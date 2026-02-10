Нелегална „фабрика“ за лекарства край Пловдив

Асеновградският районен съд задържа под стража двама чешки граждани, обвинени в производство на лекарства без разрешение от притежателя на търговската марка.

Двамата мъже са арестувани в пловдивското село Богданица, където приготвяли и съхранявали нелицензираните медикаменти.

Те са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 5112,92 евро.

„Съдът прецени, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства може да се направи извод за съпричастност на обвиняемите З. Х. и И. Н. към престъплението, за което им е повдигнато обвинение“, посочват магистратите.

Районен съд – Асеновград прие, че при мярка, различна от задържане под стража е налице опасност както от извършване на престъпление, така и от укриване.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пловдив.