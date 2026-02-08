Психолог за случая „Петрохан“: Говорим за демонстративно наказателно убийство

Темата с тройното убийство в хижа „Петрохан“, около която все още има много въпросителни, коментира в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV психологът Светлана Димитрова.

„Към момента трите тела не се интерпретират достатъчно ясно като жертви на тежко престъпление. По-скоро наблюдаваме изместване на фокуса към виктимизация и търсене на вина у самите жертви“, заяви Димитрова.

По думите ѝ ключовият въпрос не е само кой е извършителят, а каква е психодинамиката на самото престъпление.

„Мен като професионалист ме интересува как се е стигнало дотук. Не говорим за вина, а за отговорност и за процеси, които вероятно са се развивали дълго време“, подчерта психологът.

Светлана Димитрова беше категорична, че версията за самоубийство не издържа.

„Говорим за демонстративно наказателно убийство. Данните сочат, че телата са били подредени, а обстановката – аранжирана. Това не е логика на самоубийство“, каза тя.

Според нея начинът на извършване показва предварителна подготовка, а не емоционален изблик.

„В никакъв случай не става дума за моментна ескалация. Престъплението е извършено преднамерено, хладнокръвно, с прецизност и ясен сценарий“, допълни Димитрова.

По отношение на издирвания Ивайло Калушев психологът заяви, че публично известният му житейски и морален профил не съответства на профил на извършител на такова престъпление.

„Това е човек с ясно изразени хуманитарни каузи, с история на помощ и отдаденост. Лично аз не мога да мисля за него като за престъпник по отношение на неговата психика и личност“, каза тя.

Относно писмото, за което се твърди, че е написано от Калушев до майка му, Димитрова коментира: „Виждаме чисто човешка реакция на страх и заплаха. Не става дума за кодирано послание или предупреждение за отнемане на живот.“

По думите ѝ религиозният елемент, който се коментира в публичното пространство, също не сочи към ритуално убийство.

„Ритуалните убийства имат съвсем различна конструкция и послание. Там има мъчение, не екзекуция. Тук не виждаме такъв модел“, каза тя.

Психологът коментира и изявлението на Яни Макулев, баща на едно от издирваните момчета, което предизвика обществено разделение. Макулев обяви, че е спокоен за 15-годишния си син, за който се предполага, че е заедно с Калушев.

„По-скоро говорим за доверие, а не за прикриване. Категорично изключвам хипотезата, че поведението му е с цел да предпази детето си чрез мълчание“, заяви психологът.

Според Светлана Димитрова най-логичното обяснение защо Ивайло Калушев и младежите се укриват е страх.

„Причината е безопасност. Тези хора се чувстват застрашени. Ако имаха доверие, че институциите могат да ги защитят, биха се появили“, каза тя.