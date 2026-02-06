МВР с позиция по случая "Петрохан": Още първите дни са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица

Министерството на вътрешните работи излезе с официална позиция относно разследването около събитията в хижа "Петрохан" и по-конкретно относно 15-годишния младеж, който се издирва в момента, съобщават от "Фокус".
Ето и официалното становище на Вътрешното министерство по случая:
"Във връзка с множество запитвания на медии пресцентърът на МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан".
Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан".
МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава."
По-рано днес в ефира на Нова телевизия бащата на изчезналия младеж заяви, че е виждал сина си последно на 29 януари.
