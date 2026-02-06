Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
"Българският Туин Пийкс" - Продължава разследването на тройното убийство край Петрохан

"Българският Туин Пийкс" - Продължава разследването на тройното убийство край Петрохан

6 Февруари, 2026 07:47, обновена 6 Февруари, 2026 06:51 4 270 79

  • петрохан-
  • разследване-
  • убийство

Вчера вътрешният министър разпореди проверка по стари сигнали, свързани с хижата

"Българският Туин Пийкс" - Продължава разследването на тройното убийство край Петрохан - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Продължава разследването по случая с намерените тела на трима мъже край Петрохан.

Вчера вътрешният министър разпореди проверка по стари сигнали, свързани с хижата. Тя включва периода от 2022 г. до момента. Междувременно продължава издирването на Ивайло Калушев и други двама, свързани с тройното убийство.

Вчера неофициално стана ясно, че в неизвестност е и 15-годишно момче, за което се твърди, че е било в бившата хижа "Петрохан".

Пред разследващите родителите на детето са заявили, че знаят къде е то, но няма да дадат информация.

Социалният министър назначи на Агенцията за закрила на детето и социалните служби да се провери дейността по сигнал за 8-годишно момче, което е било изпратено от родителите си да живее при "рейнджърите" в хижата.

Сигналът е подаден от бабата и дядото на детето през 2024 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепи Леврото

    68 11 Отговор
    Кога ще стигнат до версията, че Путин е виновен, а Баширов и Петров са извършителите?

    Коментиран от #23, #38

    06:52 06.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    62 16 Отговор
    Какво е пазела Искра Фидосова с толкова оръжие и охранителна техника за един милион лева?Тя пере мръсните пари на ГЕРБ а Дечо Василев е счетоводителя на Бойко Борисов.Сетете се?

    Коментиран от #19

    06:54 06.02.2026

  • 3 МВР е част от мафията и никой не им вярв

    72 4 Отговор
    Вярва! Всеки ден лъжите на мафията стават все по брутални и абсурдни!

    Коментиран от #15, #17

    06:54 06.02.2026

  • 4 хехе

    46 3 Отговор
    да викнат Хорейшо Кейн за два часа щеше да е разплел случая.

    06:58 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лаик

    62 4 Отговор
    Е те тоя електорат направо го съсипаха:
    Гей дружинка " рейнджъри и будисти" пазят родния Балкан, половината ги убили, а другата половина избягали с парите, ги търсят в Мексико. Нежната част от електората масово сниман по козметични студиа и пуснат за пари в интернет.

    07:05 06.02.2026

  • 9 Бай Араб

    48 6 Отговор
    За каква такава мистерия по случая се говори след като още не бяха започнали следствени действията и изплуваха имената на кмета Васил Терзиев и тогавашния министър на екологията Борислав Сандов в правителството на Кирил Петков,единият ги регистрирал ,другият ги финансирал .

    Коментиран от #34, #39

    07:08 06.02.2026

  • 10 Мисирки ООД

    53 1 Отговор
    По тази тема вече пускате едно и също под различни "гръмки" заглавия. Скоро не сте писали за обезкосмените утки, дайте нещо.

    Коментиран от #12

    07:10 06.02.2026

  • 11 Бай Араб

    36 9 Отговор
    Борислав Сандов ги е регистрилал ,а кмета Васил Терзиев ги е финансирал ,къде е мистерията,кой какво не разбра ?

    Коментиран от #21

    07:15 06.02.2026

  • 12 Важно

    34 10 Отговор

    До коментар #10 от "Мисирки ООД":

    е да се отклонява вниманието от леврото !

    07:16 06.02.2026

  • 13 Дреме ми

    19 11 Отговор
    Три боклука по малко

    07:17 06.02.2026

  • 14 То и сериала

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българския Туин Пийкс е започнал":

    някъде ония години го пуснаха по първа програма

    Коментиран от #16

    07:19 06.02.2026

  • 15 Пацо

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "МВР е част от мафията и никой не им вярв":

    Абе много добре заплатена част са!

    Коментиран от #18

    07:25 06.02.2026

  • 16 Преди да го пуснат по първа програма

    16 4 Отговор

    До коментар #14 от "То и сериала":

    Филма са го давали по сръбската телевизия
    Който имаше антени да лови сръбската телевизия го е гледал преди българите

    07:31 06.02.2026

  • 17 Дзак

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "МВР е част от мафията и никой не им вярв":

    Чакаме да видим!

    07:33 06.02.2026

  • 18 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пацо":

    Много здраве!

    07:34 06.02.2026

  • 19 Кристин Ретард

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тези са Пепейци до един. В голяма заблуда си.

    Коментиран от #20

    07:36 06.02.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    22 6 Отговор

    До коментар #19 от "Кристин Ретард":

    Абе и ПП и ГЕРБ са от един дол дренки.

    Коментиран от #33

    07:42 06.02.2026

  • 21 Хм...

    17 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    Сега остава да кажеш и кой ги убил. Това е въпросът, а не ала-бала внушенията на опгерб-нн. Пък може и да стигнете до мотива за убийството.

    Коментиран от #40, #41, #61

    07:42 06.02.2026

  • 22 Инспектор Дюдю

    17 3 Отговор
    Без агент Купър няма да мине...

    Коментиран от #52

    07:49 06.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хихи

    17 4 Отговор
    А Дядото на детето случайно да не е снайперист "Ворошиловски стрелец"

    08:06 06.02.2026

  • 26 Мистерии

    22 4 Отговор
    Мистеии всякъкви един имаше в шкафа пачки, ама не знаеше как са попаднали там, даже не ги бил виждал. Няква мата хари с дрон ги разбасяла. Та и до днес ходили десет години в Мексико и на пет километра от Сръбската граница масово са саморазстреляли после запалили и хижата

    Коментиран от #48

    08:06 06.02.2026

  • 27 Свидетел

    7 7 Отговор
    Пълни глупости. Аз бях предния ден в хижата - пиянска свада и се изпокараха за единственото разчистено паркомясто пред хижата. Хвърлят ви прах в очите, вярвайте ми!

    08:13 06.02.2026

  • 28 Дъоев

    12 5 Отговор
    В хижата е действал Спецназ. Не е имал никакви проблеми с тези измислени рейнджъри

    08:14 06.02.2026

  • 29 Абе защо...

    17 6 Отговор
    от зайчарника край София няма пресконференция, там при всяка важна новина ни ръсят със всякакви кухи фрази.

    08:15 06.02.2026

  • 30 Наркодилър

    14 5 Отговор
    Килърът на Сретан се е справил отлично. Почистил е трима гербаджийски бо кл у ка. Жалко за кучетата.

    Коментиран от #58

    08:25 06.02.2026

  • 31 Даниел

    10 0 Отговор
    Много странно,но властта нито казва колко такива актива действат на територията на страната,нито подстрекава туристи и планинари да сигнализират за подобни случай???!!!

    08:29 06.02.2026

  • 32 Възмутително е

    10 1 Отговор
    Да спират достъпа на туристите до планината.Оплетени пак с властта като свински черва.Боклуци!!!

    Коментиран от #73

    08:29 06.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами

    10 1 Отговор
    Кучкарите няма ли да се намесят!? Та там са убити кучета...

    08:37 06.02.2026

  • 36 Бай Араб

    11 2 Отговор
    Цялото правителство на Кирил Петков по него време има пряко отношение по случая Петрохан. Регистрация ,финансиране,разрешителни , договори с държавата закрила от ДАНС .

    08:38 06.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Питам само?!

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Араб":

    А защо с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който изтичат последните часове на стария кабинет преди да застъпи правителството на Кирил Петков?

    Коментиран от #56, #66

    08:41 06.02.2026

  • 40 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хм...":

    Кой ги е убил ще каже следствието,не аз ,а това което съм написал е факт , не внушение . ОК ?

    08:42 06.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Р Г В

    2 0 Отговор
    Знаковите убйства в България в годините на Прехода са около 150 като от са разкрити не повече от 5.
    Началото сложи криминално проявения - Крушата през есента на 1993г. убит от снайперист докато управлява л.а. Следва поредица убити спортисти , бизнесмени , банкери и накрая застрахователя А.П. Златна серия която ще продължи и в бъдеще ,това на Петрохан няма да е последното докато ювелирни криминалисти , крим. психолози и прокурорки , експерти продължават да си чешат езиците пред камерите и да си фантазират версии по които уж работят. Оперативните служби да вербоват агенти и доверени лица а не да разчитат на тел.подслушвания . По времето на соца оперативен работник който имаше по малко от 10 агента и 2 по линия терор от средите на бъкг.... тур.... отнасяше наказания . За доказване на престъпна дейност трябват факти и доказателства а не само едното.

    08:44 06.02.2026

  • 43 Говори се едно и също

    8 1 Отговор
    изредиха се всякакви бивши да коментират, на аз питам:
    Защо веднага, а и до момента няма данни да са пуснати кучета.
    Ако в хижата е имало наркотиуи, още на часа кучетата биха реагирали!
    Кучетата следотърсачи, биха уловили следа от човек или превозно средство?
    Каквото и да е, или размледващите са рекадърни или по нечие нареждане следите се заличават!
    И още, тия деца не ходят ли на училище, четродителите си позволяват децата по една голина да са в Мексико, на морето или бог знае къде?
    Родителите трябваше да бъдат задържани още първия ден!

    Коментиран от #60

    08:45 06.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Майстора

    7 0 Отговор
    Някой е бръкнал в кацата с меда и мечо го е наказал.Наказанието е показно ,за да не си помисли друг да пипа.А извършителите са чужденци, които вече не са у нас.От как сме шенгенци това е много лесно.

    08:48 06.02.2026

  • 46 мнение

    5 1 Отговор
    И защо чак министърът трябва да дава нареждане да се проверяват сигнали за хижата от последните 3-4 години. Разследващите какво проверяват и как ще стигнат до истината, ако вървят като коне с капаци. Пълен непрофесионализъм в действие. Явно случаят ще остане неразкрит.

    08:52 06.02.2026

  • 47 мхх

    4 1 Отговор
    МВР е ОПГ
    лъжат ни отново, медии, институции
    ОПГ

    Коментиран от #57, #72

    08:52 06.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Огън следвай ме

    6 0 Отговор
    Совите не са това, което са...

    08:53 06.02.2026

  • 50 Мнение

    10 0 Отговор
    България от години функционира като пленена държава. Реалната власт е концентрирана в тесен кръг от икономически и политически играчи, свързани с прехода, бившите служби и зависими институции. Този модел се поддържа от мрежа от назначения, зависимости и страх, които стигат дълбоко в администрацията и публичния сектор.
    Проблемът не е само в „големите риби“, а в това, че системата възнаграждава послушанието и наказва почтеността. Така корупцията се превръща от изключение в норма, а общественият интерес – в празна фраза.
    Без реална отчетност, независима прокуратура, работещо правосъдие и активен граждански контрол, прогресът е невъзможен. Не защото „някой ни пречи“, а защото правилата не важат за всички.
    Промяната не минава през омраза и чистки, а през разграждане на зависимостите, прозрачност, реални последствия и отказ да приемаме беззаконието като нещо нормално.

    08:56 06.02.2026

  • 51 Мистерии няма.

    4 1 Отговор
    Айде малко критично мислене.Кой трафикант,каналджия,перач на пари,и всичко от тоя род,ще повери нещо на тези хора?От информацията за тях в пространството,става ясно,че са нещо психически омотани и нестабилни.Създали са една затворена общност,която всява страх.Запои,приятели,яки софри,непълнолетни момчета,Оръжие....По снимките им личи,че нито са тренирани/физически/нито грам както се наричат,Рейнджарска Дисциплина.Кой ще си сложи таралеж в гащите с тях?Финансирани извън БГ,чести пътувания извън страната,лами,Тибет,това няма почва в страната.Искали са помощ и финансова подкрепа от хора с власт и пари,в името на доброто дело.Ама пътят към Ада е постлан с добри намерения....

    Коментиран от #74

    08:57 06.02.2026

  • 52 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Инспектор Дюдю":

    Визираш Ботьо Ботев нали ?

    Коментиран от #68

    08:58 06.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 свиреп ОХЛЮВ

    4 0 Отговор
    Много специалисти ! И всичките умни , умни......направо чудо !

    Коментиран от #75

    09:01 06.02.2026

  • 55 Рижа ЛИСИЦА

    4 0 Отговор
    10 човека - 20 мнения по случая !

    Коментиран от #76

    09:01 06.02.2026

  • 56 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Питам само?!":

    Кое по-точно е важно за теб ,количеството декари или защо в последните часове ?

    09:01 06.02.2026

  • 57 Бай Араб

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "мхх":

    ПП е ОПГ създадено от лицето Румен Радев с руски пари.

    Коментиран от #77

    09:03 06.02.2026

  • 58 Пампаец

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Наркодилър":

    Явно още не си излязъл от абстиненцията . Ако беше си хапнал поръсената с пудра захар пица с кристали щеше да си дошъл на себе си и разбрал , че гръмнатите са от соросоидното , създадено от ивопрокопиевци , Кирчококорчовско гейлиберастко жълтопаветно котило .

    09:03 06.02.2026

  • 59 Майк Алън Патън

    6 1 Отговор
    Накрая да не се окаже , че мъртвите всъщност са живи, а живите са умрели !
    Ако ще е Туин Пийкс , поне да има повече съспенс.

    09:03 06.02.2026

  • 60 Обективен

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Говори се едно и също":

    А ти откъде знаеш, че не са пуснати кучета? Освен това кучетата не са магия.
    Има и трета, най-честа опция: хаос, лоша координация, бюрокрация, страх от поемане на отговорност.
    Това е по-болезнената истина, но по-реалната.
    А родители „да бъдат задържани първия ден“ без данни за престъпление е незаконно.
    Това не е престъпление само по себе си, не доказва вина, не е основание за арест на родители.
    Правиш погрешни изводи от липса на информация и стигаш до опасни заключения за вина без доказателства

    Коментиран от #71

    09:05 06.02.2026

  • 61 Бай Араб

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хм...":

    Ала бала правят ПП при президента ,аз казвам факти ,ФАКТИ , ОК ?

    Коментиран от #64

    09:05 06.02.2026

  • 62 Оракула от Делфи

    7 1 Отговор
    По следите на канала ....село Кости на левия бряг на река Велека,община Резово, реката лъкатуши и се влива в морето, около 30 Тракийски могили съставляват богат Некропол, там са погребани царе и богати Траки!
    Селото е на няколко километра от Турската граница, която трафикира около 30000 бежанци годишно до
    Шенгенските граници на ЕО!Пещери и злато присъстват в Странджа от незапомнени времена!
    Петрохан , градче близо ди Сръбската граница, в съседство с златни мини и удобна позиция за трансфер на бежанци!Купена хижа , на доста потайно и удобно за трафик на всякакъв вид криминални стоки!
    НПО което има Бази в двете села , защитено с договор подписан от Министър Сандов,
    за опазване на природата , с оръжие присъщо на Синдикатите на дрога в Латинска Америка , м.др. Мексико!
    Личностите които фигурират като собственици са с дългогодишен опит от Мексиканските крим-Трафици!
    Деца вкарани в лагери за обучение с престъпни цели , поради удобни съдебни решенив ,малолетни не се съдят!
    Техника и транспорт за милиони левове, ако и това не разбира Полицията , то нека си подат оставката днес???!!!

    Коментиран от #69

    09:05 06.02.2026

  • 63 Никой

    1 1 Отговор
    Толкова е нивото на полицията - това са битови случаи - ако беше "мафиотско" нямаше да е такова. Нямаше да ги намерят.

    Станал е някакъв скандал.

    09:05 06.02.2026

  • 64 Дрънкаш глупости!

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Бай Араб":

    Нещо по-смислено не можеш ли да напишеш?

    09:06 06.02.2026

  • 65 А кой

    2 0 Отговор
    Уби Лора Палмър?

    09:08 06.02.2026

  • 66 Рогач

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Питам само?!":

    Как можеш да прехвърлиш нещо , на друго нещо , което не съществува в юридическото пространство ? То е все едно една държава да дари официално своя територия на друга държава, която не съществува.

    09:08 06.02.2026

  • 67 Слоностозъбест Абракадабър

    8 0 Отговор
    И какво излиза ? Вчера вътр. министър е разпоредил да се проверяват стари сигнали.
    А защо сега да проверяват нещо , което е трябвало да се провери преди години ?
    Нали РОДНАТА ПОЛИЦИЯ НИ ПАЗИ ?
    Нали ББ и ДП им вдигна заплатите с 50 % ......защо ?
    Защо на някой трябва да му се разпорежда да си върши работата , като за това му се плаща доста добра заплата ?
    Нали това им е работата ? Те не си я вършат ли ? Така ли излиза ?

    Коментиран от #78

    09:09 06.02.2026

  • 68 мухата ЦЕЦЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бай Араб":

    Ботев не бива да го пускат да говори , ако преди това не е изпил 2 водки и изпушил поне 10 цигари за 30 минути !
    Иначе тембъра му няма да е адекватен на ситуацията !

    09:11 06.02.2026

  • 69 Селото Кости

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Оракула от Делфи":

    Е община Царево

    09:15 06.02.2026

  • 70 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Направо избивате рибата с тия мало.умни заглавия.🤣

    09:15 06.02.2026

  • 71 Защото няма ни едно куче

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Обективен":

    Защото има родители, които не са наясно къде са им децата?
    Защото мрънкат и укриват незо!
    Защото двата бизона из езнаха яко дим!
    Защото и този случай вече в папка « КД»
    За това!

    09:20 06.02.2026

  • 72 Знае

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "мхх":

    С убийства се занимават не доздателите от МВР , а следователите и прокурорите от Министерството на правосъдието ! Следователите се занимават изключително с убийства и с престъпления срещу националната сигурност. Като например шпионаж , тероризъм... ДАНС (Държавна Агенция за Националната Сигурност) според официално изявление на нейн служител е подала сигнал към местната прокуратура за установени нарушения в работата на незаконното НПО на убитите . Така , че въпросът е повече дори към Министерството на Правосъдието , защо прокурорите и следователите му не са работили по сигналите подадени им от ДАНС ! Защото НПО незаконно изземва контролните и репресивни функции на държавни органи като горски стражари и полиция си е заплаха за националната сигурност!!! А това е в прерогативите именно на следствието, което е в рамките на Министерството на правосъдието заедно със съда и прокуратурата!!! Така , че обвиняващите само полицията за случилото се , са си най обикновенни ивопрокопиевски соросоидни тролове , опитващи се да прехвърлят проблемът от ивопрокопиевите кирчококорчовци , само на полицията, чието 5 РПУ в района е закрито от пепейецът Рашков.

    10:06 06.02.2026

  • 73 Помни

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Възмутително е":

    Фактите говорят , че противозаконното НПО в което са участвали убитите е създадено , от оплетени като свински черва сили спонсорирани изключително от жълтопаветната , кирчококорчовска , ивопрокопиевска , антибългарскосоросоидна власт . За да не повтаряте грешките си , припознавайки в Зеленият Чорап новият Месия , си спомнете , че и той е част от тези свински черва . Че с парите на тези свински черва се плащаха протестите му срещу законно избраната власт , като целта бе да се унищожат Специализираният съд и Специализираната прокуратура. Е , ивопрокопиевци ги ликвидираха . Олигархията живее спокойно . Вие какво очаквате от Радев? Да възстанови Специализирания съд и Прокуратура които бяха ликвидирани благодарение на вдигнатото му юмруче ли ? НАИВНИЦИ ! ! !

    10:17 06.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "свиреп ОХЛЮВ":

    И сега , к во ? Ш си завиждаме ли ??? ;-))))))

    10:31 06.02.2026

  • 76 Пампаец

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Рижа ЛИСИЦА":

    Не забравяй , че на всеки 10 човека поне 9 са платени тролове , опитващи се да повлияят на общественото мнение. Фактите до момента говорят , че противозаконното НПО е получило разрешение за работа от пепейският министър Сандов и пепейецът Тома Белев. Че Пепейският кмет на София и други пепейци са го спонсорирали. Че пепейските Кирчококорчовци са създадени с парите на ивопрокопиевската антибългарска съръсоидна олигархия благодарение на продалият се на същата тази олигархия , Радев който ги легитимира. Но виж , колко платен трол прави всичко възможно да отклони вниманието на хората от тези факти ! На времето пробутаха на Балъците БСП и СДС вместо БКП . Като се осетиха балъците им набутаха Горския който ги оправи за 800 дни . Сетне балъците безкритично гласуваха за Боко . След Боко за Чалгаря . След Чалгаря за Кирчококорчовци . Сега кукловодите им парфюмират вмирисаният Зеленият Чорап в целофанова опаковка , за да им го пробутат за шоколад Милка . И балъците отново кълват като шарани на гола кукичка , а сетне ще реват , че пак са ги излъгани. Ами кой идва на власт , за да оправи вас , а не себе си бе , БАЛЪЦИ ?

    Коментиран от #79

    10:45 06.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    И защо само вътрешният министър е разпоредил да се разследват стари сигнали за това НПО ? А министърът на Правосъдието защо още не е разпоредил преразглеждане на работата по сигналите подадени от ДАНС към прокуратурата за това НПО ???

    10:58 06.02.2026

  • 79 Сподели

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Пампаец":

    Кой е този дълголетен кукловод, който мести пешките от 1990 насам?

    13:06 06.02.2026