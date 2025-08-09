Новини
Предаде се издирваният за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

9 Август, 2025

По време на издирването бяха арестувани и съпругата му, и баща му, които впоследствие бяха освободени срещу гаранция от по 6 000 лева

Предаде се издирваният за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от основните издирвани във връзка с най-голямата досега разкрита нелегална фабрика за цигари в България – Николай Перчемлиев – се е предал на органите на реда, съобщи NOVA.

Той беше обявен за общодържавно издирване след акцията в свиленградското село Момково, при която в подземно помещение под кравеферма с площ около 1 000 кв. м бяха открити над 100 милиона цигари без бандерол.

Перчемлиев е представил медицински документи, че е бил на лечение в болница. Съдът му е наложил мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8 000 лева.

По време на издирването бяха арестувани и съпругата му, и баща му, които впоследствие бяха освободени срещу гаранция от по 6 000 лева.

Властите все още издирват друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов. По делото е привлечен и шофьор, на когото е наложен домашен арест.

Всички обвиняеми са разследвани за държане на акцизни стоки в особено големи размери.


България


  • 1 Има

    11 0 Отговор
    сделка !

    16:11 09.08.2025

  • 2 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Ааааа,
    има други с по-известни имена.

    16:11 09.08.2025

  • 3 Много

    14 0 Отговор
    Смешно , а всъщност жалко ! Това са бушоните , но дори и те няма да лежат ефективно !

    16:15 09.08.2025

  • 4 жалка държава сме

    12 0 Отговор
    А ако това се беше случило в САЩ , вече щеше да лежат в Синг- Синг за по 20г. поне ,но тук нали мафията управлява и съди.

    16:18 09.08.2025

  • 5 Затишие

    9 0 Отговор
    Какво стана с прокурорския син ?

    16:29 09.08.2025

  • 6 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    8 0 Отговор
    Фабриката е на Таки и Шиши, този е бушон !

    16:39 09.08.2025

  • 7 дядото

    11 0 Отговор
    за задържани цигари над 1 милион съдът му наложил парична гаранция за 8 000 а на другите - по 6 000.ако беше прегазил куче,щеше да го задържат в ареста.не сме държава,няма правосъдие.

    16:47 09.08.2025

  • 8 ИЗНЕНАДАН

    4 0 Отговор
    Боко да не се е предал.

    16:51 09.08.2025

  • 9 Василеску

    1 0 Отговор
    Те са изкарали стотици хиляди лева, гаранцията трябваше да е най-малко по 20 000 лв.

    17:29 09.08.2025