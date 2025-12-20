Новини
Крими »
Българска следа в нелегална фабрика за цигари в Италия

Българска следа в нелегална фабрика за цигари в Италия

20 Декември, 2025 19:12 641 5

  • италия-
  • фалшиви цигари-
  • фабрика-
  • българия

Открити са опаковки с фалшифицирани лога на известни световни марки като "Marlboro", "Rothmans", "Camel" и "Winston"

Българска следа в нелегална фабрика за цигари в Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианската Финансова гвардия (Guardia di Finanza) нанесе сериозен удар срещу международния трафик на контрабандни цигари, след като разкри мащабна нелегална производствена мрежа в област Лацио. Операцията е проведена под ръководството на Европейската прокуратура (EPPO) в Палермо и доведе до разкриването на седем души, сред които български и украински граждани.

"Разследването доведе до разбиването на високоорганизирана престъпна група, действаща в провинциите на Рим и Фрозиноне", съобщиха от пресцентъра на Европейската прокуратура.

Служителите на Финансовата гвардия от Палермо, подпомагани от колегите си в Рим и Фрозиноне, са идентифицирали два ключови обекта в градовете Помеция и Ферентино. Единият обект е функционирал като пълноценна фабрика за производство на цигари, а другият е използван за логистична база и съхранение на суровини.

Производствените мощности са били разположени на площ от 4000 квадратни метра. Фабриката е разполагала с модерно оборудване на стойност над 2 милиона евро, което позволява производствен капацитет от 4 милиона къса цигари дневно.

При внезапната проверка на място властите са заварили работния процес в пълен ход. Задържани са седем души – граждани на България и Украйна, които са обслужвали машините и логистиката. Те са предадени на италианските съдебни власти с обвинения за незаконно производство и държане на акцизни стоки, както и за фалшифициране на търговски марки.

Организаторите на схемата са взели изключителни мерки за сигурност, за да избегнат разкриването.

"Използвани са заглушители на честоти (jammers) за блокиране на комуникациите и детектори за откриване на проследяващи устройства", уточняват от италианските служби за сигурност.

За да преодолеят тази защита, разследващите са използвали дронове и специализирана техника за наблюдение в продължение на дни преди финалния щурм.

По време на акцията са иззети 27 тона готови цигари и 19 тона обработен тютюн, както и четири тежкотоварни камиона за транспорт. Открити са опаковки с фалшифицирани лога на известни световни марки като "Marlboro", "Rothmans", "Camel" и "Winston".

Според оценките на Европейската прокуратура, ако тази продукция беше достигнала пазара, щетите за бюджета от неплатени акцизи и ДДС щяха да възлязат на 7,4 милиона евро само от конфискуваното количество. Годишният оборот на престъпната група се изчислява на потенциални 240 милиона евро, а общите щети за публичните финанси – на около 160 милиона евро.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    6 0 Отговор
    Какво нещастие за България, която някога имаше една от най-големите тютюневи индустрии в света.

    19:15 20.12.2025

  • 2 Познах ли

    3 0 Отговор
    П е ев ски

    19:17 20.12.2025

  • 3 Ту лу па

    2 0 Отговор
    От БАН - кя

    19:18 20.12.2025

  • 4 Гориил

    3 0 Отговор
    Няма да се изненадам, ако в тази престъпна група са включени децата и внуците на горди тютюнопроизводители от Народна България. Странна метаморфоза. На какво толкова се радваше София на 1 януари 2007 г.?

    19:24 20.12.2025

  • 5 Ох ооо

    3 0 Отговор
    Ние сме на всеки километър

    19:34 20.12.2025