Предаде се издирваният за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

Един от основните издирвани във връзка с най-голямата досега разкрита нелегална фабрика за цигари в България – Николай Перчемлиев – се е предал на органите на реда, съобщи NOVA.
Той беше обявен за общодържавно издирване след акцията в свиленградското село Момково, при която в подземно помещение под кравеферма с площ около 1 000 кв. м бяха открити над 100 милиона цигари без бандерол.
Перчемлиев е представил медицински документи, че е бил на лечение в болница. Съдът му е наложил мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8 000 лева.
По време на издирването бяха арестувани и съпругата му, и баща му, които впоследствие бяха освободени срещу гаранция от по 6 000 лева.
Властите все още издирват друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов. По делото е привлечен и шофьор, на когото е наложен домашен арест.
Всички обвиняеми са разследвани за държане на акцизни стоки в особено големи размери.
