Два палежа за месец всяват страх в блок в столичния квартал "Сухата река"

Страх и несигурност за жителите на блок в столичния квартал "Сухата река". В рамките на месец има два палежа, а извършителят все още е на свобода. Камерите го заснемат, но това не спира атаките, съобщава БНТ.
Единият случай е от 30 декември 2025 година, а другият – от 4 февруари 2026 година.
1 Евалата бе
10:05 09.02.2026
2 Това е бил
10:37 09.02.2026
3 Анонимен
Коментиран от #5
10:48 09.02.2026
4 брей писарката каква
шедьовър на писарски гений
11:02 09.02.2026
5 Играйте му кола в главата
До коментар #3 от "Анонимен":бате веселинчо певача
че нали родната полиция ни пази
11:03 09.02.2026
6 Васил
16:32 09.02.2026