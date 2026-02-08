Психолог за случая „Петрохан“: Говорим за демонстративно наказателно убийство

Темата с тройното убийство в хижа „Петрохан“, около която все още има много въпросителни, коментира в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV психологът Светлана Димитрова.
„Към момента трите тела не се интерпретират достатъчно ясно като жертви на тежко престъпление. По-скоро наблюдаваме изместване на фокуса към виктимизация и търсене на вина у самите жертви“, заяви Димитрова.
По думите ѝ ключовият въпрос не е само кой е извършителят, а каква е психодинамиката на самото престъпление.
„Мен като професионалист ме интересува как се е стигнало дотук. Не говорим за вина, а за отговорност и за процеси, които вероятно са се развивали дълго време“, подчерта психологът.
Светлана Димитрова беше категорична, че версията за самоубийство не издържа.
„Говорим за демонстративно наказателно убийство. Данните сочат, че телата са били подредени, а обстановката – аранжирана. Това не е логика на самоубийство“, каза тя.
Според нея начинът на извършване показва предварителна подготовка, а не емоционален изблик.
„В никакъв случай не става дума за моментна ескалация. Престъплението е извършено преднамерено, хладнокръвно, с прецизност и ясен сценарий“, допълни Димитрова.
По отношение на издирвания Ивайло Калушев психологът заяви, че публично известният му житейски и морален профил не съответства на профил на извършител на такова престъпление.
„Това е човек с ясно изразени хуманитарни каузи, с история на помощ и отдаденост. Лично аз не мога да мисля за него като за престъпник по отношение на неговата психика и личност“, каза тя.
Относно писмото, за което се твърди, че е написано от Калушев до майка му, Димитрова коментира: „Виждаме чисто човешка реакция на страх и заплаха. Не става дума за кодирано послание или предупреждение за отнемане на живот.“
По думите ѝ религиозният елемент, който се коментира в публичното пространство, също не сочи към ритуално убийство.
„Ритуалните убийства имат съвсем различна конструкция и послание. Там има мъчение, не екзекуция. Тук не виждаме такъв модел“, каза тя.
Психологът коментира и изявлението на Яни Макулев, баща на едно от издирваните момчета, което предизвика обществено разделение. Макулев обяви, че е спокоен за 15-годишния си син, за който се предполага, че е заедно с Калушев.
„По-скоро говорим за доверие, а не за прикриване. Категорично изключвам хипотезата, че поведението му е с цел да предпази детето си чрез мълчание“, заяви психологът.
Според Светлана Димитрова най-логичното обяснение защо Ивайло Калушев и младежите се укриват е страх.
„Причината е безопасност. Тези хора се чувстват застрашени. Ако имаха доверие, че институциите могат да ги защитят, биха се появили“, каза тя.
10:19 08.02.2026
10:21 08.02.2026
10:21 08.02.2026
10:21 08.02.2026
10:21 08.02.2026
10:23 08.02.2026
10:23 08.02.2026
5 Механик
Вчера един се изхвърли, че въпросният Калушев е типичен нарцис и че профилът му отговаря точно на сериен убиец. Сега тая, тя па пее точно наобратното.
10:24 08.02.2026
10:24 08.02.2026
Нали...?! Тук купища глупаци не виждат основите въпроси, и са затънали в тъпи коментари за педофилия и всякакви други щуротии! И никой дори не се сеща, че ако беше убийство от педофилска ревност, щеше да е хаотично и безсмислено, а птедприето и изпълнено на момента! Истинските въпроси са точно такива! Кой създаде паравоенна организация? Кой я финансира? Кой я прикрива? С какви цели е създадена? Към кои престъпления е съоричастна? Защо отново всички в района знаят, само държавата не знае? И такива...
10:26 08.02.2026
10:26 08.02.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
....
В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
.....
БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛ И В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
ТЯ Е БИВШ УПРАВИТЕЛ НА ИПОН 1 - БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ Е БИЛ САМО
УПРАВИТЕЛ ТАМ :))
10:27 08.02.2026
10:27 08.02.2026
9 парите са ясни
до някъде се разбра че подлогите са ги спонсорирали но защо цялата държава си е мълчала не е ясно вероятно дейноста извършвана там е над нивото на държавните ни органи или с други думи по-голяма власт от тази в нашата държава е забранила на държавната ни власт да се меси в раротите на"рейнджърите"…! за мен по-интересно е защо не казват вече цяла седмица кой подаде сигнала че има убити в петрохан? и защо не казват кой е извършителя след като са го видели на камерите???
10:27 08.02.2026
10:27 08.02.2026
10 ДокторСкорчев
10:28 08.02.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Здрасти":ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА СЪЩЕСТВУВА
ОКАКТО ПЪРВАНОВ И ДОБРЕВ ПРЕДАДОХА ЖАН ВИДЕНОВ
....
НА СИК И ТЕ СИ ПЛАТИХА ЗА ТОВА :)
10:28 08.02.2026
10:28 08.02.2026
12 37.51т
До коментар #1 от "Здрасти":И ние "верваме",че държава в държава има "само"от" 4" години.........
10:29 08.02.2026
10:29 08.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кажи
Коментиран от #18
10:34 08.02.2026
16 хихи
10:34 08.02.2026
До коментар #12 от "37.51т":Кога е създадена тази Национална агенция и се е нанесла в хижата? Когато Радев вдигна юмрук и обеща на мутрите да им върне държавата?
Коментиран от #19, #27, #39
10:35 08.02.2026
18 1234
До коментар #15 от "Кажи":Каква ДС мафия един 15 годишен правил секс с него в Мксико си призна...
10:37 08.02.2026
19 1234
До коментар #17 от "да питам":Педофилите са много изобретателни и единни
Коментиран от #23, #24
10:38 08.02.2026
21 Сталин
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Жан Виденов беше последния политик който се опита да спаси България,но Сорос и нашите предатели го свалиха от власт и съсипаха и ограбиха държавата след това
Коментиран от #29, #33
10:39 08.02.2026
22 Тити на Кака
Как?
10:39 08.02.2026
23 хихи
До коментар #19 от "1234":и се нахвърлиха да цъкат минуси като ....фили на 10-15 годишни момченца
10:40 08.02.2026
24 ама много ти се ще
До коментар #19 от "1234":да е така а?
Педофила с лека ръка оставя три трупа след себе си, без да му мигне окото... Как виждаш един стрелец да убие трима въоръжени мъже с изстрел в главата? Защо не са реагирали да се защитят? Много професионален тоя педофил бе.
10:40 08.02.2026
25 Доаа
До коментар #3 от "Сталин":А криминалната хунта в България е свързана със Сталин. Той даде на бандитските елементи преди 9ти властта след като окупира държавата ни.
Коментиран от #30
10:42 08.02.2026
26 Възмутен
До коментар #10 от "ДокторСкорчев":Бащата каза, че нямал време и финанси да отделя на най-малкия си син от трите си деца, затова го е дал на Калушев.
10:42 08.02.2026
27 Промяна
До коментар #17 от "да питам":ДА ТОЧНО ТОГАВА ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА И СЕ ЗАПОЧНА РАЗРУХАТА ГРАБЕЖИТЕ ЛЪЖИТЕ ДОНОСИТЕ ПЪЛЕН КРАХ И ДО ДНЕС ТЕЗИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ УМИШЛЕНО ДЪРЖАВАТА ДА ИМА ПРАВИТЕЛСТВО И ДА РАБОТИ И НЯМА ЗАКОНИ ЗА ТЯХ НАД ЗАКОНИТЕ СА ПАРАВОЕННИ В ПЛАНИНАТА САНДОВ РАЗДАВА НА ЧЕЛАСТНО НПО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ДЪРЖАВАТА ТЕРЗИЕВ ГО ФИНАНСИРА ЗА КАУЗАТА БЕЗУХАНОВА РАШКОВ ЗАТВАРЯ В ГОДЕЧ РПУ И ОНЕЗИ СИ ВОВЛАДЯВАТ ВСИЧКО ТАМ А КОЙ ПОВЕДЕ МЕТЕЖНИЦИТЕ НА СОФИЯ КИРО ПАЛЯТ ЗАПЛАШВАТ РУШАТ И НИЩО
Коментиран от #64
10:44 08.02.2026
28 БЪГ АРИЯ
Коментиран от #75
10:44 08.02.2026
29 няма
До коментар #21 от "Сталин":Няма нито едно неопровержимо доказателство, че на 10.11.1989 нещо в България наистина се е променило. Документите сочат, че съветското посолство извършва дворцов преврат и комунистите продължават да управляват страната, макар и предрешени като демократи. Развитието на дивата олигархична икономика по руски модел е пряко доказателство, че България си е руска република.
10:44 08.02.2026
30 Сталин
До коментар #25 от "Доаа":Абе хайванин криминалните елементи при Сталин бяха в лагерите
Коментиран от #37, #73
10:44 08.02.2026
31 Вероятно
Коментиран от #51
10:44 08.02.2026
32 Никой
Хванаха доста убийци - обаче - тук няма как да няма следи от автомобил - това е планински път. Тоест - трябва да оставим да работят от Полицията.
Коментиран от #44
10:46 08.02.2026
33 Българин, а не Грузинец
До коментар #21 от "Сталин":Синга, как спаси България като я фалира и ни докара до пълна мизерия и глад? Обра ни парите, допусна бандитизма да процъфти.
Къв политик е бил като някъв Сорос го е катурнал? Слаб, некадърен и глупав най-малкото. Подметка. А може и затова да го сложиха, за да могат да си изиграят разграбването на държавата.
Коментиран от #42
10:46 08.02.2026
34 Хм...
10:46 08.02.2026
36 Мнение
До коментар #35 от "Парадокс":И този случай завършва с пожар и загинали хора.
10:49 08.02.2026
37 Доао
До коментар #30 от "Сталин":Той Сталин е бил криминален елемент. Чети бе, чети! Прочети му на тоя мушмурок биографията.
10:49 08.02.2026
38 РЕАЛИСТ
Коментиран от #41
10:49 08.02.2026
39 Анонимен
До коментар #17 от "да питам":Да точно тогава с Кировото правителство частно НПО с държавни правомощия Сандов зелен дава разрешение Рашков затваря полицейското в ГОДЕЧ Терзиев финансира за каузата на добрите момчета и още и още Въоръжени до зъби заградили планината паравоенни ТЕЗИ живеят там а откъде финанси защо законите не важат за тези а деца какво търсят там защо стрелят на месо защо са приватизирали планината
Коментиран от #65
10:50 08.02.2026
40 Логика
До коментар #35 от "Парадокс":Калушев изкривява будисткото учение, а Дейвид Кореш - Библията, и двамата упражняват силно психологическо влияние върху жертвите си.
Коментиран от #76
10:51 08.02.2026
42 какъв политик е Виденов
До коментар #33 от "Българин, а не Грузинец":Виденов е бил обикновен държател на явочна квартира на ДС. Скроиха му шапката защото отказа България да внася 15 милиона долара годишна вноска във фондацията на Сорос - Отворено Общество. Сорос му се исзтърси неканен пред кабинета и Виденов така и не го прие. Затова Сорос плати 10 милиона лева на агитките и те свалиха Виденов от площадите.
Чест му прави на Жан Виденов, че на следващия ден след като сдаде властта, се хвана наемник на работа, за да си изкарва хляба. Шапка му свалям.
10:51 08.02.2026
43 Защо ли........
Коментиран от #47
10:52 08.02.2026
44 Ахъм
До коментар #32 от "Никой":И как реши, че са се самоубили? И вярваш, че някой разследва нещо? И съвсем случайно една служба гони милицията от местопрестъплението, за да наместят каквото трябва, включително с повторно запалване?
Коментиран от #46
10:52 08.02.2026
45 Станой от Софстрой
Коментиран от #48, #49
10:53 08.02.2026
46 Мнение
До коментар #44 от "Ахъм":Не е логично да са се самоубили, защото можеха да го направят и вътре в къщата, а съобщиха, че са навън, което е странно.
10:54 08.02.2026
47 толкова ли е трудно
До коментар #43 от "Защо ли........":Търсят къде са заровени останалите трима.
Коментиран от #72
10:54 08.02.2026
48 Психологически
До коментар #45 от "Станой от Софстрой":Бащата е прехвърлил отговорността за детето на друг човек, оправдавайки го с духовни или религиозни мотиви.
Пример: вярва, че гуруто е „по-мъдър“ и ще осигури правилното възпитание.
Той може да е под силно влияние на харизматичен лидер и да вярва, че действията му са правилни.
Това се среща при членове на култове, които „жертват“ собственото си дете за идеали или „просветление“.
Родителят рационализира, че е за доброто на детето („господарят ще се грижи за него“), за да избегне вътрешно чувство за вина.
10:57 08.02.2026
49 Култ към личността
До коментар #45 от "Станой от Софстрой":Най-близко е „съвместимо индоктриниране в култ“ и нарцистично родителско пренебрегване.
10:58 08.02.2026
50 665
Коментиран от #78, #80
11:00 08.02.2026
51 Логично е
До коментар #31 от "Вероятно":Да, точно такава стратегия се наблюдава при много харизматични лидери на култове: те таргетират уязвими хора, особено деца или тийнейджъри от проблемни семейства, защото:
Психологическа уязвимост – децата от нестабилни семейства често имат нужда от внимание, признание и структура. Лидерът може да им предложи „приемане“ и „цел“, което ги прави по-податливи на влияние.
Лесна манипулация – липсата на стабилни граници у дома или ниското родителско внимание улеснява лидера да налага контрол и да изкривява ценностите им.
Постепенно индоктриниране – харизматичният лидер използва похвати като похвала, награди, страх или чувство за вина, за да „обвърже“ детето емоционално и психически.
Изолиране от външния свят – такива деца са по-лесни за контрол, ако са отделени от връстници и семейна подкрепа.
С други думи, Калушев вероятно не действа случайно – той избира именно тези, чиито психики са по-лесно „оформяеми“. Това е типична динамика при експлоатация в култови групи.
11:01 08.02.2026
52 Размисли
Детето е отделено от връстници и училище под претекст за „защита“ – това е типичен метод за социална изолация, който намалява критичното мислене и външните влияния.
Ограничените посещения при родителите засилват зависимостта от лидера, който става основен „източник на внимание, одобрение и грижа“.
Пренасочване на доверието
Лидерът поема ролята на авторитет, наставник и „семейна фигура“. Детето научава да се доверява само на него.
Манипулиране чрез пример
Другото, вече пълнолетно дете е „обработено“ и вярно на гуруто. Това служи като модел за подражание и допълнително укрепва идеята, че следването на лидера е правилно.
11:06 08.02.2026
53 Психологическа зависимост
С други думи, това е системен и преднамерен подход към манипулация и индоктриниране, който води до пълна психологическа зависимост.
11:07 08.02.2026
54 Схемата на Калушев
Следва изолация от връстниците. Училището се представя като „лошо влияние“, а социалните контакти се ограничават. Така детето губи естествената среда, в която би могло да сравнява, да се съмнява и да развива критично мислене.
Паралелно с това идва откъсване от родителите. Редките посещения и слабият родителски контрол водят до емоционална дистанция. Детето започва да възприема гуруто като основна фигура на грижа, авторитет и „истина“...
11:09 08.02.2026
55 После...
Много ключов момент е примерът на вече „обработен“ човек – по-голямо, пълнолетно дете или друг последовател, който демонстрира пълна вярност. Това действа като живо доказателство, че подчинението е правилният път и че съмнението е грешка.
Постепенно се извършва подмяна на идентичността – ценностите, мисленето и решенията на детето вече не са негови, а отражение на волята на гуруто. Собственото мнение се възприема като опасно или греховно.
Крайният резултат е пълна психологическа лоялност. Детето (а по-късно и възрастният) защитава лидера, дори когато има очевидна злоупотреба, защото страхът от загуба на „смисъл“, принадлежност и сигурност е по-силен от реалността.
Това не е случайно развитие, а целенасочен, добре познат модел на култова манипулация, особено опасен, когато е насочен към малолетни.
11:09 08.02.2026
56 С какво оръжие
Коментиран от #58, #62, #69
11:12 08.02.2026
57 Сюжет за филм
Детето е изолирано и емоционално зависимо от лидера. То възприема желанията му като „правилни“ или „свещени“ и чувства, че отказът е опасен.
Лидерът може да внушава, че определени действия (дори незаконни) са „праведни“, „необходими“ или „за по-висока цел“.
Това премахва вътрешната съпротива на детето.
Лидерът може да представи престъплението като „спасение“, „наказание за злото“ или „дълг към групата“. Това пренаписва моралния кодекс на детето...
Коментиран от #74
11:14 08.02.2026
58 Глас пустиня
До коментар #56 от "С какво оръжие":от самото начало....
Коментиран от #68
11:15 08.02.2026
60 Подозрителен
11:18 08.02.2026
61 Любопитен
До коментар #59 от "РЕАЛИСТ":Та за какво реално е било онова убийство в Нови Искър, дай отговор от "висотата на високото си ниво". Не само да подвърляш празни думи в пространството. Или нищо не знаеш?
11:24 08.02.2026
62 Хахаха
До коментар #56 от "С какво оръжие":Кой чакаш да ти отговори на тъпия въпрос?
11:26 08.02.2026
63 БОЙС ТУ МЕН
КАЗАХА ЧЕ ПРЕЗ...ЛЕГЛАТА УПС ЛАГЕРА
НА ГУРУТУ ОТ ТУЙН ГИНЦИ
СА ПРЕМИНАЛИ ОКОЛО НАД 3 000 ЛАМИ
А СЕГА РАЗБРАХТЕ КАК УСПЯ ПЪРФОРМАНСА
ДЕКЕМВРИ МЕСЕЦ....
11:27 08.02.2026
64 Евгени от Алфапласт
До коментар #27 от "Промяна":Споко, бе, и до баце ти ще стигнат.😎
11:31 08.02.2026
65 Евгени от Алфапласт
До коментар #39 от "Анонимен":Разкарай се, кука неграмотна!🤣
11:40 08.02.2026
66 Шейла
Защо не задават на никой въпрос за Батановци, нелегалена фабрика ама наша
11:43 08.02.2026
67 Дедо Мраз
11:48 08.02.2026
68 Логично е
До коментар #58 от "Глас пустиня":Причините полицията да не разкрива веднага какво оръжие е използвано при престъпление обикновено са тактически и правни, а не просто „скриване“.
Ако се разкрие веднага видът на оръжието, извършителят или съучастниците могат да се укрият или да унищожат доказателства.
Полицията често пази детайлите, докато не събере достатъчно доказателства или не идентифицира заподозрян.
11:50 08.02.2026
69 Юридически причини
До коментар #56 от "С какво оръжие":Предсрочно разкриване на детайли може да засегне съдебното производство – например защото публичността може да повлияе на свидетелите или да се използва от защитата в ареста.
11:51 08.02.2026
70 Откровен
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":На прав път си, няма друг който да може да наложи , такова тотално затъмнение върху разследващите органи
в държавата България, дали случилото се няма връзка със договора за "Съвета за мир" по някакъв начин ???
Много лодки и подводници с наркотици се потопиха от "Рижавия" в последните месеци!!!
Някой се тревожи за бизнеса си???
Чух че освен тази "Банкова икона" на мафията от 90 те години има и други , главорези на "СИК",.... Буда и
Брендо, бяха приятели от котилото на "Вифаджиите" ,печално познато като (спортен клуб Левски Спартак ) !
Наели са тези " Пещерняци" , доста отдавна за трафик на какво трябва ,... но Сретен излезе от
затвора и започна да се случва това , което виждаме , чиста мафиотска Вендетта!!!
Знаем от къде идва дрогата в България и на къде заминават антиките днес...???
11:52 08.02.2026
71 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Здрасти":След аутопсията отдавна вече е ясно дали е ритуално самоубийство или екзекуция в Хижата край Петрохан.
Но на медиите и на службите е наредено да шикалкавят.
Защото екзекуторите са хора на бандита Борисов.
Заради разкрит му наркоканал.
Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев,
разкрил амфетаминната афера на Борисов.
Движение на гражданите, Приятели на Слънцето
11:55 08.02.2026
72 Да не би да търсят ловци на прасета..
До коментар #47 от "толкова ли е трудно":В селата ли ги търсят..........
12:01 08.02.2026
73 ъхъ
До коментар #30 от "Сталин":Пратил е едни в лагерите, а после си е създал свои.
12:07 08.02.2026
74 От Чужбина!
До коментар #57 от "Сюжет за филм":Години наред в Швеция се извършват около 100 убийства годишно с цел отмъшение в мафиотските среди!
Голяма част от дрога -мафиотите които организират тези вендети не живеят в Швеция!!
Местонахохождението им е Турция ,Ирак, Испания или някой "данъчен рай" може и в България с подкуп!
Извършителите са деца между 12-15 години , привлечени чрез интернет , с подкупи от 10-50000 евро!!!
Агенцията за закрила на детето в България , трябва да бъде уволнена , до последния чиновник
и заменена с компетентни хора имащи знанията, как се работи срещу детската престъпност днес 2026 година???
От това което се случи в Петрохан , трбва да има незабавни действия, часът е 12 през ноща , без 5 минути !!!
На теория в България има " невероятни" професори, но на практика сме светлинни години след ЕО!!!
12:09 08.02.2026
75 изобщо не си в час
До коментар #28 от "БЪГ АРИЯ":Борисов загуби София и Варна, не ги е отстъпил. Сам си беше виновен за протестите през 2020 г., сам си е виновен и сега. Не търсете причините някъде отвън!
12:19 08.02.2026
76 Оракула от Делфи
До коментар #40 от "Логика":Религията е най-доброто оръжие за " брейн уошинг". без значение каква е тя , всички секти са плод на религиозни издънки!
Но случая в Петрохан няма нишо общо с този религиозен елемент, това не е причината за дейността и убийствата , чисто и просто те са удобни за този вид престъпен мафиотски трафик!!!
Но не са случайни лица намерени на улицата , нещата са дъбоко навързани с хора от абсолютния
" банков" , властващ политически елит!
Става въпрос за много пари!!!
12:27 08.02.2026
77 Неподписан
До коментар #5 от "Механик":С телефонно обаждане майсторе,както искат така ши го натаманят...
12:33 08.02.2026
79 Пример за скъсване на верига!
До коментар #2 от "дядото":Лодки на трафиканти НАТЪПКАНИ С ТОНОВЕ КОКАИН в Тихия или Атлантическия океан потопени от ВВС на САЩ???
На пръв поглед ,нищо не касае България, ....а дали е така????
Въпроса е накъде , поемат тези товари с кокаин , след като се извозят ИЗВЪН ,Южна Америка и Мексико???
Тази година в Скандинавия е заловен тонове кокаин , както никога до сега!
Кокаина в корумпираната България не прави изключение, прави изключение, че никой не се бори ,
това да не се случи!!!
12:37 08.02.2026
81 Бъзиктар
13:11 08.02.2026
82 Хмм
13:32 08.02.2026