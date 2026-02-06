Вземете 50% отстъпка за хостинг от

МВР с позиция по случая "Петрохан": Още първите дни са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица

6 Февруари, 2026 14:39 3 389 48

  • мвр-
  • позиция-
  • петрохан-
  • разговори-
  • изчезнало лице-
  • родител

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан", казват още от силовото ведомство

МВР с позиция по случая "Петрохан": Още първите дни са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи излезе с официална позиция относно разследването около събитията в хижа "Петрохан" и по-конкретно относно 15-годишния младеж, който се издирва в момента, съобщават от "Фокус".

Ето и официалното становище на Вътрешното министерство по случая:

"Във връзка с множество запитвания на медии пресцентърът на МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан".

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан".

МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава."

По-рано днес в ефира на Нова телевизия бащата на изчезналия младеж заяви, че е виждал сина си последно на 29 януари.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 данс

    36 2 Отговор
    драснахме клечката втори път за по сигурно

    14:41 06.02.2026

  • 2 Анонимен

    29 0 Отговор
    Туин Пийкс ряпа да яде.

    14:44 06.02.2026

  • 3 МВР

    40 0 Отговор
    издирва свидетели. После ли ще издиравт извършителите?

    Коментиран от #42

    14:45 06.02.2026

  • 4 Точно тъй

    35 1 Отговор
    Компетентните органи оставиха шепа хора да се изживяват рейнджъри и хора над закона, и сега дават пресконференция. Някой от НЕкомпртентните"органи" не си е гледал работата когато е трябвало и сега по нужда се бръщолевят небивалици.

    Коментиран от #44

    14:46 06.02.2026

  • 5 Мноо балък

    38 1 Отговор
    Ето защо глупаци не трябва да са начело на държавата.Всеки психар може да се намести и да придобие власт.

    14:48 06.02.2026

  • 6 ГЕРБ победа

    35 8 Отговор
    Бойко върна мутренските години.

    Коментиран от #15

    14:49 06.02.2026

  • 7 що за баща

    30 7 Отговор
    15 годишния младеж не е ли задължен да посещава училище?

    Коментиран от #11, #35

    14:51 06.02.2026

  • 8 ДанитУ

    27 6 Отговор
    що се ослушва гузно ? Бою и шайката и те .Трима души са екзекутирани , кучета разстреляни и запалени , има изчезнали.....

    14:52 06.02.2026

  • 9 КоМпетентни Компоти

    28 1 Отговор
    Има ли такова нещо като компетентни структури в Мвр. Че нещата са плащещо трагични.

    14:54 06.02.2026

  • 10 Дедо Мраз

    30 2 Отговор
    Вместо да се търсят извършителите те търсят потърпевшите. Нормално е да се крият ако са замесени лица с власт.

    Коментиран от #31

    14:54 06.02.2026

  • 11 Червената шапчица

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "що за баща":

    Иди в махалата да задължиш ромляните. 🤗

    14:57 06.02.2026

  • 12 овчи мозъци

    30 0 Отговор
    Полис оставете издирването на детето ,а намерете убийците на жертвите Вие детето може и да не намерите ,и ако намерите какво от това .И той ако е жив ще ви излъже и нито лук ял нито лук мирисал както винаги резултатите са ви такива Хрантутници такива И да работите и дан е работите взимате не справедливо и не заслужено високите заплати които опг ви даде за да работите и слугувате на тяхза тях

    Коментиран от #22

    15:13 06.02.2026

  • 13 МВР

    29 1 Отговор
    да обясни кой е влязъл преди тях на местопрестъплението, понеже шефа на ДАНС заяви, че негови служители не са били там!

    Коментиран от #20

    15:15 06.02.2026

  • 14 Киро

    23 0 Отговор
    Въпроса тук е кой е подал сигнал и как ДАНС са пристигнали първи на местопрестъплението! По принцип на 112 първи отива полиция и линейка !

    15:22 06.02.2026

  • 15 Зъл пес

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ победа":

    Розвия пинюар що тъй се спотайва.Не е гъкнал.Ако Боко беше спонсора,вече на площада щяха да излезнат много хиляди.

    15:24 06.02.2026

  • 16 Всички близки, роднини и приятели

    8 1 Отговор
    Призовават МВР,ДАНС и Сарафов да се извинят за недоказаното очерняне на всички замесени в случая!
    После може да кажат истината и да очакват същото от гражданите. Не знам какъв е рейтинга им на доверие в проценти на службите?

    15:29 06.02.2026

  • 17 ТИГО

    25 0 Отговор
    МВР Пикчърс в съдружие с Сарафов films представя "Петрохан Пийкс 3и 3/4 Вятър и Мъгла " със съдействието на "Електронни Мисирки" и "Социални медии"

    15:30 06.02.2026

  • 18 Тити на Кака

    11 1 Отговор
    Най-после нещо смислено и балансирано от МВР след какофонията от първите дни...Разбира се, описание и снимки на издирваните липсват.
    Дано причините за липсата са основателни.

    15:31 06.02.2026

  • 19 Питахте ли го

    10 0 Отговор
    Кой и защо е пратил сина му там? Простотията е тежко заболяване.

    15:32 06.02.2026

  • 20 Е как кой

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "МВР":

    Убийците прикрити като ДАНС!
    Бай Миле не го ли разстреляха преоблечени полицаи?

    15:32 06.02.2026

  • 21 Дядо поп

    15 0 Отговор
    Множество запитвания от медии:
    - Ммм до къде стигнахте?
    - ммм, до никъде.
    - Ам добре.

    15:34 06.02.2026

  • 22 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "овчи мозъци":

    А ако разследващите вече са установили, че детето прави компания на убийците, пак ли ще ти доовечее мозъка?

    15:34 06.02.2026

  • 23 На хижарите

    12 1 Отговор
    Им свиха пещерното злато

    15:38 06.02.2026

  • 24 Къдравата Сю

    13 3 Отговор
    Егати министъра си имате !

    15:39 06.02.2026

  • 25 НЕ КОМПЕТЕНТНИТЕ

    14 1 Отговор
    СТРУКТУРИ. А ЗАВЛАДЕНИТЕ СТРУКТУРИ НА СЛУЖБИ, ПОЛИЦИЯТА АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТЧЕТА КЪТ МЕДЧЕТА СА НЕ КОМПЕТЕНТНИ ЗАЩОТО СА ЗАВИСИМИ.

    15:40 06.02.2026

  • 26 по голям цирк от мвр няма!

    17 0 Отговор
    като чух активното издирванв на лицата и се сетих как мвр издирва лица например брат галев го издирваха години наред и той си умря в българия докато го издирваха…

    15:43 06.02.2026

  • 27 мвр

    14 1 Отговор
    са банда еничари.Помагачи за всяко престъпление в тази измислена държавица.

    15:44 06.02.2026

  • 29 Пламен

    17 1 Отговор
    Аре стига сте ни баламосвали с ,,педофилия" , ,,горска мафия" и т.н.
    На всички е ясно , че кучетата щяха вдигнат ,,ТРЕВОГА" при приближаването на непознат .

    Педофилия !!! Вярвате ли , че всички тези финансови ресурси са били насочени в тази глупава посока ?
    Шибното е , че ,,държавата" се опитва да ни прави на глупаци .

    15:51 06.02.2026

  • 30 Писах пиша вече седмица.

    5 2 Отговор
    В тези убийства има много алчност много злато и шишкави едни близнета. Те искат да прецакат Киро Асен и кмет един. Това е прекрасно защото са ТОЛКУЗ прости че забиват себе си и проправят пътя на Радев. ТЕЗИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ СА ТАКИВА. ВИНАГИ ПРАВЯТ ЗЛО НА ДРУГИЯ НО СЪС ТОВА УБИВАТ И СЕБЕ СИ. И ТЕЗИ НЕ НОРМАЛНИ ВОДЯТ ПОЛИТИКАТА НА БГ. ВЕЧЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. НЕМАМ ДУМИ.

    15:52 06.02.2026

  • 31 Свидетел

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо Мраз":

    Те извършителите са ясни - сами ли да се задържат? Цялото разследване цели за покрие следите. Никъде не излязоха имената и снимките на останалите 6-7човека, които са обитавали хижата - къде ги издирват в хижата ли? Те знаят всичко и ако са живи ще отмъстят за тримата си приятели!

    15:52 06.02.2026

  • 32 Виж ти?!

    12 0 Отговор
    Оказва се,че собственикът на хижата в Петрохан,има и масивна къща в Българи.Петрохан е на сръбската граница,Българи е на турската граница.Дали въпросният издирван има имоти и на други гранични места в България.Може и да греша,но има ли още закупени имоти по гранични зони,това са е жива мрежа.

    Коментиран от #47

    15:54 06.02.2026

  • 33 Шогун

    4 0 Отговор
    Каква обида имаше в коментар 28?🙄😂😂ааа истината

    15:54 06.02.2026

  • 34 Границата

    4 0 Отговор
    Това не е хич за подценяване.

    15:56 06.02.2026

  • 35 ьььяяяяяяяяяяя

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "що за баща":

    и тук някоя институция е спала и не е видяла че не посещава училище а детето се вее по чужбина

    15:58 06.02.2026

  • 36 БОЙС ТУ МЕН

    1 0 Отговор
    РИТОРИЧНО
    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ЧЕ ТОЗИ
    БАШ РЕЙНДЖ ЛОВЪР
    БЕШЕ МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ..😬...

    16:01 06.02.2026

  • 37 Фикри

    4 0 Отговор
    "Още първите дни ...." бля-бля-блв, тия проспаха последните 4 години, сега се сетили. А гранична полиция, като тая хижа е само на 15 км от Сръбската граница, къде беше до сега ?

    Коментиран от #41

    16:01 06.02.2026

  • 38 Достотъчно време

    5 0 Отговор
    До кога ще ги чакат да се изнесът от страната?И замесените политици вече трябва да са позабърсали боклука.

    16:04 06.02.2026

  • 39 Харейшо

    4 0 Отговор
    Идвай, че родните капацитети са наникъде.

    16:04 06.02.2026

  • 40 Фикри

    5 1 Отговор
    Сещате ли се преди колко време излезе от затвора сръбския "бизнесмен" ?
    А Б и Д, да са кометирали тоя случай, че аз нещо съм ги пропуснал ?

    16:05 06.02.2026

  • 41 А другата къща

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Фикри":

    на собственика в с.Българи/ Странджа/ е на 2-3 км пешком на турската граница.

    16:07 06.02.2026

  • 42 Ей разбирач до разбирача

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "МВР":

    А откъде се знае кой е извършителя. Първо се търсят свидетели. Дори да дойде някой който да си признае пак се проверява

    16:08 06.02.2026

  • 43 Малкия холандец

    3 0 Отговор
    Не мога да намеря логичен отговор на въпроса.
    Ако знам,че предстои нещо на кого ще се доверя и ще допусна в хижата като ще прибера в същото време и кучетата, близък, бизнес партньор или униформен?

    16:09 06.02.2026

  • 44 По лошо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Точно тъй":

    Ами реформаторите модернизатори анализаториБ Рашков, Милушев и предшественици затриха районии управления да съкръщават разходи, а пък тези пари наНПО дават за неща, които са работа и задължение на държавата. Даряват им дронове и други неща оък те педофили и какво ли не. Затова сме на това положение

    16:16 06.02.2026

  • 45 Джони Инглиш от МИ мажор

    0 0 Отговор
    Ай баста на всекви шпионски упражнения в милата ни Родина. Кви са тия изцепки? Крайно време е да пораснем. Издънка след издънка - кой разбрал, разбрал!

    16:40 06.02.2026

  • 46 щирлиц

    1 0 Отговор
    От цялата дандания ще се дигне ената на Петроханската наденица.

    17:06 06.02.2026

  • 47 СОБСТВЕННИКА Е ПАРАВАН

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Виж ти?!":

    НА ДС ПОКРОВИТЕЛСТВАЩА КОНТРАБАНДНИТЕ КАНАЛИ ОТ ВРЕМЕ ОНО....

    17:14 06.02.2026

  • 48 Антонимен

    1 0 Отговор
    Само си дайте сметка с какво са се занимавали и за какви пари,че да са разстреляни като кучета трима души.

    17:33 06.02.2026