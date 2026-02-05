Убитите край хижа близо до прохода „Петрохан“ хора от т.нар. „Национална агенция за контрол на защитените територии“ чрез дронове са предотвратили няколко пожара в планината. Непрекъснато наблюдаваха района за бракониери. Нямам съмнения, че са се заяждали със съмнителни хора. Това обаче не ми се струва като причина за убийство, по-скоро са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят. Напълно възможно е да са заснели нещо, а целта на пожара в хижата е унищожаване на записи от камерите.
Това каза в студиото на „Здравей, България“ главният редактор на OFFNews Владимир Йончев, който е познавал лично убитите и множество пъти е посещавал въпросната хижа.
Той определи единия загинал - Ивайло Калушев, с когото е имал най-близък досег, като известна фигура в света на спелеологията.
Разследващите работят по няколко версии — от умишлено убийство, ритуално престъпление до самоубийство. Нито една от тези версии не е официално потвърдена.
„Калушев беше основал форум за екстремни преживявания - основен канал за планинарите. Затвори го, когато членовете му започнаха да се карат, а не да си сътрудничат. По едно време беше взел един хан край Дряново с няколко приятели и обикаляше пещерите в района, живял е и в Мексико. От прохода Петрохан чак до Искърското дефиле се намира най-красивата планина - Понор. Ходил съм стотици пъти в района. Там се намира най-голямата пещерна система. Регионът е подходящ за нерегламентиран лов, бракониерство на дърва и за ''бране'' на камъни за алпинеуми. Калушев винаги организираше курсове, възпитаваше любов и уважение към природата. Ако е имало хора, които не са го харесвали, то е било, че откриваше пещери, за които не казваше на мнозина. Основният смисъл за него беше да опази планината“, разказа Йончев.
По думите му и тримата убити са били заможни. „Ивайло беше адвокат на голяма американска фирма, никога не е имал проблем с парите. Беше улегнал, зрял мъж. Дечо имаше счетоводна къща, а Пламен беше инструктор-водолаз. Тримата бяха в Мексико за известно време - изследваха подводни пещери. Ивайло беше будист, но беше и аскет. Сигурен съм, че не е извършил убийство, не бива да го изкарват педофил и неустойчив, това значи, че не се прави разследване, а очерняне. Вероятно е имало натиск върху него от няколко структури, преценил е, че ако се махне, ще предпази другите, но не е успял. Според мен в този сняг не е имало туристи, нито бракониери там в началото на февруари“, допълни разказа си журналистът.
Освен това разкри, че Калушев се е занимавал с лагери по планинарство.
Организацията, обвързана с хижата, се нарича „Национална агенция за контрол на защитените територии“ — формално неправителствена структура, регистрирана през 2022 г. и декларирана като занимаваща се с природозащитна дейност. Нейните членове, включително тримата мъже, чиито тела бяха намерени край хижата, са били сред основателите ѝ.
През февруари 2022 г. между тази организация и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е сключено рамково споразумение за сътрудничество по опазване на природата в защитени територии, което разширяваше обхвата на дейности, които те можели да извършват — формулирани като регулаторни и контролни функции, които по закон са запазени за държавни структури и не могат да бъдат делегирани на НПО. Структурата не е държавен орган и няма лиценз за охранителна дейност.
Журналистът от Клуб Z Стефан Миланов отбеляза, че най-вероятно в хижата има записи и харддискове.
„Не се знае с какво разполага разследването. Въпросът е дали става дума за двойно убийство и самоубийство или за друга от версиите. Главният прокурор трябва да говори с конкретика, не с филмови термини тип „Туин Пийкс“. На 12 и 13 януари 2022 г. убитите регистрират три дружества, а на 8 февруари вече подписват споразумението с МОСВ. Защо им е била спогодба, която не дава никакви права на новосъздадената агенция, нито носи вреди на ведомството? Едва ли всеки може да я получи", коментира той.
Разследвания на държавни структури, включително ДАНС, са били насочени към дейността на тази организация още от преди няколко години, а проверките са изпращани и към прокуратурата. Това е свързано не само с естеството на природозащитната ѝ дейност, но и с начина, по който тя е организирала и контролирала територията около „Петрохан“, налагайки забрани за достъп, загради и охрана, както и присъствието на непълнолетни, за които се е твърдяло, че са на лагер.
БАНко
09:40 05.02.2026
09:40 05.02.2026
Изтребител
Коментиран от #5, #37, #45, #71, #89, #90, #137
09:41 05.02.2026
Зъл пес
09:44 05.02.2026
Последния Софиянец
Коментиран от #53, #66, #69
09:45 05.02.2026
Хахаха
До коментар #2 от "Изтребител":И когато се събуди,краката ти бяха отвити и премръзнали.
09:45 05.02.2026
Бай Данчо
09:49 05.02.2026
Тити на Кака
Да видим къде ще е водопадът!
09:49 05.02.2026
Г.Р.У.Х
Кака не е изразил мнението си като бивш шеф на ДАНС ???
09:49 05.02.2026
Има нещо СБЪРКАНО в страната ни!
Коментиран от #107
09:49 05.02.2026
Няколко неща изпъкват особено тревожно:
2. Класическо очерняне след смърт – когато някой е неудобен (или е станал такъв), най-лесно е да бъде представен като „нестабилен“, „опасен“, „съмнителен“. Това е стар и много грозен похват.
3. Липса на презумпция за невинност – не само за живите, но и за мъртвите. А това е особено цинично.
4. Пълно игнориране на възможния мотив – ако тези хора наистина са наблюдавали, записвали и ограничавали незаконни дейности в район с интереси (дърва, лов, територия, влияние), това логично би трябвало да е в центъра на разследването и публичния дебат.
Коментиран от #84
09:51 05.02.2026
Унищожаването на записи чрез пожара
Коментиран от #105
09:52 05.02.2026
И най-тъжното:
09:54 05.02.2026
Какво и КОГО точно са записвали?
Къде са били съхранявани данните — локално, облак, външни носители?
Какво конкретно е унищожено при пожара в хижата и какво е иззето преди пожара?
➡️ Ако няма какво да се крие, този въпрос щеше да има ясен отговор.
09:55 05.02.2026
то всеки лъже
09:56 05.02.2026
хихи
09:57 05.02.2026
Кристин Ретард
09:58 05.02.2026
Сила
Щом Калушев е избягал заедно с други , вероятно е той ... просто няма как да убият трима , а да пропуснат останалите !??
Коментиран от #60, #100, #106
09:58 05.02.2026
Кой имал интерес тези записи да изчезнат
Хора с интереси в незаконна сеч!!
Бракониерски мрежи!!
МЕСТНИ „ФЕОДАЛИ“ с КОНТРОЛ ТАД ТЕРИТОРИИ !!
СТРУКТУРИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ВЪНШЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА СИ !!
Тук е МОТИВЪТ!!
Без мотив няма разследване, има ТЕАТЪР.
Коментиран от #22
09:58 05.02.2026
хмм
Коментиран от #127
10:00 05.02.2026
Сила
До коментар #18 от "Кой имал интерес тези записи да изчезнат":Значи хижа" Амбарица " и стопанката и са следващите жертви ...
10:01 05.02.2026
Иван
10:01 05.02.2026
БеГемот
10:01 05.02.2026
само да попитам
Коментиран от #48
10:01 05.02.2026
Накино
10:02 05.02.2026
КОЙ?!
Кой ги пусна първи?
На какво се базират?
Има ли дори едно доказателство или това е „оперативен слух“, превърнат в новина?
➡️ Това е класическа димна завеса.
10:02 05.02.2026
Пич
Коментиран от #74, #121
10:02 05.02.2026
Фройд
Онзи, за един филм време , ще разнищи случая.
Кво стана с пантерите бе ?
10:03 05.02.2026
Защо криете това?!
адвокат в международна фирма
финансово независим
дългогодишен планинар, инструктор, спелеолог
човек с кауза, не с хаос в живота
➡️ Когато фактите не пасват, някой започва да рисува карикатура.
Коментиран от #42, #75
10:03 05.02.2026
Кой последно е имал контакт с тях?
➡️ Това е базов криминален въпрос, който странно отсъства от публичния разговор
10:05 05.02.2026
абе
10:05 05.02.2026
КОЙ печели от смъртта им?
➡️ Във всяко сериозно разследване първо се търси: кой печели от смъртта им, не „какви са били като характери“.
10:06 05.02.2026
ДъртАгент
10:06 05.02.2026
бай Ставри
10:07 05.02.2026
то как при 10
10:08 05.02.2026
Бгнес
10:08 05.02.2026
Анонимен
Коментиран от #46
10:09 05.02.2026
Дългата ръка на Кремъл
Предполага се, че и сега е така. Там не са обикновени мутри като Тиквата и Дебелия, там са демонисти, надчовеци и хора със спец нужди.. ЕБЩАЙН, БГ вариант.
10:09 05.02.2026
Пещерняк
До коментар #31 от "Защо криете това?!":забравиха да добавят, Иманяр и Контрабандист ............
10:09 05.02.2026
Ако си бяха живели живота
Били са заможни, имали са интересни приключения, всеки от тях е бил забележителен с нещо, познавали са други интерсни хора. Имали са всичко, за да живеят активно и пълноценно.
Но ако са се набъркали в дейности, надхвърлящи капацитет им и опасни по характера си, а станали жертва на неразумно поети рискове. Най- вероятно се е наложило да правят незаконни неща, които са ги поставили в опасна ситуация с опасни хора!
Такива криминални дейности обикновено остават потулени и неразкрити! Поне в нашата държаа е така.
10:10 05.02.2026
Голямата картина
Това НЕ прилича на търсене на ИСТИНАТА, а на УПРАВЛЕНИЕ НА НАРИТИВА!!!!
10:10 05.02.2026
Драгойчев
До коментар #2 от "Изтребител":Радев и Доган - новите спасители на мафията
10:10 05.02.2026
Питам само?!
До коментар #40 от "Анонимен":Така ли ти поръча Шиши да тиражираш в медиите?!
10:11 05.02.2026
логика, мотиви и вероятности
(най-логична на този етап)
Мотив:
Да бъдат елиминирани хора, които:
наблюдават системно район
документират с техника
пречат на незаконни дейности
потенциално разполагат с доказателства
Как се подреждат фактите:
дронове, камери, контрол на територия
район с реални икономически интереси (дърва, лов, земя, влияние)
пожар в хижата → унищожаване на носители
последващо очерняне на жертвите → отклоняване на вниманието
Плюс:
– има мотив
– има логика
– има прецеденти (и в България, и извън нея).
Коментиран от #139
10:13 05.02.2026
из медиите
До коментар #26 от "само да попитам":според някои писания (дали са верни), местен случайно е открил телата и е позвънил на 112 (странно, трябва да е бил много смел да мине през реда бариери, като знае за въоръжени и кучета), после бил откаран за 24 часа!! разпит в Годеч (скрит от медиите), кой е, къде е, дали е било преди пожара или е отишъл натам заради пожара, това е най-важния свидетел
10:14 05.02.2026
Анализ
(подверсия на първата)
Мотив:
Ескалирал конфликт с хора, които:
са били засичани, снимани или ограничавани
са получавали предупреждения
са усещали „загуба на контрол“ върху район
Как се подрежда:
малък регион = хората се познават
зимен период = почти няма свидетели
нападението е в изолирана среда
Плюс:
– не изисква „голяма конспирация“
– напълно реалистично за планински район
10:14 05.02.2026
Ивайло
10:14 05.02.2026
Версия 3
(по-сложна, но не за изключване)
Мотив:
натиск от проверки
правен вакуум около дейността
страх от последствия за други хора
Проблемът тук:
Тази версия се използва, за да се внуши:
„той е нестабилен → значи всичко се обяснява“
Но:
профилът не отговаря
няма публично известни психични сривове
не обяснява пожара и унищожените записи
10:15 05.02.2026
Голям страх
10:15 05.02.2026
Не се знае
До коментар #4 от "Последния Софиянец":В и М не може ли да е Веско Маринов
Коментиран от #124
10:16 05.02.2026
В случая с Петрохан:
Медиите вместо това акцентират върху внушения за „ритуали“ или „нестабилност“.
Това е първата грешка: фокусът се измества от истинската същност на събитието.
10:18 05.02.2026
камък
Счетоводител,които брои калинки и боровинки
Юрист на американска фирма с кантора опасана с ограда и камери
Защо феновете на тези трима мъже си мислят ,че другите ядем доматите с колците?
10:18 05.02.2026
Желание за кликбейт
Публиката често реагира на емоция, а не на факт.
Проблем: това кара журналистите да предлагат внушения вместо факти.
10:19 05.02.2026
Цък
Коментиран от #109
10:19 05.02.2026
Липса на разследващ подход
Малко от тях имат ресурси или време да проверят фактите или да проучат контекста.
Пример: в случая, никой не задава въпроса: „Какво са заснели тези хора и кой има интерес да се прикрие?“
Коментиран от #129
10:19 05.02.2026
и сега без тея тримата
10:20 05.02.2026
Да де ама
До коментар #17 от "Сила":Казват че той бил много добъл в оцелаването.
10:20 05.02.2026
Културен и социален натиск
Традиционно медиите в България понякога се влияят от слухове и публично мнение.
Проблем: Истината се пренебрегва, защото „емоционалният наратив“ е по-лесен.
10:20 05.02.2026
Липса на етични стандарти
В случая с Петрохан:
жертвите са представени като „нестабилни“ или „подозрителни“,
това не само няма връзка с фактите, а и обслужва потенциалните извършители.
10:20 05.02.2026
Отсъствие на критично мислене
Логичното разсъждение се заменя със „сензационен разказ“.
10:21 05.02.2026
Никой
Пък и нашите Криминалисти - толкова ли не могат нищо. после вика - дай 5 лева - за заплатка.
Нези са твърде наивни - как са се оставили - какви Камери - какви версии - дрога е това - не са изпълнили някаква поръчка -какви спелеолози.
10:21 05.02.2026
Реалната отговорност
1. Да проверяват фактите – публикуването на непроверена информация е опасно.
2. Да не очернят жертвите без доказателства – морална и юридическа отговорност.
3. Да задават критичните въпроси – кой печели от трагедията, какви мотиви са възможни, какви доказателства съществуват.
4. Да дават контекст – обществото трябва да разбира защо събитията са важни, а не да бъде въвлечено в „сензационен спектакъл“.
Коментиран от #85
10:22 05.02.2026
Медиите подменят приоритетите.
Възможните извършители могат да манипулират наратив.
Репутацията на невинни хора (тук — убитите) се разрушава.
Разследването се компрометира, защото медиите подменят приоритетите.
Коментиран от #79
10:22 05.02.2026
Извод
Това не е просто „лош вкус“ или „сензация“ — това е морално и социално предателство спрямо жертвите и обществото.
10:22 05.02.2026
Промяна
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ХАХАХАХА КАКВОТО И ДА ЛЪЖЕШ ШАР
АТАНИЬО НЯМА ДА СТАНЕ ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ ВЪН 5 ГОДИНИ ВЛАДЕЕТЕ ДЪРЖАВАТА НИ
10:23 05.02.2026
Записите от камерите
10:24 05.02.2026
Промяна
До коментар #2 от "Изтребител":2 ЯВНО МНОГО СИ СЕ НАДЪХАЛ ДА ЛЪЖЕШ КРАДАТ ШАРЛАТАНИТЕ АЛАБАЛИСТИТЕ А ЕДНОЛИЧНИ ГОСПОДАРИ ТУК НЯМА 2 ВЪН НА ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ
Коментиран от #80
10:24 05.02.2026
Анонимен
Коментиран от #77
10:26 05.02.2026
Критични въпроси
Какво са правили жертвите в деня/седмицата преди трагедията?
Кой може да има мотив за нападение?
Какви доказателства (записи, дронове, харддискове) са налични и какво се е случило с тях?
Има ли очевидци или следи, които са игнорирани?
10:27 05.02.2026
Промяна
До коментар #31 от "Защо криете това?!":ЧОВЕК С КАКВА КАУЗА ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ ДА ЛАГЕРУВА В ПЛАНИНАТА ДА СТРЕЛЯ НА МЕСО АКО МУ СЕ НАРУШИ ПЕРИМЕТЪРЪТ НЕЗНАЕХ ЧЕ СЪДИИ ДАВАТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПАРАВОЕННИ ОРГАНИЗАЦИИ А САНДОВ БЕЛЕВ КИРО БЕЗУХАНОВА РАШКОВ ТЕРЗИЕВ ВСИЧКИ ТЕЗИ СА ЗАМЕСЕНИ ИМА И ОЩЕ ПАРАВОЕННИ ТОВА ЛИ Е КАУЗАТА ТЕРОРИЗЪМ В МИРНА БЪЛГАРИЯ Я СТИГА СТЕ ЛЪГАЛИ
10:28 05.02.2026
ПП Де Бил
10:28 05.02.2026
БОГАТИ ХОРА
10:29 05.02.2026
Промяна
До коментар #67 от "Медиите подменят приоритетите.":НЕВИННИ ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ ВПЛАНИНАТА ЛИ ХАХАХАХАХА АЙДЕ СТИГА ГАДНИ ШАРЛАТАНСКИ ЛЪЖИ
10:30 05.02.2026
Вън!
До коментар #71 от "Промяна":Вън на Магнитските мафиоти!!
Коментиран от #88
10:30 05.02.2026
Да питам
10:31 05.02.2026
Някъде пишише
10:32 05.02.2026
Промяна
До коментар #10 от "Няколко неща изпъкват особено тревожно:":НАБЛЮДАВАЛИ И СТРЕЛЯЛИ НА МЕСО ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ ЧЕ КОИ СА БИЛИ ОНЕЗИ МНОГО ЛОШИТЕ ЧЕ ТЕЗИ ВОЕННИ УЗАКОНИНИ ОТ БЕЛЕВ САНДОВ СЪДИЯ СПОНСОРИРАНИ Я МИ ПОСОЧИ КАК ТАКА ЕДНИ САМОЗВАНЦИ ЧАСТНИЦИ ЩЕ СЕ РАЗПОРЕЖДАТ В ДЪРЖАВНАТА ПЛАНИНА ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ СА
10:32 05.02.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #65 от "Реалната отговорност":Медиите имат ЕДНО основно задължение-
ДА ПОКАЗВАТ ТОВА, КОЕТО ВЛАСТИТЕ ИСКАТ ДА СКРИЯТ❗
Всичко друго е ПиАр‼️
10:33 05.02.2026
Вън мафията!!!
До коментар #82 от "Анонимен":Вън на Магнитските мафиоти!!
Коментиран от #104
10:33 05.02.2026
Анонимен
10:34 05.02.2026
Промяна
До коментар #80 от "Вън!":ХАХАХАХАХА МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ТЕРОРИСТИ СТЕ КОГА ЩЕ ВИ ПРИБЕРАТ ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ ШАРЛАТАНИТЕ ИМАТ ПАРАВОЕННИ И СЕ ХВАЛЯТ
10:34 05.02.2026
Феликс Дзерджински
До коментар #2 от "Изтребител":Глупиц
10:34 05.02.2026
Българин
До коментар #2 от "Изтребител":Кои паравоенни формирования ще измете Румбата ? РуZките БНО Шипка и Войнски съюз Васил Левски ли?
10:34 05.02.2026
Питам само?!
Коментиран от #97
10:34 05.02.2026
Слушам
10:35 05.02.2026
Отговорност към обществото
Всички публикации трябва да отразяват принципа на презумпцията за невинност — включително за починалите.
Коментиран от #94, #102
10:35 05.02.2026
Баш Майстора
До коментар #93 от "Отговорност към обществото":Презумпцията за невинност важи ли за Буци и Лили?Или само за педофили от ПП?
10:37 05.02.2026
Това им е борбата
10:37 05.02.2026
Леля Гошо
10:39 05.02.2026
Промяна
До коментар #91 от "Питам само?!":Е МНОГО ДОБЛЕСТНИ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ СА ИСТИНСКИ ТЕРОРИСТИ ПО КОГО СА СТРЕЛЯЛИ КОЙ И Е ПОЗВОЛИЛ ТОВА КОЩУНСТВО В МИРНО ВРЕМЕ ДА СТРЕЛЯТ ПО ХОРА В ПЛАНИНАТА КОЙ ЯВНО ШАРЛАТАНИЯТА ЗАВЛАДЯЛА ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ЛЪСНА И МРЪСОТИЯТА МУТРИТЕ С КАУЗА ХАХАХА ХАХАХА ДА СТРЕЛЯТ ПО ХОРА ХОДЕЩИ В ПЛАНИНАТА
Коментиран от #101
10:39 05.02.2026
Дзак
10:39 05.02.2026
Проследяване развитието на разследването
Отчитане на действията на институциите и резултатите от разследванията, без сензации.
Ключова идея:
Журналистиката не е да правиш шоу от смъртта на хора, а да подредиш фактите, контекста и мотивите, така че обществото да може да разбере КОЙ е отговорен за смъртта на трима планинари и защо.
10:40 05.02.2026
Станев
До коментар #17 от "Сила":Едно помилване и излизане от затвора е твърде възможно да пръсне пилците . Тази сага едва сега започва. Но тук във коментариите наистина се обърква цялата идея за размисъл над извършеното . Убийството се разглежда като вид Правосъдие . Заслуженото ли си получиха от частни ръце или не е заслужено. Заслужавали ли са си убийството тези люде ,добре ли е това за Правосъдна и силовата система , жертви ли са на неработеща държава с корупция и самоуправство на политици и какво да се прави с всички останали заградили хижи, полета, черноморието , части от реките и езерата. Погледнете си Дунава, язовирите като Въча ,Жребчево и т.н . Кой им продаде земите заедно с водата и достъпа до природа ? Те пазели . След като с оръжие ти забраняват достъпа ,то все е тая дали това е опазено или го няма. За обикновения човек го няма. Няма достъп. А важният въпрос за момента е единствено Ще саловят ли извършител или и това като Трактора и останалите до сега. После всичко ще се изясни . Без извършител и подбудител друго всичко е интерпретации и замитане на връзки и следи към пари , а защо не и към старинно злато , трафик на хора и всичко в НК .
Коментиран от #108, #111, #119
10:41 05.02.2026
Промяна
До коментар #93 от "Отговорност към обществото":КАКВА НЕВИННОСТ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ МЪЖЕ ШЕТАЛИ ИЗ БЪЛГАРСКИТЕ ПЛАНИНИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ШАРЛАТАНИТЕ Е ТАКОВА БЕЗЗАКОНИЕ НЯМА НИКЪДЕ В МИРНО ВРЕМЕ СМЕ МИСЛЯ
10:42 05.02.2026
Анонимен
10:43 05.02.2026
Промяна
До коментар #86 от "Вън мафията!!!":С ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИЕ ЛИ ЩЕ ИЗХВЪРЛЯТЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВИДЯ СЕ ЯСНО ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ
10:44 05.02.2026
Видов ден
До коментар #11 от "Унищожаването на записи чрез пожара":Втория пожар пък е капака . Видял , заснел ама не се вижда добре и пак се запалило.
10:44 05.02.2026
прогноза
До коментар #17 от "Сила":Най вероятно и този е убит-калушев!Това е почерк за да объркат следите и да насочат вниманието към него!
10:45 05.02.2026
Абсурд
До коментар #9 от "Има нещо СБЪРКАНО в страната ни!":Е управлението на държавата ни направиха глупави като американците ,цяло лято ни занимаваха с някава нуловимо невидима пантера сега това тройно убииство се мъчат да ни го пробутат като някаква свръхестествена загадка
10:45 05.02.2026
109 Щази ефрейтор
До коментар #57 от "Цък":Ганц рихтих.
10:46 05.02.2026
110 Промяна
До коментар #101 от "Не крещи! Пиши с малки букви!":ТОВА НЕСА НИКАКВИ ГЛУПОСТИ А ЖИВАТА ИСТИНА ТУК И СЕГА И АЗ СЕ ЧУДЯ КАК СЕ Е СТИГНАЛО ДО ТОВА ПАРАВОЕННИ СПОНСОРИРАНИ ОТ ТЕРЗИЕВ БЕЗУХАНОВА И НЕЗНАМ ОЩЕ КОИ ЗАМИТАТ СЕ СЛЕДИ А САНДОВ И БЕЛЕВ И НЯКАКЪВ СЪДИЯ ГИ УЗАКОНИЛ ТОВА Е ИСТИНАТА И СИ ДЕЙСТВАЛИ В ПЛАНИНАТА ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИТЕ СТРЕЛЯЛИ НА МЕСО ТОВА Е ИСТИНАТААААААА ИЗЛЕЗЕ СЕГА ШАРЛАТАНСКИ МУТРИ СМЯТАТЕ СЕ НАД ЗАКОНИТЕ
Коментиран от #113
10:47 05.02.2026
112 Анонимен
10:48 05.02.2026
114 Малкия холандец
Този го издирват за инфо на мисирката!
10:49 05.02.2026
115 Промяна
До коментар #101 от "Не крещи! Пиши с малки букви!":ИСТИНАТА ЗА ШАР.АТАНСКИТЕ МУТРИ ИЗЛЕЗЕ С НАСИЛИЕ СВАЛИХТЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМАТЕ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ МЪЖЕ В ПЛАНИНАТА ПО КОГО СТРЕЛЯТ КОЙ КОЙ ГИ ПОКРОВИТЕЛСТВА 101 КРЕЩЯ ЗАЩОТО НЕ МОГА ДА ГО ПРОУМЕЯ
10:49 05.02.2026
116 агент Купър
10:49 05.02.2026
117 Промяна
До коментар #113 от "Хахаха":ИСКА ТИ СЕ ХАХАХАХА МРЪСОТИЯТА ШАРЛАТАНСКА МУТРЕНСКА ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ А ТИ КОГО ОЩЕ ЛЪЖЕШ МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН
Коментиран от #120
10:51 05.02.2026
121 Здравко
До коментар #29 от "Пич":Който е извадил двата трупа със следите от изгорялото ,само той може да ти каже. Тук е умишленото показно и объркващото в случая . Единият е бил вънка -нали са давали дежурства тип караул или просто е чул нещо ,двама спят или друго в хижата и са убити там иначе нямаше да са изгорели . Кой е прибрал кучетата вътре и дали е само за да са на топло и защо природозащитник ,дори и при самоубийство каквото искат да го представят ги обрича на жестока смърт вместо просто да ги пусне или прогони по-далеч ? А те ако са пуснати биха ли тръгнали след него и следите в снега . В тази Чета е имало професионален предател потенциален извършител и на предишни такива действия , а непрекосновеността на обекта е била до един момент идеално прикритие и база . На свобода е .
10:59 05.02.2026
122 стоян георгиев
До коментар #120 от "Ирония":Какво общо има Пеевски?
Коментиран от #125
11:08 05.02.2026
123 ВИГ БОЙС ТУ МЕН
АКО БЯХА
РОМИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ
ДА ИМ ЗНАЕ И МААЛАТА И РОДАТА
А ЗА ТЕЗИ РЕЙНДЖ ЛОВЪРИ...НИЩО
САМО ЕДНО „ПИСМО” ДО МАКЯ СИ....🤔
11:15 05.02.2026
124 Може
До коментар #53 от "Не се знае":И Мишо Бирата да е - " В М "
11:15 05.02.2026
125 Ми то за
До коментар #122 от "стоян георгиев":Всичко са виновни Путин и Пеевски!!!
11:16 05.02.2026
127 Още разклонения.
До коментар #20 от "хмм":" Ивайло бил адвокат на голяма американска фирма?!!! Коя ли ще е тази фирма, която да е имала нужда от български адвокат? И с какво ли се е занимавала у нас? И как един адвокат, който има за клиент голяма американска фирма, живее като отшелник в хижа насред гората? При това хижата е пълна с оръжие. "
Има ли интерес тази фирма и плаща ли за пещерни и подземни проучвания ? Какво би станало ако плащаш години на някого и той прикрие намерени подземни богатства като жили от ценни метали или пък пустото прокълнато злато на " Вълчан Воевода " . Много иманяри точно в съдружие са губили главите си и току ги намерят случайно след години без части от тялото. Това по бих го повярвал ако го изтъкнат разследващите ,но пък не е политически очернящо като разните там педофилии и други филии. Едно от най-важните неща е кой и как е затворил изгорелите вълкодави и защо е издърпал двамата . Единия изгорял до неузнаваемост от свидетел ,другия по-слабо. Това ако не са полети и запалени допълнително вън. Но само първия свидетел и първите от ДАНС могат да знаят.
11:24 05.02.2026
128 Въпроси
КОЙ Е УБИЕЦЪТ?
МОКРА ПОРЪЧКА ЛИ Е БИЛА?
НА КОГО СА ПРЕЧЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
КАКВО СА ЗАСНЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
КАКВО СА ЗНАЕЛИ РЕЙНДЖЪРИТЕ, КОЕТО Е КОСТВАЛО ЖИВОТА ИМ?
КОЙ Е ИМАЛ КОНФЛИКТ С РЕЙДЖЪРИТЕ?
КОЙ Е ЗАПЛАШВАЛ РЕЙНДЖЪРИТЕ?
ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
"КОЧИНА" Е МЯСТО ЗА ПРАСЕТА, КОИ СА ПРАСЕТАТА
11:37 05.02.2026
129 Каквото и да е
До коментар #58 от "Липса на разследващ подход":Заснетото може да се унищожи по много други начини . Механични ,химически и др. Тези едва ли са качвали цялата дейност в интернет на филмчета или снимки. Нямаше да привлекат никакво внимание и никой нямаше да знае за камери и другото . Пожара не може и оръжията да направи негодни за балистична експертиза , а само за отпечатъци. Но пък един пожар прикрива следи от химия, ДНК и хартиени носители . Няма гаранция че ще унищожи всички платки или флашки. А и какво ще помогне пожар в прикриването след като са знаели ,че НСигурност ги дебне за нещо ,видно от това ,че те са първи на място при сигнал от 112. Кога и къде е било така в тая територия. Пребит или убит възрастен или семейство от ромски бандити и първи там да отидат от ДАНС ? А това нещо е в планината някъде около Годеч и те са първи.
Коментиран от #133
11:37 05.02.2026
132 Нарушения
запазване на целостта на доказателствата,
правилно документиране,
избягване на замърсяване на мястото.
2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.
11:50 05.02.2026
133 Разумен
До коментар #129 от "Каквото и да е":Ето една ясна, структурирана схема на действията и правомощията при тежко престъпление – убийство, за да се види кой какво прави и в какъв ред, и къде се допуска нарушение:
Първоначален оглед на мястото.
Първият човек, който трябва да посети мястото, е СЛЕДОВАТЕЛЯТ или ДОЗНАТЕЛЯТ.
Той извършва пълно документиране: трупа, разположението, улики, предмети, оръжие, снимки.
Всички действия се записват подробно в протокол.
Оперативните служители, като полиция или ДАНС, могат да осигуряват сигурност и да контролират достъпа, но не могат да местят или докосват доказателства.
Специализирани екипи, като криминалисти или съдебни медици, работят само под указанията на следователя.
НАРУШЕНИЕ: Ако ДАНС или други служби влязат и започнат да местят доказателства преди следователя, това е сериозно нарушение на процедурите и може да компрометира разследването.
11:54 05.02.2026
134 Ще му хванат чепа.
11:56 05.02.2026
135 Име
12:01 05.02.2026
136 Име
12:04 05.02.2026
137 Стискай палци
До коментар #2 от "Изтребител":Стискай палци да не се окаже и той забъркан.
12:06 05.02.2026
138 Да го кажат направо
До коментар #1 от "БАНко":А не даувътат. С дроновете е заснета масова незаконна сеч. Съответно "дървената" мафия закриляна от години от Доган, е разчистила неудобните хора и записи.
12:28 05.02.2026
139 ТИГО
До коментар #47 от "логика, мотиви и вероятности":И според мен зорлем са се въоръжили ,явно за да дадат отпор защото може да са усетили че държавата няма да помогне !Трябва да се видят документите за покупка на пушките от кога са защото може да се окаже че те са отишли там невъоръжени с някаква добра цел и е станало нещо заради което са направили тези огради и наблюдение ! Не знам ама в случая държавата е МИКИ МАУС по картинка !Видяли са някой/нещо което е на държавно/мафиотско ниво
12:34 05.02.2026
140 Пешо
12:57 05.02.2026
141 Хижата в Петрохан
16:53 05.02.2026