"Българският Туин Пийкс" - Продължава разследването на тройното убийство край Петрохан

Продължава разследването по случая с намерените тела на трима мъже край Петрохан.
Вчера вътрешният министър разпореди проверка по стари сигнали, свързани с хижата. Тя включва периода от 2022 г. до момента. Междувременно продължава издирването на Ивайло Калушев и други двама, свързани с тройното убийство.
Вчера неофициално стана ясно, че в неизвестност е и 15-годишно момче, за което се твърди, че е било в бившата хижа "Петрохан".
Пред разследващите родителите на детето са заявили, че знаят къде е то, но няма да дадат информация.
Социалният министър назначи на Агенцията за закрила на детето и социалните служби да се провери дейността по сигнал за 8-годишно момче, което е било изпратено от родителите си да живее при "рейнджърите" в хижата.
Сигналът е подаден от бабата и дядото на детето през 2024 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пепи Леврото
Коментиран от #23, #38
06:52 06.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19
06:54 06.02.2026
3 МВР е част от мафията и никой не им вярв
Коментиран от #15, #17
06:54 06.02.2026
4 хехе
06:58 06.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лаик
Гей дружинка " рейнджъри и будисти" пазят родния Балкан, половината ги убили, а другата половина избягали с парите, ги търсят в Мексико. Нежната част от електората масово сниман по козметични студиа и пуснат за пари в интернет.
07:05 06.02.2026
9 Бай Араб
Коментиран от #34, #39
07:08 06.02.2026
10 Мисирки ООД
Коментиран от #12
07:10 06.02.2026
11 Бай Араб
Коментиран от #21
07:15 06.02.2026
12 Важно
До коментар #10 от "Мисирки ООД":е да се отклонява вниманието от леврото !
07:16 06.02.2026
13 Дреме ми
07:17 06.02.2026
14 То и сериала
До коментар #5 от "Българския Туин Пийкс е започнал":някъде ония години го пуснаха по първа програма
Коментиран от #16
07:19 06.02.2026
15 Пацо
До коментар #3 от "МВР е част от мафията и никой не им вярв":Абе много добре заплатена част са!
Коментиран от #18
07:25 06.02.2026
16 Преди да го пуснат по първа програма
До коментар #14 от "То и сериала":Филма са го давали по сръбската телевизия
Който имаше антени да лови сръбската телевизия го е гледал преди българите
07:31 06.02.2026
17 Дзак
До коментар #3 от "МВР е част от мафията и никой не им вярв":Чакаме да видим!
07:33 06.02.2026
18 Анонимен
До коментар #15 от "Пацо":Много здраве!
07:34 06.02.2026
19 Кристин Ретард
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тези са Пепейци до един. В голяма заблуда си.
Коментиран от #20
07:36 06.02.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Кристин Ретард":Абе и ПП и ГЕРБ са от един дол дренки.
Коментиран от #33
07:42 06.02.2026
21 Хм...
До коментар #11 от "Бай Араб":Сега остава да кажеш и кой ги убил. Това е въпросът, а не ала-бала внушенията на опгерб-нн. Пък може и да стигнете до мотива за убийството.
Коментиран от #40, #41, #61
07:42 06.02.2026
22 Инспектор Дюдю
Коментиран от #52
07:49 06.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хихи
08:06 06.02.2026
26 Мистерии
Коментиран от #48
08:06 06.02.2026
27 Свидетел
08:13 06.02.2026
28 Дъоев
08:14 06.02.2026
29 Абе защо...
08:15 06.02.2026
30 Наркодилър
Коментиран от #58
08:25 06.02.2026
31 Даниел
08:29 06.02.2026
32 Възмутително е
Коментиран от #73
08:29 06.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ами
08:37 06.02.2026
36 Бай Араб
08:38 06.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Питам само?!
До коментар #9 от "Бай Араб":А защо с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който изтичат последните часове на стария кабинет преди да застъпи правителството на Кирил Петков?
Коментиран от #56, #66
08:41 06.02.2026
40 Бай Араб
До коментар #21 от "Хм...":Кой ги е убил ще каже следствието,не аз ,а това което съм написал е факт , не внушение . ОК ?
08:42 06.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Р Г В
Началото сложи криминално проявения - Крушата през есента на 1993г. убит от снайперист докато управлява л.а. Следва поредица убити спортисти , бизнесмени , банкери и накрая застрахователя А.П. Златна серия която ще продължи и в бъдеще ,това на Петрохан няма да е последното докато ювелирни криминалисти , крим. психолози и прокурорки , експерти продължават да си чешат езиците пред камерите и да си фантазират версии по които уж работят. Оперативните служби да вербоват агенти и доверени лица а не да разчитат на тел.подслушвания . По времето на соца оперативен работник който имаше по малко от 10 агента и 2 по линия терор от средите на бъкг.... тур.... отнасяше наказания . За доказване на престъпна дейност трябват факти и доказателства а не само едното.
08:44 06.02.2026
43 Говори се едно и също
Защо веднага, а и до момента няма данни да са пуснати кучета.
Ако в хижата е имало наркотиуи, още на часа кучетата биха реагирали!
Кучетата следотърсачи, биха уловили следа от човек или превозно средство?
Каквото и да е, или размледващите са рекадърни или по нечие нареждане следите се заличават!
И още, тия деца не ходят ли на училище, четродителите си позволяват децата по една голина да са в Мексико, на морето или бог знае къде?
Родителите трябваше да бъдат задържани още първия ден!
Коментиран от #60
08:45 06.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Майстора
08:48 06.02.2026
46 мнение
08:52 06.02.2026
47 мхх
лъжат ни отново, медии, институции
ОПГ
Коментиран от #57, #72
08:52 06.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Огън следвай ме
08:53 06.02.2026
50 Мнение
Проблемът не е само в „големите риби“, а в това, че системата възнаграждава послушанието и наказва почтеността. Така корупцията се превръща от изключение в норма, а общественият интерес – в празна фраза.
Без реална отчетност, независима прокуратура, работещо правосъдие и активен граждански контрол, прогресът е невъзможен. Не защото „някой ни пречи“, а защото правилата не важат за всички.
Промяната не минава през омраза и чистки, а през разграждане на зависимостите, прозрачност, реални последствия и отказ да приемаме беззаконието като нещо нормално.
08:56 06.02.2026
51 Мистерии няма.
Коментиран от #74
08:57 06.02.2026
52 Бай Араб
До коментар #22 от "Инспектор Дюдю":Визираш Ботьо Ботев нали ?
Коментиран от #68
08:58 06.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 свиреп ОХЛЮВ
Коментиран от #75
09:01 06.02.2026
55 Рижа ЛИСИЦА
Коментиран от #76
09:01 06.02.2026
56 Бай Араб
До коментар #39 от "Питам само?!":Кое по-точно е важно за теб ,количеството декари или защо в последните часове ?
09:01 06.02.2026
57 Бай Араб
До коментар #47 от "мхх":ПП е ОПГ създадено от лицето Румен Радев с руски пари.
Коментиран от #77
09:03 06.02.2026
58 Пампаец
До коментар #30 от "Наркодилър":Явно още не си излязъл от абстиненцията . Ако беше си хапнал поръсената с пудра захар пица с кристали щеше да си дошъл на себе си и разбрал , че гръмнатите са от соросоидното , създадено от ивопрокопиевци , Кирчококорчовско гейлиберастко жълтопаветно котило .
09:03 06.02.2026
59 Майк Алън Патън
Ако ще е Туин Пийкс , поне да има повече съспенс.
09:03 06.02.2026
60 Обективен
До коментар #43 от "Говори се едно и също":А ти откъде знаеш, че не са пуснати кучета? Освен това кучетата не са магия.
Има и трета, най-честа опция: хаос, лоша координация, бюрокрация, страх от поемане на отговорност.
Това е по-болезнената истина, но по-реалната.
А родители „да бъдат задържани първия ден“ без данни за престъпление е незаконно.
Това не е престъпление само по себе си, не доказва вина, не е основание за арест на родители.
Правиш погрешни изводи от липса на информация и стигаш до опасни заключения за вина без доказателства
Коментиран от #71
09:05 06.02.2026
61 Бай Араб
До коментар #21 от "Хм...":Ала бала правят ПП при президента ,аз казвам факти ,ФАКТИ , ОК ?
Коментиран от #64
09:05 06.02.2026
62 Оракула от Делфи
Селото е на няколко километра от Турската граница, която трафикира около 30000 бежанци годишно до
Шенгенските граници на ЕО!Пещери и злато присъстват в Странджа от незапомнени времена!
Петрохан , градче близо ди Сръбската граница, в съседство с златни мини и удобна позиция за трансфер на бежанци!Купена хижа , на доста потайно и удобно за трафик на всякакъв вид криминални стоки!
НПО което има Бази в двете села , защитено с договор подписан от Министър Сандов,
за опазване на природата , с оръжие присъщо на Синдикатите на дрога в Латинска Америка , м.др. Мексико!
Личностите които фигурират като собственици са с дългогодишен опит от Мексиканските крим-Трафици!
Деца вкарани в лагери за обучение с престъпни цели , поради удобни съдебни решенив ,малолетни не се съдят!
Техника и транспорт за милиони левове, ако и това не разбира Полицията , то нека си подат оставката днес???!!!
Коментиран от #69
09:05 06.02.2026
63 Никой
Станал е някакъв скандал.
09:05 06.02.2026
64 Дрънкаш глупости!
До коментар #61 от "Бай Араб":Нещо по-смислено не можеш ли да напишеш?
09:06 06.02.2026
65 А кой
09:08 06.02.2026
66 Рогач
До коментар #39 от "Питам само?!":Как можеш да прехвърлиш нещо , на друго нещо , което не съществува в юридическото пространство ? То е все едно една държава да дари официално своя територия на друга държава, която не съществува.
09:08 06.02.2026
67 Слоностозъбест Абракадабър
А защо сега да проверяват нещо , което е трябвало да се провери преди години ?
Нали РОДНАТА ПОЛИЦИЯ НИ ПАЗИ ?
Нали ББ и ДП им вдигна заплатите с 50 % ......защо ?
Защо на някой трябва да му се разпорежда да си върши работата , като за това му се плаща доста добра заплата ?
Нали това им е работата ? Те не си я вършат ли ? Така ли излиза ?
Коментиран от #78
09:09 06.02.2026
68 мухата ЦЕЦЕ
До коментар #52 от "Бай Араб":Ботев не бива да го пускат да говори , ако преди това не е изпил 2 водки и изпушил поне 10 цигари за 30 минути !
Иначе тембъра му няма да е адекватен на ситуацията !
09:11 06.02.2026
69 Селото Кости
До коментар #62 от "Оракула от Делфи":Е община Царево
09:15 06.02.2026
70 Евгени от Алфапласт
09:15 06.02.2026
71 Защото няма ни едно куче
До коментар #60 от "Обективен":Защото има родители, които не са наясно къде са им децата?
Защото мрънкат и укриват незо!
Защото двата бизона из езнаха яко дим!
Защото и този случай вече в папка « КД»
За това!
09:20 06.02.2026
72 Знае
До коментар #47 от "мхх":С убийства се занимават не доздателите от МВР , а следователите и прокурорите от Министерството на правосъдието ! Следователите се занимават изключително с убийства и с престъпления срещу националната сигурност. Като например шпионаж , тероризъм... ДАНС (Държавна Агенция за Националната Сигурност) според официално изявление на нейн служител е подала сигнал към местната прокуратура за установени нарушения в работата на незаконното НПО на убитите . Така , че въпросът е повече дори към Министерството на Правосъдието , защо прокурорите и следователите му не са работили по сигналите подадени им от ДАНС ! Защото НПО незаконно изземва контролните и репресивни функции на държавни органи като горски стражари и полиция си е заплаха за националната сигурност!!! А това е в прерогативите именно на следствието, което е в рамките на Министерството на правосъдието заедно със съда и прокуратурата!!! Така , че обвиняващите само полицията за случилото се , са си най обикновенни ивопрокопиевски соросоидни тролове , опитващи се да прехвърлят проблемът от ивопрокопиевите кирчококорчовци , само на полицията, чието 5 РПУ в района е закрито от пепейецът Рашков.
10:06 06.02.2026
73 Помни
До коментар #32 от "Възмутително е":Фактите говорят , че противозаконното НПО в което са участвали убитите е създадено , от оплетени като свински черва сили спонсорирани изключително от жълтопаветната , кирчококорчовска , ивопрокопиевска , антибългарскосоросоидна власт . За да не повтаряте грешките си , припознавайки в Зеленият Чорап новият Месия , си спомнете , че и той е част от тези свински черва . Че с парите на тези свински черва се плащаха протестите му срещу законно избраната власт , като целта бе да се унищожат Специализираният съд и Специализираната прокуратура. Е , ивопрокопиевци ги ликвидираха . Олигархията живее спокойно . Вие какво очаквате от Радев? Да възстанови Специализирания съд и Прокуратура които бяха ликвидирани благодарение на вдигнатото му юмруче ли ? НАИВНИЦИ ! ! !
10:17 06.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Питам
До коментар #54 от "свиреп ОХЛЮВ":И сега , к во ? Ш си завиждаме ли ??? ;-))))))
10:31 06.02.2026
76 Пампаец
До коментар #55 от "Рижа ЛИСИЦА":Не забравяй , че на всеки 10 човека поне 9 са платени тролове , опитващи се да повлияят на общественото мнение. Фактите до момента говорят , че противозаконното НПО е получило разрешение за работа от пепейският министър Сандов и пепейецът Тома Белев. Че Пепейският кмет на София и други пепейци са го спонсорирали. Че пепейските Кирчококорчовци са създадени с парите на ивопрокопиевската антибългарска съръсоидна олигархия благодарение на продалият се на същата тази олигархия , Радев който ги легитимира. Но виж , колко платен трол прави всичко възможно да отклони вниманието на хората от тези факти ! На времето пробутаха на Балъците БСП и СДС вместо БКП . Като се осетиха балъците им набутаха Горския който ги оправи за 800 дни . Сетне балъците безкритично гласуваха за Боко . След Боко за Чалгаря . След Чалгаря за Кирчококорчовци . Сега кукловодите им парфюмират вмирисаният Зеленият Чорап в целофанова опаковка , за да им го пробутат за шоколад Милка . И балъците отново кълват като шарани на гола кукичка , а сетне ще реват , че пак са ги излъгани. Ами кой идва на власт , за да оправи вас , а не себе си бе , БАЛЪЦИ ?
Коментиран от #79
10:45 06.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Питам
До коментар #67 от "Слоностозъбест Абракадабър":И защо само вътрешният министър е разпоредил да се разследват стари сигнали за това НПО ? А министърът на Правосъдието защо още не е разпоредил преразглеждане на работата по сигналите подадени от ДАНС към прокуратурата за това НПО ???
10:58 06.02.2026
79 Сподели
До коментар #76 от "Пампаец":Кой е този дълголетен кукловод, който мести пешките от 1990 насам?
13:06 06.02.2026