Два палежа за месец всяват страх в блок в столичния квартал "Сухата река"

Страх и несигурност за жителите на блок в столичния квартал "Сухата река". В рамките на месец има два палежа, а извършителят все още е на свобода. Камерите го заснемат, но това не спира атаките, съобщава БНТ.

Единият случай е от 30 декември 2025 година, а другият – от 4 февруари 2026 година.