор
    Хората обичат „обяснения“ за мистериозни събития, дори ако те са спекулативни.
    Традиционно медиите в България понякога се влияят от слухове и публично мнение.
    Проблем: Истината се пренебрегва, защото „емоционалният наратив“ е по-лесен.

    10:20 05.02.2026

  • 62 Липса на етични стандарти

    8 2 Отговор
    Публикуването на недоказани обвинения срещу мъртви е етически недопустимо.
    В случая с Петрохан:
    жертвите са представени като „нестабилни“ или „подозрителни“,
    това не само няма връзка с фактите, а и обслужва потенциалните извършители.

    10:20 05.02.2026

  • 63 Отсъствие на критично мислене

    6 0 Отговор
    Медиите често не подреждат логическите версии (както направихме по-рано), а предпочитат най-шокиращата.
    Логичното разсъждение се заменя със „сензационен разказ“.

    10:21 05.02.2026

  • 64 Никой

    8 2 Отговор
    Мексико е свързано с Дрога. Авно е това.

    Пък и нашите Криминалисти - толкова ли не могат нищо. после вика - дай 5 лева - за заплатка.

    Нези са твърде наивни - как са се оставили - какви Камери - какви версии - дрога е това - не са изпълнили някаква поръчка -какви спелеолози.

    10:21 05.02.2026

  • 65 Реалната отговорност

    11 0 Отговор
    Медиите имат четири ключови задължения:
    1. Да проверяват фактите – публикуването на непроверена информация е опасно.
    2. Да не очернят жертвите без доказателства – морална и юридическа отговорност.
    3. Да задават критичните въпроси – кой печели от трагедията, какви мотиви са възможни, какви доказателства съществуват.
    4. Да дават контекст – обществото трябва да разбира защо събитията са важни, а не да бъде въвлечено в „сензационен спектакъл“.

    Коментиран от #85

    10:22 05.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Медиите подменят приоритетите.

    8 4 Отговор
    Обществото не получава истината.
    Възможните извършители могат да манипулират наратив.
    Репутацията на невинни хора (тук — убитите) се разрушава.
    Разследването се компрометира, защото медиите подменят приоритетите.

    Коментиран от #79

    10:22 05.02.2026

  • 68 Извод

    7 1 Отговор
    Провалът на медиите тук е структурен, а не случайност.
    Това не е просто „лош вкус“ или „сензация“ — това е морално и социално предателство спрямо жертвите и обществото.

    10:22 05.02.2026

  • 69 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ХАХАХАХА КАКВОТО И ДА ЛЪЖЕШ ШАР
    АТАНИЬО НЯМА ДА СТАНЕ ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ ВЪН 5 ГОДИНИ ВЛАДЕЕТЕ ДЪРЖАВАТА НИ

    10:23 05.02.2026

  • 70 Записите от камерите

    4 1 Отговор
    Можели да шпионират всичко .Добродушни с калашници ,неизрядни документи.Чак дечица,педагози значи.Търсете убиеца

    10:24 05.02.2026

  • 71 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Изтребител":

    2 ЯВНО МНОГО СИ СЕ НАДЪХАЛ ДА ЛЪЖЕШ КРАДАТ ШАРЛАТАНИТЕ АЛАБАЛИСТИТЕ А ЕДНОЛИЧНИ ГОСПОДАРИ ТУК НЯМА 2 ВЪН НА ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ

    Коментиран от #80

    10:24 05.02.2026

  • 72 Анонимен

    11 3 Отговор
    Кметът финансира педофилска НПО организация с която министъра на ПП подписва договор 20 дена след като е създадена.

    Коментиран от #77

    10:26 05.02.2026

  • 73 Критични въпроси

    10 0 Отговор
    Журналистите трябва да питат и разследват:
    Какво са правили жертвите в деня/седмицата преди трагедията?
    Кой може да има мотив за нападение?
    Какви доказателства (записи, дронове, харддискове) са налични и какво се е случило с тях?
    Има ли очевидци или следи, които са игнорирани?

    10:27 05.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Промяна

    10 3 Отговор

    До коментар #31 от "Защо криете това?!":

    ЧОВЕК С КАКВА КАУЗА ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ ДА ЛАГЕРУВА В ПЛАНИНАТА ДА СТРЕЛЯ НА МЕСО АКО МУ СЕ НАРУШИ ПЕРИМЕТЪРЪТ НЕЗНАЕХ ЧЕ СЪДИИ ДАВАТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПАРАВОЕННИ ОРГАНИЗАЦИИ А САНДОВ БЕЛЕВ КИРО БЕЗУХАНОВА РАШКОВ ТЕРЗИЕВ ВСИЧКИ ТЕЗИ СА ЗАМЕСЕНИ ИМА И ОЩЕ ПАРАВОЕННИ ТОВА ЛИ Е КАУЗАТА ТЕРОРИЗЪМ В МИРНА БЪЛГАРИЯ Я СТИГА СТЕ ЛЪГАЛИ

    10:28 05.02.2026

  • 76 ПП Де Бил

    9 3 Отговор
    Нищо лошо не сме правили...помагахме на децата за домашните

    10:28 05.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 БОГАТИ ХОРА

    6 1 Отговор
    Купили си вила за "5000"" лева. Обсебени терен 700 кв километра. Да може и нещо свястно да са правили. Но със сигурност имат и тъмни дела А И ЩОМ ИМА СИГНАЛИ В ДАНС И ДРУГАДЕ И ТЕ СА ПОТУЛВАНИ НЕГЛИЖИРАНИ ЛОШО. А беден човек да направи нещо такова. Не че всички богати са лоши... НОО БОЛШЕНСТВОТО ДА. РАЗПАСАНА ДЪРЖАВА

    10:29 05.02.2026

  • 79 Промяна

    8 3 Отговор

    До коментар #67 от "Медиите подменят приоритетите.":

    НЕВИННИ ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ ВПЛАНИНАТА ЛИ ХАХАХАХАХА АЙДЕ СТИГА ГАДНИ ШАРЛАТАНСКИ ЛЪЖИ

    10:30 05.02.2026

  • 80 Вън!

    7 3 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Вън на Магнитските мафиоти!!

    Коментиран от #88

    10:30 05.02.2026

  • 81 Да питам

    12 2 Отговор
    Вярно ли е,че е имало табела"Стреля се без предупреждение?" И,ако е вярно,защо тези ДОБРИ ХОРА плашат други добри хора,които евентуално са щели да отидат за боровинки.

    10:31 05.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Някъде пишише

    9 2 Отговор
    Какво стана с версията, че наблизо имало къща на дерибей от ДПС Старо Начало, който заплашвал рейнджйлърите?

    10:32 05.02.2026

  • 84 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Няколко неща изпъкват особено тревожно:":

    НАБЛЮДАВАЛИ И СТРЕЛЯЛИ НА МЕСО ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ ЧЕ КОИ СА БИЛИ ОНЕЗИ МНОГО ЛОШИТЕ ЧЕ ТЕЗИ ВОЕННИ УЗАКОНИНИ ОТ БЕЛЕВ САНДОВ СЪДИЯ СПОНСОРИРАНИ Я МИ ПОСОЧИ КАК ТАКА ЕДНИ САМОЗВАНЦИ ЧАСТНИЦИ ЩЕ СЕ РАЗПОРЕЖДАТ В ДЪРЖАВНАТА ПЛАНИНА ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ СА

    10:32 05.02.2026

  • 85 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #65 от "Реалната отговорност":

    Медиите имат ЕДНО основно задължение-
    ДА ПОКАЗВАТ ТОВА, КОЕТО ВЛАСТИТЕ ИСКАТ ДА СКРИЯТ❗
    Всичко друго е ПиАр‼️

    10:33 05.02.2026

  • 86 Вън мафията!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "Анонимен":

    Вън на Магнитските мафиоти!!

    Коментиран от #104

    10:33 05.02.2026

  • 87 Анонимен

    6 3 Отговор
    Тримата педофили са имали чадър и финансова подкрепа от ПП

    10:34 05.02.2026

  • 88 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Вън!":

    ХАХАХАХАХА МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ТЕРОРИСТИ СТЕ КОГА ЩЕ ВИ ПРИБЕРАТ ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ ШАРЛАТАНИТЕ ИМАТ ПАРАВОЕННИ И СЕ ХВАЛЯТ

    10:34 05.02.2026

  • 89 Феликс Дзерджински

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Изтребител":

    Глупиц

    10:34 05.02.2026

  • 90 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Изтребител":

    Кои паравоенни формирования ще измете Румбата ? РуZките БНО Шипка и Войнски съюз Васил Левски ли?

    10:34 05.02.2026

  • 91 Питам само?!

    3 1 Отговор
    Верно ли хора на Шиши са ги .... тези доблестни мъже и рейнджъри???

    Коментиран от #97

    10:34 05.02.2026

  • 92 Слушам

    1 2 Отговор
    Постоянно отричат,че било секта.Кметът го каза по простонародному--секта като затворена организация ,метафора

    10:35 05.02.2026

  • 93 Отговорност към обществото

    5 3 Отговор
    Информацията трябва да помага на обществото да разбере: кой и защо е извършил престъпление, а не да се занимава с моралните качества на жертвите.
    Всички публикации трябва да отразяват принципа на презумпцията за невинност — включително за починалите.

    Коментиран от #94, #102

    10:35 05.02.2026

  • 94 Баш Майстора

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "Отговорност към обществото":

    Презумпцията за невинност важи ли за Буци и Лили?Или само за педофили от ПП?

    10:37 05.02.2026

  • 95 Това им е борбата

    7 2 Отговор
    От превала на Петрохан на изток се отклонява пътят за най-чистата вида в тоя район на 0,5-1км. Досега се чудех защо пътят е само урви и дупки по които и с джип трудно се преминава. Някой съзнателно не допускаше да се пусне едно гребло на булдозер та хората спокойно да си точат вода. Тия папуняци бяха затворили района та и вода хората трудно да си наливат. Това им е борбата - с гъбари ,билкари,туристи и водари.

    10:37 05.02.2026

  • 96 Леля Гошо

    6 3 Отговор
    Този боклук Сарафов да каже какво е станали с материалите, изпратени до прикриватурата, но страхливите мисирки не смеят да го питат

    10:39 05.02.2026

  • 97 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #91 от "Питам само?!":

    Е МНОГО ДОБЛЕСТНИ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ СА ИСТИНСКИ ТЕРОРИСТИ ПО КОГО СА СТРЕЛЯЛИ КОЙ И Е ПОЗВОЛИЛ ТОВА КОЩУНСТВО В МИРНО ВРЕМЕ ДА СТРЕЛЯТ ПО ХОРА В ПЛАНИНАТА КОЙ ЯВНО ШАРЛАТАНИЯТА ЗАВЛАДЯЛА ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ЛЪСНА И МРЪСОТИЯТА МУТРИТЕ С КАУЗА ХАХАХА ХАХАХА ДА СТРЕЛЯТ ПО ХОРА ХОДЕЩИ В ПЛАНИНАТА

    Коментиран от #101

    10:39 05.02.2026

  • 98 Дзак

    3 0 Отговор
    Е, проверявайте си домашните и фирмени рутери. Ограничете достъпа до рутера. Ако има необичайни настройки, незабавно уведомете ГДБОП! Много престъпници използват хоум рутери за прикритие.

    10:39 05.02.2026

  • 99 Проследяване развитието на разследването

    3 0 Отговор
    Актуализиране на информацията само когато има нови, проверени факти.
    Отчитане на действията на институциите и резултатите от разследванията, без сензации.
    Ключова идея:
    Журналистиката не е да правиш шоу от смъртта на хора, а да подредиш фактите, контекста и мотивите, така че обществото да може да разбере КОЙ е отговорен за смъртта на трима планинари и защо.

    10:40 05.02.2026

  • 100 Станев

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Едно помилване и излизане от затвора е твърде възможно да пръсне пилците . Тази сага едва сега започва. Но тук във коментариите наистина се обърква цялата идея за размисъл над извършеното . Убийството се разглежда като вид Правосъдие . Заслуженото ли си получиха от частни ръце или не е заслужено. Заслужавали ли са си убийството тези люде ,добре ли е това за Правосъдна и силовата система , жертви ли са на неработеща държава с корупция и самоуправство на политици и какво да се прави с всички останали заградили хижи, полета, черноморието , части от реките и езерата. Погледнете си Дунава, язовирите като Въча ,Жребчево и т.н . Кой им продаде земите заедно с водата и достъпа до природа ? Те пазели . След като с оръжие ти забраняват достъпа ,то все е тая дали това е опазено или го няма. За обикновения човек го няма. Няма достъп. А важният въпрос за момента е единствено Ще саловят ли извършител или и това като Трактора и останалите до сега. После всичко ще се изясни . Без извършител и подбудител друго всичко е интерпретации и замитане на връзки и следи към пари , а защо не и към старинно злато , трафик на хора и всичко в НК .

    Коментиран от #108, #111, #119

    10:41 05.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Отговорност към обществото":

    КАКВА НЕВИННОСТ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ МЪЖЕ ШЕТАЛИ ИЗ БЪЛГАРСКИТЕ ПЛАНИНИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ШАРЛАТАНИТЕ Е ТАКОВА БЕЗЗАКОНИЕ НЯМА НИКЪДЕ В МИРНО ВРЕМЕ СМЕ МИСЛЯ

    10:42 05.02.2026

  • 103 Анонимен

    7 2 Отговор
    ПП - Партия на педофилите

    10:43 05.02.2026

  • 104 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Вън мафията!!!":

    С ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИЕ ЛИ ЩЕ ИЗХВЪРЛЯТЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВИДЯ СЕ ЯСНО ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ

    10:44 05.02.2026

  • 105 Видов ден

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Унищожаването на записи чрез пожара":

    Втория пожар пък е капака . Видял , заснел ама не се вижда добре и пак се запалило.

    10:44 05.02.2026

  • 106 прогноза

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Най вероятно и този е убит-калушев!Това е почерк за да объркат следите и да насочат вниманието към него!

    10:45 05.02.2026

  • 107 Абсурдно

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има нещо СБЪРКАНО в страната ни!":

    Е управлението на държавата ни направиха глупави като американците ,цяло лято ни занимаваха с някава нуловимо невидима пантера сега това тройно убииство се мъчат да ни го пробутат като някаква свръхестествена загадка

    10:45 05.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Щази ефрейтор

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Цък":

    Ганц рихтих.

    10:46 05.02.2026

  • 110 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #101 от "Не крещи! Пиши с малки букви!":

    ТОВА НЕСА НИКАКВИ ГЛУПОСТИ А ЖИВАТА ИСТИНА ТУК И СЕГА И АЗ СЕ ЧУДЯ КАК СЕ Е СТИГНАЛО ДО ТОВА ПАРАВОЕННИ СПОНСОРИРАНИ ОТ ТЕРЗИЕВ БЕЗУХАНОВА И НЕЗНАМ ОЩЕ КОИ ЗАМИТАТ СЕ СЛЕДИ А САНДОВ И БЕЛЕВ И НЯКАКЪВ СЪДИЯ ГИ УЗАКОНИЛ ТОВА Е ИСТИНАТА И СИ ДЕЙСТВАЛИ В ПЛАНИНАТА ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИТЕ СТРЕЛЯЛИ НА МЕСО ТОВА Е ИСТИНАТААААААА ИЗЛЕЗЕ СЕГА ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ СМЯТАТЕ СЕ НАД ЗАКОНИТЕ

    Коментиран от #113

    10:47 05.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Анонимен

    3 2 Отговор
    Партизански педофилски отряд на ПП беше ликвидиран за да прикрие следите

    10:48 05.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Малкия холандец

    1 0 Отговор
    Той определи единия загинал - Ивайло Калушев, с когото е имал най-близък досег, като известна фигура в света на спелеологията.

    Този го издирват за инфо на мисирката!

    10:49 05.02.2026

  • 115 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Не крещи! Пиши с малки букви!":

    ИСТИНАТА ЗА ШАР.АТАНСКИТЕ МУТРИ ИЗЛЕЗЕ С НАСИЛИЕ СВАЛИХТЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМАТЕ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ МЪЖЕ В ПЛАНИНАТА ПО КОГО СТРЕЛЯТ КОЙ КОЙ ГИ ПОКРОВИТЕЛСТВА 101 КРЕЩЯ ЗАЩОТО НЕ МОГА ДА ГО ПРОУМЕЯ

    10:49 05.02.2026

  • 116 агент Купър

    2 1 Отговор
    Кой уби Лора Палмър?

    10:49 05.02.2026

  • 117 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "Хахаха":

    ИСКА ТИ СЕ ХАХАХАХА МРЪСОТИЯТА ШАРЛАТАНСКА МУТРЕНСКА ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ А ТИ КОГО ОЩЕ ЛЪЖЕШ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН

    Коментиран от #120

    10:51 05.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Здравко

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Който е извадил двата трупа със следите от изгорялото ,само той може да ти каже. Тук е умишленото показно и объркващото в случая . Единият е бил вънка -нали са давали дежурства тип караул или просто е чул нещо ,двама спят или друго в хижата и са убити там иначе нямаше да са изгорели . Кой е прибрал кучетата вътре и дали е само за да са на топло и защо природозащитник ,дори и при самоубийство каквото искат да го представят ги обрича на жестока смърт вместо просто да ги пусне или прогони по-далеч ? А те ако са пуснати биха ли тръгнали след него и следите в снега . В тази Чета е имало професионален предател потенциален извършител и на предишни такива действия , а непрекосновеността на обекта е била до един момент идеално прикритие и база . На свобода е .

    10:59 05.02.2026

  • 122 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "Ирония":

    Какво общо има Пеевски?

    Коментиран от #125

    11:08 05.02.2026

  • 123 ВИГ БОЙС ТУ МЕН

    3 1 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    АКО БЯХА
    РОМИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ
    ДА ИМ ЗНАЕ И МААЛАТА И РОДАТА
    А ЗА ТЕЗИ РЕЙНДЖ ЛОВЪРИ...НИЩО
    САМО ЕДНО „ПИСМО” ДО МАКЯ СИ....🤔

    11:15 05.02.2026

  • 124 Може

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Не се знае":

    И Мишо Бирата да е - " В М "

    11:15 05.02.2026

  • 125 Ми то за

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "стоян георгиев":

    Всичко са виновни Путин и Пеевски!!!

    11:16 05.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Още разклонения.

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "хмм":

    " Ивайло бил адвокат на голяма американска фирма?!!! Коя ли ще е тази фирма, която да е имала нужда от български адвокат? И с какво ли се е занимавала у нас? И как един адвокат, който има за клиент голяма американска фирма, живее като отшелник в хижа насред гората? При това хижата е пълна с оръжие. "
    Има ли интерес тази фирма и плаща ли за пещерни и подземни проучвания ? Какво би станало ако плащаш години на някого и той прикрие намерени подземни богатства като жили от ценни метали или пък пустото прокълнато злато на " Вълчан Воевода " . Много иманяри точно в съдружие са губили главите си и току ги намерят случайно след години без части от тялото. Това по бих го повярвал ако го изтъкнат разследващите ,но пък не е политически очернящо като разните там педофилии и други филии. Едно от най-важните неща е кой и как е затворил изгорелите вълкодави и защо е издърпал двамата . Единия изгорял до неузнаваемост от свидетел ,другия по-слабо. Това ако не са полети и запалени допълнително вън. Но само първия свидетел и първите от ДАНС могат да знаят.

    11:24 05.02.2026

  • 128 Въпроси

    6 0 Отговор
    КОЙ Е ИМАЛ МОТИВ ЗА СМЪРТТА НА ТРИМАТА?
    КОЙ Е УБИЕЦЪТ?
    МОКРА ПОРЪЧКА ЛИ Е БИЛА?
    НА КОГО СА ПРЕЧЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    КАКВО СА ЗАСНЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    КАКВО СА ЗНАЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ, КОЕТО Е КОСТВАЛО ЖИВОТА ИМ?
    КОЙ Е ИМАЛ КОНФЛИКТ С РЕЙДЖЪРИТЕ?
    КОЙ Е ЗАПЛАШВАЛ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
    ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
    "КОЧИНА" Е МЯСТО ЗА ПРАСЕТА, КОИ СА ПРАСЕТАТА

    11:37 05.02.2026

  • 129 Каквото и да е

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Липса на разследващ подход":

    Заснетото може да се унищожи по много други начини . Механични ,химически и др. Тези едва ли са качвали цялата дейност в интернет на филмчета или снимки. Нямаше да привлекат никакво внимание и никой нямаше да знае за камери и другото . Пожара не може и оръжията да направи негодни за балистична експертиза , а само за отпечатъци. Но пък един пожар прикрива следи от химия, ДНК и хартиени носители . Няма гаранция че ще унищожи всички платки или флашки. А и какво ще помогне пожар в прикриването след като са знаели ,че НСигурност ги дебне за нещо ,видно от това ,че те са първи на място при сигнал от 112. Кога и къде е било така в тая територия. Пребит или убит възрастен или семейство от ромски бандити и първи там да отидат от ДАНС ? А това нещо е в планината някъде около Годеч и те са първи.

    Коментиран от #133

    11:37 05.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Нарушения

    4 1 Отговор
    Първият посетител на местопрестъплението трябва да бъде следовател или дознател, а не оперативна или полицейска група, за да се гарантира:
    запазване на целостта на доказателствата,
    правилно документиране,
    избягване на замърсяване на мястото.
    2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
    3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
    Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.

    11:50 05.02.2026

  • 133 Разумен

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Каквото и да е":

    Ето една ясна, структурирана схема на действията и правомощията при тежко престъпление – убийство, за да се види кой какво прави и в какъв ред, и къде се допуска нарушение:
    Първоначален оглед на мястото.
    Първият човек, който трябва да посети мястото, е СЛЕДОВАТЕЛЯТ или ДОЗНАТЕЛЯТ.
    Той извършва пълно документиране: трупа, разположението, улики, предмети, оръжие, снимки.
    Всички действия се записват подробно в протокол.
    Оперативните служители, като полиция или ДАНС, могат да осигуряват сигурност и да контролират достъпа, но не могат да местят или докосват доказателства.
    Специализирани екипи, като криминалисти или съдебни медици, работят само под указанията на следователя.
    НАРУШЕНИЕ: Ако ДАНС или други служби влязат и започнат да местят доказателства преди следователя, това е сериозно нарушение на процедурите и може да компрометира разследването.

    11:54 05.02.2026

  • 134 Ще му хванат чепа.

    1 1 Отговор
    Слу чаят е нещо уникално за тия географски ширини и напълно нормален за пе де раси, играещи си с оръжия, с манталитет на рамбовци, особено когато убиеца е любител на екстремното и е живял в Мексико.Местните ги описват като раздразнителни, аз добавям преекспониращи и мултиплициращи проблемите, без страх от Бога и това е резултата. Където има кекс особено с цеца, демоните се активират и стой та гледай.

    11:56 05.02.2026

  • 135 Име

    2 1 Отговор
    Убиеца гъгри, говорейки, не мое да казва Р, ама се прави та Л(р)амбо.

    12:01 05.02.2026

  • 136 Име

    4 0 Отговор
    С нелигетимен главен прокурор, имащ вид на шизоиден престъпник, толкова.

    12:04 05.02.2026

  • 137 Стискай палци

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Изтребител":

    Стискай палци да не се окаже и той забъркан.

    12:06 05.02.2026

  • 138 Да го кажат направо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "БАНко":

    А не даувътат. С дроновете е заснета масова незаконна сеч. Съответно "дървената" мафия закриляна от години от Доган, е разчистила неудобните хора и записи.

    12:28 05.02.2026

  • 139 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "логика, мотиви и вероятности":

    И според мен зорлем са се въоръжили ,явно за да дадат отпор защото може да са усетили че държавата няма да помогне !Трябва да се видят документите за покупка на пушките от кога са защото може да се окаже че те са отишли там невъоръжени с някаква добра цел и е станало нещо заради което са направили тези огради и наблюдение ! Не знам ама в случая държавата е МИКИ МАУС по картинка !Видяли са някой/нещо което е на държавно/мафиотско ниво

    12:34 05.02.2026

  • 140 Пешо

    0 0 Отговор
    Мексико/Колумбия - Варна/Бургас - Петрохан - Европа... ние сме задния двор на Европа?

    12:57 05.02.2026

  • 141 Хижата в Петрохан

    0 0 Отговор
    Е копие на случая в Еленския Балкан! Там от много години дерибейства Гео Дундаров! Той си е изградил своя частна империя върху голяма територия около язовира, който е ПИТЕЕН! Поставил е бариери на всички възможни пътища около него, а дебеловрати момчета се появяват от нищото ако решиш да преминеш бариерите, гледат лошо и те заплашват, а често и някой отнася и бой! Пречи се на хората да посещават наследствените си имоти там, а въпросният Гео Дундаров пои конете си в ПИТЕНИЯ язовир Йовковци! На това БЕЗОБРАЗИЕ така и не се сложи край през годините назад, въпреки многобройните опити.Явно този човек има чадър - организира лов на известни политици и видни личности и сигурно трябва да стане нещо като това в хижата край Петрохан, за да се отворят очите на Темида!

    16:53 05.02.2026