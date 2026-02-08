Новини
Психолог за случая „Петрохан“: Говорим за демонстративно наказателно убийство

Психолог за случая „Петрохан“: Говорим за демонстративно наказателно убийство

8 Февруари, 2026 10:17 2 841 82

  • петрохан-
  • убийство-
  • психолог-
  • ивайло калушев -
  • светлана димитрова

Престъплението е преднамерено и хладнокръвно, профилът на Ивайло Калушев не предполага да е извършителят, смята Светлана Димитрова

Психолог за случая „Петрохан“: Говорим за демонстративно наказателно убийство - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Темата с тройното убийство в хижа „Петрохан“, около която все още има много въпросителни, коментира в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV психологът Светлана Димитрова.

„Към момента трите тела не се интерпретират достатъчно ясно като жертви на тежко престъпление. По-скоро наблюдаваме изместване на фокуса към виктимизация и търсене на вина у самите жертви“, заяви Димитрова.

По думите ѝ ключовият въпрос не е само кой е извършителят, а каква е психодинамиката на самото престъпление.

„Мен като професионалист ме интересува как се е стигнало дотук. Не говорим за вина, а за отговорност и за процеси, които вероятно са се развивали дълго време“, подчерта психологът.

Светлана Димитрова беше категорична, че версията за самоубийство не издържа.

„Говорим за демонстративно наказателно убийство. Данните сочат, че телата са били подредени, а обстановката – аранжирана. Това не е логика на самоубийство“, каза тя.

Според нея начинът на извършване показва предварителна подготовка, а не емоционален изблик.

„В никакъв случай не става дума за моментна ескалация. Престъплението е извършено преднамерено, хладнокръвно, с прецизност и ясен сценарий“, допълни Димитрова.

По отношение на издирвания Ивайло Калушев психологът заяви, че публично известният му житейски и морален профил не съответства на профил на извършител на такова престъпление.

„Това е човек с ясно изразени хуманитарни каузи, с история на помощ и отдаденост. Лично аз не мога да мисля за него като за престъпник по отношение на неговата психика и личност“, каза тя.

Относно писмото, за което се твърди, че е написано от Калушев до майка му, Димитрова коментира: „Виждаме чисто човешка реакция на страх и заплаха. Не става дума за кодирано послание или предупреждение за отнемане на живот.“

По думите ѝ религиозният елемент, който се коментира в публичното пространство, също не сочи към ритуално убийство.

„Ритуалните убийства имат съвсем различна конструкция и послание. Там има мъчение, не екзекуция. Тук не виждаме такъв модел“, каза тя.

Психологът коментира и изявлението на Яни Макулев, баща на едно от издирваните момчета, което предизвика обществено разделение. Макулев обяви, че е спокоен за 15-годишния си син, за който се предполага, че е заедно с Калушев.

„По-скоро говорим за доверие, а не за прикриване. Категорично изключвам хипотезата, че поведението му е с цел да предпази детето си чрез мълчание“, заяви психологът.

Според Светлана Димитрова най-логичното обяснение защо Ивайло Калушев и младежите се укриват е страх.

„Причината е безопасност. Тези хора се чувстват застрашени. Ако имаха доверие, че институциите могат да ги защитят, биха се появили“, каза тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Здрасти

    42 6 Отговор
    Пак ша питам. КОЙ позволи през последните 4 години да се създаде Държава в Държавата от мутренски тип. С какви пари е създадено това и с какви цели? Защо държавните институции са си затваряли очите през цялото време? Или някой не им позволи да си свършат работата?

    Коментиран от #7, #9, #11, #12, #13, #71

    10:19 08.02.2026

  • 2 дядото

    32 3 Отговор
    а защо да не говорим за "скъсване" на веригата и замитане на нещо,което умът ни не го побира

    Коментиран от #79

    10:21 08.02.2026

  • 3 Сталин

    48 3 Отговор
    Това е работа на професионални килъри свързани със службите ,само забележете момента които е избран за убийството,силен снеговалеж и заличени следи ,Калушев заедно с "децата" е заровен в планината ,за да се прехвърли цялата вина на него ,не случайно още от първия ден започна медийна кампания за да внушат че Калушев е убиецът заедно с МВР и Деветото джудже правят внушения без да има каквато и да е информация.Това убийството никога няма да бъде разкрито защото е извършено от най високо ниво,тези хора убитите са знаели неща които не трябва да знаят за криминалната хунта в България

    Коментиран от #25

    10:21 08.02.2026

  • 4 вай вай

    25 7 Отговор
    тази за това ли е учила толкова години за да ни каже че това било хладнокръвно и показно убийство??? това ще го каже всеки нормален човек

    10:23 08.02.2026

  • 5 Механик

    25 4 Отговор
    Абе, тия психолози и експерти, по едни и същи учебници ли учат, бе? Или по-скоро НЕ УЧАТ...
    Вчера един се изхвърли, че въпросният Калушев е типичен нарцис и че профилът му отговаря точно на сериен убиец. Сега тая, тя па пее точно наобратното.

    Коментиран от #77

    10:24 08.02.2026

  • 7 Пич

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Нали...?! Тук купища глупаци не виждат основите въпроси, и са затънали в тъпи коментари за педофилия и всякакви други щуротии! И никой дори не се сеща, че ако беше убийство от педофилска ревност, щеше да е хаотично и безсмислено, а птедприето и изпълнено на момента! Истинските въпроси са точно такива! Кой създаде паравоенна организация? Кой я финансира? Кой я прикрива? С какви цели е създадена? Към кои престъпления е съоричастна? Защо отново всички в района знаят, само държавата не знае? И такива...

    10:26 08.02.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 4 Отговор
    Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии
    .....
    ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
    ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
    .....
    ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
    ....
    В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
    .....
    БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛ И В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
    СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
    ....
    ТЯ Е БИВШ УПРАВИТЕЛ НА ИПОН 1 - БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ Е БИЛ САМО
    УПРАВИТЕЛ ТАМ :))

    Коментиран от #70

    10:27 08.02.2026

  • 9 парите са ясни

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    до някъде се разбра че подлогите са ги спонсорирали но защо цялата държава си е мълчала не е ясно вероятно дейноста извършвана там е над нивото на държавните ни органи или с други думи по-голяма власт от тази в нашата държава е забранила на държавната ни власт да се меси в раротите на”рейнджърите”…! за мен по-интересно е защо не казват вече цяла седмица кой подаде сигнала че има убити в петрохан? и защо не казват кой е извършителя след като са го видели на камерите???

    10:27 08.02.2026

  • 10 ДокторСкорчев

    11 17 Отговор
    щом Калушев го представя като свой син, а Макулев е спокоен и не му пука, това показва че момчето е продадено и вече си има нов баща !!!!

    Коментиран от #26

    10:28 08.02.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА СЪЩЕСТВУВА
    ОКАКТО ПЪРВАНОВ И ДОБРЕВ ПРЕДАДОХА ЖАН ВИДЕНОВ
    ....
    НА СИК И ТЕ СИ ПЛАТИХА ЗА ТОВА :)

    Коментиран от #21

    10:28 08.02.2026

  • 12 37.51т

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    И ние "верваме",че държава в държава има "само"от" 4" години.........

    Коментиран от #17

    10:29 08.02.2026

  • 15 Кажи

    19 9 Отговор
    без увъртания , че това си е почерк на червената ДС мафия и мутренските ѝ пипала !

    Коментиран от #18

    10:34 08.02.2026

  • 16 хихи

    3 22 Отговор
    Педофилска работа всичко е ясно....

    10:34 08.02.2026

  • 17 да питам

    6 15 Отговор

    До коментар #12 от "37.51т":

    Кога е създадена тази Национална агенция и се е нанесла в хижата? Когато Радев вдигна юмрук и обеща на мутрите да им върне държавата?

    Коментиран от #19, #27, #39

    10:35 08.02.2026

  • 18 1234

    4 22 Отговор

    До коментар #15 от "Кажи":

    Каква ДС мафия един 15 годишен правил секс с него в Мксико си призна...

    10:37 08.02.2026

  • 19 1234

    5 12 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Педофилите са много изобретателни и единни

    Коментиран от #23, #24

    10:38 08.02.2026

  • 21 Сталин

    27 10 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Жан Виденов беше последния политик който се опита да спаси България,но Сорос и нашите предатели го свалиха от власт и съсипаха и ограбиха държавата след това

    Коментиран от #29, #33

    10:39 08.02.2026

  • 22 Тити на Кака

    12 8 Отговор
    Не разбрах само едно в тази позиция - как се връзва с профила на рейнджъра изтеклото инфо, че той е наблюдавал с очите си как екзекутираните по-късно негови най-добри приятели палят малката му виличка, барабар с кучетата в нея? Как профайлърът преглъща съобщението как малко след палежа и последвалата екзекуция спелеологът на Републиката се качва на колата си в компанията на двете си булки и семейството отпрашва по широкия свят?

    Как?

    10:39 08.02.2026

  • 23 хихи

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "1234":

    и се нахвърлиха да цъкат минуси като ....фили на 10-15 годишни момченца

    10:40 08.02.2026

  • 24 ама много ти се ще

    16 4 Отговор

    До коментар #19 от "1234":

    да е така а?
    Педофила с лека ръка оставя три трупа след себе си, без да му мигне окото... Как виждаш един стрелец да убие трима въоръжени мъже с изстрел в главата? Защо не са реагирали да се защитят? Много професионален тоя педофил бе.

    10:40 08.02.2026

  • 25 Доаа

    6 14 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    А криминалната хунта в България е свързана със Сталин. Той даде на бандитските елементи преди 9ти властта след като окупира държавата ни.

    Коментиран от #30

    10:42 08.02.2026

  • 26 Възмутен

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "ДокторСкорчев":

    Бащата каза, че нямал време и финанси да отделя на най-малкия си син от трите си деца, затова го е дал на Калушев.

    10:42 08.02.2026

  • 27 Промяна

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    ДА ТОЧНО ТОГАВА ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА И СЕ ЗАПОЧНА РАЗРУХАТА ГРАБЕЖИТЕ ЛЪЖИТЕ ДОНОСИТЕ ПЪЛЕН КРАХ И ДО ДНЕС ТЕЗИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ УМИШЛЕНО ДЪРЖАВАТА ДА ИМА ПРАВИТЕЛСТВО И ДА РАБОТИ И НЯМА ЗАКОНИ ЗА ТЯХ НАД ЗАКОНИТЕ СА ПАРАВОЕННИ В ПЛАНИНАТА САНДОВ РАЗДАВА НА ЧЕЛАСТНО НПО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ДЪРЖАВАТА ТЕРЗИЕВ ГО ФИНАНСИРА ЗА КАУЗАТА БЕЗУХАНОВА РАШКОВ ЗАТВАРЯ В ГОДЕЧ РПУ И ОНЕЗИ СИ ВОВЛАДЯВАТ ВСИЧКО ТАМ А КОЙ ПОВЕДЕ МЕТЕЖНИЦИТЕ НА СОФИЯ КИРО ПАЛЯТ ЗАПЛАШВАТ РУШАТ И НИЩО

    Коментиран от #64

    10:44 08.02.2026

  • 28 БЪГ АРИЯ

    15 4 Отговор
    Пише в други медии, че баща му е професор преподавател в УНСС и е бил агент от ДС. Изпитвал е бъдещи митничари. А известният художник му е втори баща. .......... Сега става напечено САЩ МОССАД на Бойко ли ще остави България или на другите от дс-бкп изживяващи се силно про западно. И мафията ще рухне в България, ако Бойко не я храни, и ще настане хаос. Та става нещо задкулисно, Бойко подари София и Варна на ПП-ДБ, но те не изпълниха договорът за ротация. Сега дойде ред и на Терзиев да оди при бай Ставри, но мечти на Бойко. Посолствата и САЩ заповядаха пускане на кмета на Варна, стоп на акцията с Паскал срещу Рашков и А. Василев. А Василев е внук на полковник от ДС - Вандов, каза бащата на Сачева- МОССАД-ПОСОЛСТВАТА-САЩ искат Бойко да си върви и организираха последните протести. Не, че ни мислят доброто, просто сменяват старият ку--чи син с по млад. И да сме фронтова държавава. Тръмп е безпардонен, натресе ни ф-16, принуди ГЕРБ да приеме паразита СДС, Цветанов отказа и изгърмя. И протестите 2020 г. бяха от Тръмп, и вземането на бизнесът на Черепът.

    Коментиран от #75

    10:44 08.02.2026

  • 29 няма

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Няма нито едно неопровержимо доказателство, че на 10.11.1989 нещо в България наистина се е променило. Документите сочат, че съветското посолство извършва дворцов преврат и комунистите продължават да управляват страната, макар и предрешени като демократи. Развитието на дивата олигархична икономика по руски модел е пряко доказателство, че България си е руска република.

    10:44 08.02.2026

  • 30 Сталин

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "Доаа":

    Абе хайванин криминалните елементи при Сталин бяха в лагерите

    Коментиран от #37, #73

    10:44 08.02.2026

  • 31 Вероятно

    9 5 Отговор
    Явно Калушев е добър психолог и избира малолетни момчета от проблемни семейства, чиято психика може да манипулира и конролира.

    Коментиран от #51

    10:44 08.02.2026

  • 32 Никой

    1 3 Отговор
    Еми самоубили са се- това как съвсем здрави мъже - ще се оставят - но трябва да се разследва все пак.

    Хванаха доста убийци - обаче - тук няма как да няма следи от автомобил - това е планински път. Тоест - трябва да оставим да работят от Полицията.

    Коментиран от #44

    10:46 08.02.2026

  • 33 Българин, а не Грузинец

    1 9 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Синга, как спаси България като я фалира и ни докара до пълна мизерия и глад? Обра ни парите, допусна бандитизма да процъфти.

    Къв политик е бил като някъв Сорос го е катурнал? Слаб, некадърен и глупав най-малкото. Подметка. А може и затова да го сложиха, за да могат да си изиграят разграбването на държавата.

    Коментиран от #42

    10:46 08.02.2026

  • 34 Хм...

    14 2 Отговор
    Хубаво го казва, вече е видимо - стремежът е да се омаскарят жертвите, а не да се търсят убийците и причините. Масово навсякъде са изпълзяли платени писачи, които упорито опитват да отклонят вниманието.

    10:46 08.02.2026

  • 36 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Парадокс":

    И този случай завършва с пожар и загинали хора.

    10:49 08.02.2026

  • 37 Доао

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Той Сталин е бил криминален елемент. Чети бе, чети! Прочети му на тоя мушмурок биографията.

    10:49 08.02.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    14 1 Отговор
    А онова убийство в Нови Искър ме беше ли и то "демонстративно наказателно убийство". Залъгахте народа с някаква любовна история между един нещастник и една фатална жена. Кой ли ви вярваше.

    Коментиран от #41

    10:49 08.02.2026

  • 39 Анонимен

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Да точно тогава с Кировото правителство частно НПО с държавни правомощия Сандов зелен дава разрешение Рашков затваря полицейското в ГОДЕЧ Терзиев финансира за каузата на добрите момчета и още и още Въоръжени до зъби заградили планината паравоенни ТЕЗИ живеят там а откъде финанси защо законите не важат за тези а деца какво търсят там защо стрелят на месо защо са приватизирали планината

    Коментиран от #65

    10:50 08.02.2026

  • 40 Логика

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "Парадокс":

    Калушев изкривява будисткото учение, а Дейвид Кореш - Библията, и двамата упражняват силно психологическо влияние върху жертвите си.

    Коментиран от #76

    10:51 08.02.2026

  • 42 какъв политик е Виденов

    16 4 Отговор

    До коментар #33 от "Българин, а не Грузинец":

    Виденов е бил обикновен държател на явочна квартира на ДС. Скроиха му шапката защото отказа България да внася 15 милиона долара годишна вноска във фондацията на Сорос - Отворено Общество. Сорос му се исзтърси неканен пред кабинета и Виденов така и не го прие. Затова Сорос плати 10 милиона лева на агитките и те свалиха Виденов от площадите.
    Чест му прави на Жан Виденов, че на следващия ден след като сдаде властта, се хвана наемник на работа, за да си изкарва хляба. Шапка му свалям.

    10:51 08.02.2026

  • 43 Защо ли........

    5 0 Отговор
    Всички коментарий не казват ,че все още навсякъде в района има много милиционери и жандармеристи и нормални хора там нямат право да се движат!

    Коментиран от #47

    10:52 08.02.2026

  • 44 Ахъм

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Никой":

    И как реши, че са се самоубили? И вярваш, че някой разследва нещо? И съвсем случайно една служба гони милицията от местопрестъплението, за да наместят каквото трябва, включително с повторно запалване?

    Коментиран от #46

    10:52 08.02.2026

  • 45 Станой от Софстрой

    6 2 Отговор
    Когато някой има огромен мерак да помага на хората в точно определена област, вероятно самия той има проблеми в същото, интересът към езотерика и екзотична духовност е сигурен признак за разклатена психика. Състоянието на Калушев е ескалирало, и като сърдито дете е счупил трите си играчки, а две вероятно държи като потенциален жив щит. А поведението на бащата Макулев ще създаде нов термин в психологията "Синдром на Макулев".

    Коментиран от #48, #49

    10:53 08.02.2026

  • 46 Мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ахъм":

    Не е логично да са се самоубили, защото можеха да го направят и вътре в къщата, а съобщиха, че са навън, което е странно.

    10:54 08.02.2026

  • 47 толкова ли е трудно

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Защо ли........":

    Търсят къде са заровени останалите трима.

    Коментиран от #72

    10:54 08.02.2026

  • 48 Психологически

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Станой от Софстрой":

    Бащата е прехвърлил отговорността за детето на друг човек, оправдавайки го с духовни или религиозни мотиви.
    Пример: вярва, че гуруто е „по-мъдър“ и ще осигури правилното възпитание.
    Той може да е под силно влияние на харизматичен лидер и да вярва, че действията му са правилни.
    Това се среща при членове на култове, които „жертват“ собственото си дете за идеали или „просветление“.
    Родителят рационализира, че е за доброто на детето („господарят ще се грижи за него“), за да избегне вътрешно чувство за вина.

    10:57 08.02.2026

  • 49 Култ към личността

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Станой от Софстрой":

    Най-близко е „съвместимо индоктриниране в култ“ и нарцистично родителско пренебрегване.

    10:58 08.02.2026

  • 50 665

    7 0 Отговор
    Така правят картелите с бившите си водолази

    Коментиран от #78, #80

    11:00 08.02.2026

  • 51 Логично е

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вероятно":

    Да, точно такава стратегия се наблюдава при много харизматични лидери на култове: те таргетират уязвими хора, особено деца или тийнейджъри от проблемни семейства, защото:
    Психологическа уязвимост – децата от нестабилни семейства често имат нужда от внимание, признание и структура. Лидерът може да им предложи „приемане“ и „цел“, което ги прави по-податливи на влияние.
    Лесна манипулация – липсата на стабилни граници у дома или ниското родителско внимание улеснява лидера да налага контрол и да изкривява ценностите им.
    Постепенно индоктриниране – харизматичният лидер използва похвати като похвала, награди, страх или чувство за вина, за да „обвърже“ детето емоционално и психически.
    Изолиране от външния свят – такива деца са по-лесни за контрол, ако са отделени от връстници и семейна подкрепа.
    С други думи, Калушев вероятно не действа случайно – той избира именно тези, чиито психики са по-лесно „оформяеми“. Това е типична динамика при експлоатация в култови групи.

    11:01 08.02.2026

  • 52 Размисли

    8 1 Отговор
    Изолация на уязвимото дете
    Детето е отделено от връстници и училище под претекст за „защита“ – това е типичен метод за социална изолация, който намалява критичното мислене и външните влияния.
    Ограничените посещения при родителите засилват зависимостта от лидера, който става основен „източник на внимание, одобрение и грижа“.
    Пренасочване на доверието
    Лидерът поема ролята на авторитет, наставник и „семейна фигура“. Детето научава да се доверява само на него.
    Манипулиране чрез пример
    Другото, вече пълнолетно дете е „обработено“ и вярно на гуруто. Това служи като модел за подражание и допълнително укрепва идеята, че следването на лидера е правилно.

    11:06 08.02.2026

  • 53 Психологическа зависимост

    5 1 Отговор
    Изолацията + вече „обработените“ членове създават среда, в която критическото мислене е почти невъзможно и детето става напълно подвластно на гуруто.
    С други думи, това е системен и преднамерен подход към манипулация и индоктриниране, който води до пълна психологическа зависимост.

    11:07 08.02.2026

  • 54 Схемата на Калушев

    6 2 Отговор
    Първо избира уязвимо дете – обикновено от проблемно или нестабилно семейство, с липса на сигурна родителска подкрепа. Такова дете по-лесно търси авторитет, смисъл и приемане.
    Следва изолация от връстниците. Училището се представя като „лошо влияние“, а социалните контакти се ограничават. Така детето губи естествената среда, в която би могло да сравнява, да се съмнява и да развива критично мислене.
    Паралелно с това идва откъсване от родителите. Редките посещения и слабият родителски контрол водят до емоционална дистанция. Детето започва да възприема гуруто като основна фигура на грижа, авторитет и „истина“...

    11:09 08.02.2026

  • 55 После...

    7 2 Отговор
    След това настъпва емоционално обвързване. Лидерът дава внимание, признание и усещане за специалност („ти си избран“, „ти си различен от другите“). Това създава силна психологическа зависимост.
    Много ключов момент е примерът на вече „обработен“ човек – по-голямо, пълнолетно дете или друг последовател, който демонстрира пълна вярност. Това действа като живо доказателство, че подчинението е правилният път и че съмнението е грешка.
    Постепенно се извършва подмяна на идентичността – ценностите, мисленето и решенията на детето вече не са негови, а отражение на волята на гуруто. Собственото мнение се възприема като опасно или греховно.
    Крайният резултат е пълна психологическа лоялност. Детето (а по-късно и възрастният) защитава лидера, дори когато има очевидна злоупотреба, защото страхът от загуба на „смисъл“, принадлежност и сигурност е по-силен от реалността.
    Това не е случайно развитие, а целенасочен, добре познат модел на култова манипулация, особено опасен, когато е насочен към малолетни.

    11:09 08.02.2026

  • 56 С какво оръжие

    3 1 Отговор
    са убити?

    Коментиран от #58, #62, #69

    11:12 08.02.2026

  • 57 Сюжет за филм

    6 3 Отговор
    Харизматичният лидер може да манипулира децата да извършат престъпления, използвайки комбинация от психологически техники и уязвимостта на малолетните.
    Детето е изолирано и емоционално зависимо от лидера. То възприема желанията му като „правилни“ или „свещени“ и чувства, че отказът е опасен.
    Лидерът може да внушава, че определени действия (дори незаконни) са „праведни“, „необходими“ или „за по-висока цел“.
    Това премахва вътрешната съпротива на детето.
    Лидерът може да представи престъплението като „спасение“, „наказание за злото“ или „дълг към групата“. Това пренаписва моралния кодекс на детето...

    Коментиран от #74

    11:14 08.02.2026

  • 58 Глас пустиня

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "С какво оръжие":

    от самото начало....

    Коментиран от #68

    11:15 08.02.2026

  • 60 Подозрителен

    3 2 Отговор
    Този Калушев не е безобиден. Дано децата са живи!

    11:18 08.02.2026

  • 61 Любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "РЕАЛИСТ":

    Та за какво реално е било онова убийство в Нови Искър, дай отговор от "висотата на високото си ниво". Не само да подвърляш празни думи в пространството. Или нищо не знаеш?

    11:24 08.02.2026

  • 62 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "С какво оръжие":

    Кой чакаш да ти отговори на тъпия въпрос?

    11:26 08.02.2026

  • 63 БОЙС ТУ МЕН

    1 5 Отговор
    НЯКЪДЕ ПО ПРОГРАМИТЕ ОТ МАЛКИЯ ЕКРАН
    КАЗАХА ЧЕ ПРЕЗ...ЛЕГЛАТА УПС ЛАГЕРА
    НА ГУРУТУ ОТ ТУЙН ГИНЦИ
    СА ПРЕМИНАЛИ ОКОЛО НАД 3 000 ЛАМИ
    А СЕГА РАЗБРАХТЕ КАК УСПЯ ПЪРФОРМАНСА
    ДЕКЕМВРИ МЕСЕЦ....

    11:27 08.02.2026

  • 64 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    Споко, бе, и до баце ти ще стигнат.😎

    11:31 08.02.2026

  • 65 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Разкарай се, кука неграмотна!🤣

    11:40 08.02.2026

  • 66 Шейла

    4 0 Отговор
    Най--накрая нещо адекватно
    Защо не задават на никой въпрос за Батановци, нелегалена фабрика ама наша

    11:43 08.02.2026

  • 67 Дедо Мраз

    2 0 Отговор
    Един трезвомислещ психолог. Адмирации за г-жа Димитрова.

    11:48 08.02.2026

  • 68 Логично е

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Глас пустиня":

    Причините полицията да не разкрива веднага какво оръжие е използвано при престъпление обикновено са тактически и правни, а не просто „скриване“.
    Ако се разкрие веднага видът на оръжието, извършителят или съучастниците могат да се укрият или да унищожат доказателства.
    Полицията често пази детайлите, докато не събере достатъчно доказателства или не идентифицира заподозрян.

    11:50 08.02.2026

  • 69 Юридически причини

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "С какво оръжие":

    Предсрочно разкриване на детайли може да засегне съдебното производство – например защото публичността може да повлияе на свидетелите или да се използва от защитата в ареста.

    11:51 08.02.2026

  • 70 Откровен

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    На прав път си, няма друг който да може да наложи , такова тотално затъмнение върху разследващите органи
    в държавата България, дали случилото се няма връзка със договора за "Съвета за мир" по някакъв начин ???
    Много лодки и подводници с наркотици се потопиха от "Рижавия" в последните месеци!!!
    Някой се тревожи за бизнеса си???
    Чух че освен тази "Банкова икона" на мафията от 90 те години има и други , главорези на "СИК",.... Буда и
    Брендо, бяха приятели от котилото на "Вифаджиите" ,печално познато като (спортен клуб Левски Спартак ) !
    Наели са тези " Пещерняци" , доста отдавна за трафик на какво трябва ,... но Сретен излезе от
    затвора и започна да се случва това , което виждаме , чиста мафиотска Вендетта!!!
    Знаем от къде идва дрогата в България и на къде заминават антиките днес...???

    11:52 08.02.2026

  • 71 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    След аутопсията отдавна вече е ясно дали е ритуално самоубийство или екзекуция в Хижата край Петрохан.
    Но на медиите и на службите е наредено да шикалкавят.
    Защото екзекуторите са хора на бандита Борисов.
    Заради разкрит му наркоканал.

    Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев,
    разкрил амфетаминната афера на Борисов.

    Движение на гражданите, Приятели на Слънцето

    11:55 08.02.2026

  • 72 Да не би да търсят ловци на прасета..

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "толкова ли е трудно":

    В селата ли ги търсят..........

    12:01 08.02.2026

  • 73 ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Пратил е едни в лагерите, а после си е създал свои.

    12:07 08.02.2026

  • 74 От Чужбина!

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Сюжет за филм":

    Години наред в Швеция се извършват около 100 убийства годишно с цел отмъшение в мафиотските среди!
    Голяма част от дрога -мафиотите които организират тези вендети не живеят в Швеция!!
    Местонахохождението им е Турция ,Ирак, Испания или някой "данъчен рай" може и в България с подкуп!
    Извършителите са деца между 12-15 години , привлечени чрез интернет , с подкупи от 10-50000 евро!!!
    Агенцията за закрила на детето в България , трябва да бъде уволнена , до последния чиновник
    и заменена с компетентни хора имащи знанията, как се работи срещу детската престъпност днес 2026 година???
    От това което се случи в Петрохан , трбва да има незабавни действия, часът е 12 през ноща , без 5 минути !!!
    На теория в България има " невероятни" професори, но на практика сме светлинни години след ЕО!!!

    12:09 08.02.2026

  • 75 изобщо не си в час

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "БЪГ АРИЯ":

    Борисов загуби София и Варна, не ги е отстъпил. Сам си беше виновен за протестите през 2020 г., сам си е виновен и сега. Не търсете причините някъде отвън!

    12:19 08.02.2026

  • 76 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Логика":

    Религията е най-доброто оръжие за " брейн уошинг". без значение каква е тя , всички секти са плод на религиозни издънки!
    Но случая в Петрохан няма нишо общо с този религиозен елемент, това не е причината за дейността и убийствата , чисто и просто те са удобни за този вид престъпен мафиотски трафик!!!

    Но не са случайни лица намерени на улицата , нещата са дъбоко навързани с хора от абсолютния
    " банков" , властващ политически елит!
    Става въпрос за много пари!!!

    12:27 08.02.2026

  • 77 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    С телефонно обаждане майсторе,както искат така ши го натаманят...

    12:33 08.02.2026

  • 79 Пример за скъсване на верига!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Лодки на трафиканти НАТЪПКАНИ С ТОНОВЕ КОКАИН в Тихия или Атлантическия океан потопени от ВВС на САЩ???
    На пръв поглед ,нищо не касае България, ....а дали е така????
    Въпроса е накъде , поемат тези товари с кокаин , след като се извозят ИЗВЪН ,Южна Америка и Мексико???
    Тази година в Скандинавия е заловен тонове кокаин , както никога до сега!
    Кокаина в корумпираната България не прави изключение, прави изключение, че никой не се бори ,
    това да не се случи!!!

    12:37 08.02.2026

  • 81 Бъзиктар

    2 0 Отговор
    Само в България можеш да видиш будист с автомат.Толкова добър и отдаден на Буда човек.Плача.

    13:11 08.02.2026

  • 82 Хмм

    2 0 Отговор
    и защитава хуманитарните си каузи със "Стреля се без предупреждение", и тази от будисткото братство

    13:32 08.02.2026