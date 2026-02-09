Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Два палежа за месец всяват страх в блок в столичния квартал "Сухата река"

Два палежа за месец всяват страх в блок в столичния квартал "Сухата река"

9 Февруари, 2026 09:41 1 649 6

  • кв. сухата река-
  • палежи-
  • камери

Камерите го заснемат, но това не спира атаките

Два палежа за месец всяват страх в блок в столичния квартал "Сухата река" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Страх и несигурност за жителите на блок в столичния квартал "Сухата река". В рамките на месец има два палежа, а извършителят все още е на свобода. Камерите го заснемат, но това не спира атаките, съобщава БНТ.

Единият случай е от 30 декември 2025 година, а другият – от 4 февруари 2026 година.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евалата бе

    6 0 Отговор
    Пакежи на ..? Вестници.. слана.. хартия

    10:05 09.02.2026

  • 2 Това е бил

    3 2 Отговор
    софиянецът който мърси и тук.

    10:37 09.02.2026

  • 3 Анонимен

    4 0 Отговор
    Играйте му кола в главата и няма да пали вече

    Коментиран от #5

    10:48 09.02.2026

  • 4 брей писарката каква

    1 0 Отговор
    дълга цъканица ни е спретнала
    шедьовър на писарски гений

    11:02 09.02.2026

  • 5 Играйте му кола в главата

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    бате веселинчо певача

    че нали родната полиция ни пази

    11:03 09.02.2026

  • 6 Васил

    0 1 Отговор
    Това е щастието да живееш в гетото София.

    16:32 09.02.2026