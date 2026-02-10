Новини
Нелегална „фабрика“ за лекарства край Пловдив

10 Февруари, 2026 17:23 2 256 29

  • фабрика-
  • лекарства-
  • богданица

Нелицензираните медикаменти са съхранявани в село Богданица

Нелегална „фабрика“ за лекарства край Пловдив - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Асеновградският районен съд задържа под стража двама чешки граждани, обвинени в производство на лекарства без разрешение от притежателя на търговската марка.

Двамата мъже са арестувани в пловдивското село Богданица, където приготвяли и съхранявали нелицензираните медикаменти.

Те са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 5112,92 евро.

„Съдът прецени, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства може да се направи извод за съпричастност на обвиняемите З. Х. и И. Н. към престъплението, за което им е повдигнато обвинение“, посочват магистратите.

Районен съд – Асеновград прие, че при мярка, различна от задържане под стража е налице опасност както от извършване на престъпление, така и от укриване.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пловдив.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    21 2 Отговор
    А разпространителите кога ще ги затворите?

    Коментиран от #4

    17:56 10.02.2026

  • 2 оня с коня

    24 6 Отговор
    по времето на комунизма като си имахме законни фабрики не се налагаше да имаме незаконни

    ама сега е време кога ядем банани и викаме срещу русия така че и хапчетата ни са незаконни , демокрация

    17:58 10.02.2026

  • 3 хапчи мафия

    8 0 Отговор
    просто са брутални, пожелавам им доста лоши работи....

    17:58 10.02.2026

  • 4 ами трябва и някой да работи

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    не може всичко да затворят все някой трябва и да плаща данъци иначее откъде пари за осраайна?

    17:59 10.02.2026

  • 5 Ъхъъъъъъ....

    18 0 Отговор
    производство на лекарства без разрешение от притежателя на търговската марка. А кой е притежателя на търговската марка ?

    17:59 10.02.2026

  • 6 нелицензираните медикаменти

    10 0 Отговор
    Подлежат ли винаги на лицензиране?

    18:01 10.02.2026

  • 7 Кака Радка

    19 1 Отговор
    Това е крайният резултата от 17 години управление на страната ни от Бойко Борисов. Забравихме пословицата Вълкът кожата си мени,но нравът никога. Бандита си е бандит винаги.

    18:02 10.02.2026

  • 9 ГЕРБ са виновни!

    16 1 Отговор
    Така е при управлението на ГЕРБ, нелегални фабрики, фалшиво евро, групови самоубийства и убийства, фалшиви НПО-та, педофилия, сектантство и какво ли още не...

    Коментиран от #13, #17

    18:07 10.02.2026

  • 10 Приятелката ми започна да ме води

    0 5 Отговор
    по кабинети и аз изгубих мъжката потентност.
    А преди това работих като Канго Бош но тя явно не беше доволна от този възход
    И сега онази ми работа е шест и половина и се чудя как да я изритам от вкъщи.

    Коментиран от #29

    18:09 10.02.2026

  • 11 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    13 1 Отговор
    Пълен УПАДЪК НА ДЪРЖАВАТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЕРБ И НЕУКИЯ БОКО ТИКВАТА И ШЕФА МУ ШИШИ МАГНИТСКИ - СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИЯ КОРУПЦИОНЕР И КРАДЕЦ НА МИЛИОНИ ОТ БАНКИ И БЪЛГАРСКИЯ БЮДЖЕТ!!

    18:09 10.02.2026

  • 12 Хаха

    12 0 Отговор
    Как няма да има. По телевизийте, по Интернет, където и да погледнеш бълват реклами за "лекарства ". ТОВА трябва да се забрани със закон.

    18:16 10.02.2026

  • 13 оня с коня

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "ГЕРБ са виновни!":

    важното е че има банани, народа за бананите скачаше по пощадите с двата пръста и искаше да сваля тато

    вечна му памет на тато, злетен век беше неговото управление

    18:17 10.02.2026

  • 14 Бог е Българин

    2 4 Отговор
    Сутрин като станеш пиеш чаша топла вода и казваш
    на първата глъдка със смисъл и вяра:
    1) Сила и Светлина за Ума.
    На втората глътка.
    2) Живот за Сърцето.
    На третата глътка.
    3) Здраве за Тялото.
    Това е лекарство. Безкрайно хубаво. Близко до нас. Водата е частица от всичкото.
    Водата толкова е прекрасна. Защо да пиеш лекарства като може да пиеш билки сварени с вода. Та нали народа казва за всяка болка има билка. Няма по-велика сила от силата на мисълта. Това от което се страхуваш то ти идва на главата. Колкото повече се страхуваш, толкова по-слаб ставаш. Край на света няма, а има преминаване от една форма в друга. Прости правила за здрав живот. Колкото си по – близко до природата толкова по-черпиш пряко сила от вселената. Сутрешните лъчи са най-благоприятни. Пиене на дестилирана вода, но не непрекъсната, а само пролет и есен по 20 дни по шест чаши на ден. Първата чаша е веднага след ставането, а последната преди лягането. Дестилираната вода измива, изчиства организма. Старите дрехи са напоени с чувства и затова е по-добре да ги махнеме. Ако човек ви поиска помощ на всяка цена помогнете. Ако не ви поиска помощ не се натрапвайте с помощ, понеже може да му навредите. Христос е казал: „Не хвърляйте бисери на свинeте, понеже ще се обърнат, ще се нахвърлят върху вас и ще ви смажат.”

    Коментиран от #28

    18:24 10.02.2026

  • 15 Питанка

    5 0 Отговор
    А няма ли някоя секта лама педофили замесени?

    18:24 10.02.2026

  • 16 А лекарствата

    5 0 Отговор
    По НЗОК ли са отпускани?

    18:29 10.02.2026

  • 17 ако беше на герб

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГЕРБ са виновни!":

    никога нямаше да чуем за тази фабрика!!! герб и по-точно бойко си прави наркотиците съвсем легално в разград и никой не ги закача!!!

    18:35 10.02.2026

  • 18 Бог е Българин

    1 3 Отговор
    Всички лекарства са наркотици, освен билките!
    Защо е забранен Конопа и Марихуаната, понеже са лечители.

    18:43 10.02.2026

  • 19 Бог е Българин

    0 3 Отговор
    Болестни състояния, за които има данни, че канабисът помага в лечението

    Медицински канабис или медицинска марихуана се отнася до използването на канабиса и съдържащите се в състава му канабиноиди, като тетрахидроканабинол (ТХК) и канабидиол (КБД), при лечението на заболявания или облекчаване на симптоми. Растението канабис има история на употреба като лекарство, датираща от хиляди години в много култури.

    Канабисът е бил използван за намаляване на гаденето и повръщането при химиотерапия и при пациенти със СПИН, както и за лечение на болка и мускулни спазми. Другите му приложения в медицината са проучени, но липсват достатъчно данни за заключения относно безопасността и ефикасността. Краткосрочната употреба води до увеличение на незначителните нежелани ефекти, няма данни, които да сочат, че това е така и за по-сериозните нежелани реакции. Ефектите от дългосрочната употреба не са ясни, налице са опасения, свързани с риск за паметта и с когнитивни проблеми, риск от зависимост и риск от прием по погрешка от деца.

    Медицинският канабис може да се прилага по различни начини, включително чрез изпаряване или пушене на сушени пъпки, консумация на екстракти и прием на капсули. В някои страни се предлагат синтетични канабиноиди като лекарства с рецепта, например: дронабинол, наличен в Съединените щати и Канада, и набилон — в Канада, Мексико, Обединеното кралство и Съединените щати. В повечето части на света употребата на канабис за развлечение е незаконна, но

    18:47 10.02.2026

  • 20 Бог е Българин

    0 2 Отговор
    Канабисът помага в лечението на: Алеpгия, Алкохoлизъм, Аноpексия, Аpтрит, Аcтма, Аyтизъм, Безcъние, Болест на Алцхaймер, Бoлест на Крoн, Главoболие, Глаукoма, двигателни разстройства, Дeменция, Депрeсия, Диабeт, Епилeпсия и приcтъпи, затлъcтяване, Инcулт, Лeвкемия, Мигрeна, Множеcтвена склерoза, Неврoпатични бoлки, Обсеcивно-компулcивно разcтройство, Оcтеопороза, пaркинсон, Псoриазис, Рaк на бeлия дрoб, Рaк на гъpдата, Рaк на кoжата, Рак на мoзъка, рак на простатата, Синyзит, Сърдeчен удaр, Сърдeчно-съдoви забoлявания, Хрoнични бoлки, Церeбрална парaлиза, Чеpния дрoб, Чернoдробни забoлявания, Шизoфрeния

    Коментиран от #21

    18:58 10.02.2026

  • 22 генерал Румен Бобоков

    1 0 Отговор
    Пуснете веднага чуждите инвеститори!!!!

    19:13 10.02.2026

  • 23 Асеновград

    3 0 Отговор
    Тези нагли идиоти трябва да ги съдят поне за опит за убийство и дори за убийство. Защото да продаваш фалшиви лекарства на болни хора е за такова наказание.

    19:16 10.02.2026

  • 24 дядото

    1 0 Отговор
    оказва се че и лекарствата у нас са менте,въпреки че са безумно скъпи.до къде докараха страната и народа тези мафиоти.до кога и защо да ги търпим,та те посягат на здравето ни,хора.

    Коментиран от #26

    19:47 10.02.2026

  • 25 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Уримил глико гас? Уримил форте секс? Уримил дупе шут?

    20:04 10.02.2026

  • 26 бялата мафия

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "дядото":

    Фъшливите ни доФтори истински лекарства ли искаш да изписват?

    20:07 10.02.2026

  • 27 Тити

    0 0 Отговор
    Явно тези лекарства са студентите от гетото София и слънчака.

    20:09 10.02.2026

  • 28 Дестилирана вода не се пие!

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бог е Българин":

    Най-добре е всеки да се консултира с лекар каква вода е най-подходяща за него.

    21:29 10.02.2026

  • 29 БОЙС ТУ МЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Приятелката ми започна да ме води":

    Пробвайте будистки сех практики.....

    21:36 10.02.2026