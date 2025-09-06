Съдът задържа под стража и четиримата обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе (ОБНОВЕНА)

Окръжният съд в Русе постанови мярка „задържане под стража“ за двама от задържаните за побоя над полицейския началник Николай Кожухаров, съобщават от bTV.
Първо беше определена мярката на 18-годишния студент Жулиен Кязимов.
Според съда има опасност той да се укрие и да извърши престъпление.
Според адвокатката на Жулиен Кязимов Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.
Освен това инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.
Най-тежката мярка „задържане под стража“ даде съдът и на Виктор Иванов. Той е обвинен за хулиганство за побоя над полицейския началник.
От приложената справка е ясно, че обвиняемият е с чисто съдебно минало. Решението подлежи на обжалване пред апелативния съд във Велико Търново.
Мярка „задържане под стража“ получи и 15-годишният Станислав Александров. Той е вторият обвинен в нанасянето на тежка телесна повреда на директора на полицията в Русе.
Същата мярка получи и Кирил Гочев, който е шофирал автомобила с повишена скорост, според обвинението.
Гочев излязъл от автомобила и изблъскал един от потърпевшите. Пред медиите той обясни, че е получил удар в главата, след което е отвърнал на удара. Според прокуратурата, младежът е казал, че иска личното си пространство и е използвал обидни думи. Не стана ясно защо е обвинение само за хулиганство, след като е нанесъл удар.
Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на старши комисар Кожухаров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
13:48 06.09.2025
2 Хмм
13:48 06.09.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #83
13:50 06.09.2025
4 МНОГО
Коментиран от #13, #52
13:52 06.09.2025
5 Лост
13:52 06.09.2025
6 Сега
13:52 06.09.2025
7 12340
Коментиран от #11
13:52 06.09.2025
8 Лост
Коментиран от #92
13:53 06.09.2025
9 Последния Софиянец
13:53 06.09.2025
10 РУСИТУ
Коментиран от #19, #23
13:54 06.09.2025
11 Хмм
До коментар #7 от "12340":и за това версията се промени, в началото го беше казал Кирил, после най-малкият, а задържат този, който е беззащитен, лишават го от работа, с която се издържа и учи, няма родители
13:55 06.09.2025
12 Комшията ,
13:55 06.09.2025
13 Стенли
До коментар #4 от "МНОГО":Много точно казано и какво е правил този съсед посред нощ с лапето си навън
Коментиран от #34
13:56 06.09.2025
14 ХиХи
Коментиран от #16
13:56 06.09.2025
15 Факт
14:02 06.09.2025
16 Коня Солтуклиева
До коментар #14 от "ХиХи":Ами, взели са му--щом са му прелели 1,5 литра кръв...
14:02 06.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А задържане под стража на
14:05 06.09.2025
19 Хи хи
До коментар #10 от "РУСИТУ":Следващият който ще бият си ти !!
Коментиран от #56
14:08 06.09.2025
20 Ъхъъъъъ....
14:09 06.09.2025
21 Съд за полицаят
14:11 06.09.2025
22 виктория
14:11 06.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Има свидетели че полицаят извратеняк
14:16 06.09.2025
25 мръсниченг есари
Т.НАР ПОЛИЦАИ, ЧЕН ГЕТА, ЧЕ НГ ЕСАРИ В БГ СА ВСЪЩОНС ПРЕСТЪПНИЦИ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА, ПОД ЛОГИ И СЛУГИ ЗАЩИТАВАЩИ МАФИОТИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ НАТИКАНИ В ПОЛИТИКАТА !
14:17 06.09.2025
26 хаха пред закона всички са равни
щом не бръснат за слива и тез дето им докарват в съда престъпниците
е ясно колко са могъщи
ще е интеересно когато от тез гребави политици станат жертва
дали пак ще пуснат айдуците
сега ако заптиетата не протестират за своето шефче
ясно що за стока са освен за увеличение на заплати
14:19 06.09.2025
27 Никой
Момчетата е трябвало да си отидат спокойно. Не си струва за един меко казано - особняк - да си правят филмиране. Този има и някакви психо-профили - дето ще се прави сега на мъж.
Дано да го кротнат - ама едва ли.
Полицейски началник - такова детинско поведение.
14:20 06.09.2025
28 Ако ги накажат по тежко от
14:20 06.09.2025
29 И къде по дяволите
Коментиран от #42, #44, #45, #49, #69, #75, #79
14:20 06.09.2025
30 Даа...
Отново поставяме въпроса защо в сводката на МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки. Няма и задържани. Кожухаров е приет в болница няколко часа по-късно, а младежите са задържани на следващия ден. По информация на BIRD BG те са били сериозно малтретирани в ареста снощи, а мярката им за неотклонение е забързана от прокуратурата да се гледа днес в празничен ден, макар че 72 часа изтичат в понеделник. Властта е омазана до уши в лъжи, крие записите от камерите и обвинява обществото, че нямало вяра на институциите. Медиите, които трябва да проверят фактите, тиражират като папагали версията на властимащите.
14:23 06.09.2025
31 Помияри
Коментиран от #40
14:24 06.09.2025
32 Разкрития
Пита се - защо в сводката на МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки. Няма и задържани. Кожухаров е приет в болница няколко часа по-късно, а младежите са задържани на следващия ден. Къде са записите от камерите и защо Митов обвинява обществото, че нямало вяра на институциите?
Коментиран от #61
14:26 06.09.2025
33 Данко Харсъзина
14:27 06.09.2025
34 00014
До коментар #13 от "Стенли":Ами излезли са да видят, кои са еедиотите, вдигащи гюрултия. Защото им е писнало. И не само от тях, а и от тези, които през деня тролят, а вечер дрифтят. А в момента на мен ми иде да сляза долу и да счупя главата на един еедиот, който от половин час думка на тъпан на бул."Рожен".
14:27 06.09.2025
35 искаме
Коментиран от #41, #54
14:27 06.09.2025
36 1356
14:28 06.09.2025
37 побоя над шефа
14:28 06.09.2025
38 Тоя извратеняк
14:30 06.09.2025
39 Данко Харсъзина
14:31 06.09.2025
40 Долни пеевски подлоги !
До коментар #31 от "Помияри":Хайде милиционери и neдpaZи да не ръсят мозък с нacpaните си Zaдници, че им е в тотална липса !!!
14:31 06.09.2025
41 Данко Харсъзина
До коментар #35 от "искаме":От къде в сирак пари за адвокат? Тиквеното правителство трябва да си ходи. Колкото по скоро, толкова по добре.
14:34 06.09.2025
42 Абсолютно незаконна кооперация по ЗУТ
До коментар #29 от "И къде по дяволите":Подлежаща на събаряне....
14:35 06.09.2025
43 Гост
14:35 06.09.2025
44 Всички май в Русе
До коментар #29 от "И къде по дяволите":Са за съд. И Областната също. Това е просто уникално
14:37 06.09.2025
45 За хората на Толупа
До коментар #29 от "И къде по дяволите":Няма невъзможни неща. Очевидно, в тази пробита от всякъде държава
14:38 06.09.2025
46 БББ
14:39 06.09.2025
47 Тома
Коментиран от #81
14:40 06.09.2025
48 Мдаа
Коментиран от #60
14:40 06.09.2025
49 Ама то верно
До коментар #29 от "И къде по дяволите":Трябва по цяла нощ там да дрифтят като се замисля ....
14:41 06.09.2025
50 Кажи честно ... 🤣
4-тия не се вижда, може би той снима или е в патрулката.
Дани Митов-Ново начало, трябва ли да си подаде оставката за всичките лъжи, които избълва ?
14:41 06.09.2025
51 стига бе
14:42 06.09.2025
52 Петрич
До коментар #4 от "МНОГО":Наистина ВОНИ,в тъмната част на денонощието,по улиците трябва да са само НАРКОМАНИ, ВСЯКАКВИ ПРЕСТЪПНИЦИ,но не и други.Хора на ВСИЧКИ които подкрепят такива действия, наистина обърнете си внимание от компетентен психиатър.
14:42 06.09.2025
53 Пловдив
14:43 06.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тошко
14:46 06.09.2025
56 Драго
До коментар #19 от "Хи хи":А теб ще те ебн@т😄
14:47 06.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пенсионер
14:50 06.09.2025
59 а бе
До коментар #54 от "Моряка":къде се раждат идиоти като т.нар. "Моряк"? Каквото му кажат и то вярва като говедо. Грам критична мисъл не се навърта в главата му. Хайде, като много знаеш, разкажи по минути какво точно се е случило, по кое време на денонощие, къде е бил преди това началникът, защо жена му е хвърляла домати по момчетата, защо другият полицай е застанал пред колата на хлапетата и не ги е пускал да си тръгнат преди да ескалира ситуацията, как се е държал началникът, агресивен ли е бил, показал ли е полицейската си карта, за да са сигурни момчетата, че не лъже, че е полицай, удрял ли е някое от тях. Хайде, разкажи де, нали ти твърдиш, че момчетата са убийци, а началникът е невинно херувимче. Слушам.
Коментиран от #64, #66
14:51 06.09.2025
60 Моряка
До коментар #48 от "Мдаа":Ами комшията е имал смелостта и спрял колата с риск на живота си, да не продължат да дрифтират тези невинни момчета с погледи на биволи.Не всички са шушумиги като тебе,да се крият при подобен случай.
Коментиран от #67, #74
14:51 06.09.2025
61 И как точно да питам
До коментар #32 от "Разкрития":Там дрифт са правили? Или Митов ще ни обясни че са сложили багера там че да дрифтят около него? А той пък каква работа има на уличното платно да нощува а? След като на частен терен работи през деня ? Въобще пълни идиоти са явно всички от администрацията в Русе. За поголовно уволнение са
14:51 06.09.2025
62 Данко Харсъзина
14:54 06.09.2025
63 Анонимен
14:55 06.09.2025
64 Моряка
До коментар #59 от "а бе":В влучая е спорно,кой е идиот.Ако ти беше на живоспасяваща операция с разкъсан бъбрек и счупено ребро,забито в белия дроб,друга песен щеше да запееш.Ако изобщо оживееш.Нека колегите да се произнесат,кой е в случая идиота.
Коментиран от #65
14:56 06.09.2025
65 Полицаят е за разследване
До коментар #64 от "Моряка":Мушмул! Въобще не е чист. И други неща за него ще излязат
Коментиран от #68
14:57 06.09.2025
66 Промяна
До коментар #59 от "а бе":Хлапета ли Пребили жестоко един човек Много добри хлапета Откъде толкова жестокост при тези хлапета
14:57 06.09.2025
67 Данко Харсъзина
До коментар #60 от "Моряка":Кви дрифтове те гонят със стара недъгава таратайка на уличка покрай кея широка метър и половина? От къде ви намират такива?
Коментиран от #70
14:58 06.09.2025
68 Промяна
До коментар #65 от "Полицаят е за разследване":65 Вие защо ожесточено защитавате жестокостта на тези младежи Утре вас да ви срещнат и пребият така ли ще пишете Вие защо сте лъжете за един пребит човек Това как се нарича
Коментиран от #73
15:00 06.09.2025
69 Ами знака в дясно
До коментар #29 от "И къде по дяволите":Що е във строителен парцел зад оградата да питам?
15:01 06.09.2025
70 Промяна
До коментар #67 от "Данко Харсъзина":И като е стара таратайка защо така осакатиха човекът тези хлапетаВие знаете ли колко таратайки префучават по улиците
Коментиран от #76
15:02 06.09.2025
71 Данко Харсъзина
15:03 06.09.2025
72 Май май нещо
15:03 06.09.2025
73 УжасТ
До коментар #68 от "Промяна":Човече, стига си се излагал с това неграмотно писане !
Помоли се на Пеевски и Борисов да те запишат в някое вечерно училище, поне до 5-ти клас да изкласиш !
Коментиран от #80
15:03 06.09.2025
74 Мдаа
До коментар #60 от "Моряка":Не е имал смелостта, а глупостта, точно като тебе и такива които си мислят, че са не КОЙ друг, а НЯКОЙ. Е и Динко за такова мислене си го пердашат по кръчмите.
Коментиран от #89
15:06 06.09.2025
75 Ами а ми кажете
До коментар #29 от "И къде по дяволите":Кой в България може да си построи нова кооперация по границите на уличното платно? А? Как се случва според вас тази магия
15:06 06.09.2025
76 Данко Харсъзина
До коментар #70 от "Промяна":То не е съвсем сигурно дали са те и как... Оскатен човек вика бърза помощ и слагат белезници веднага. Не ходи на фитнес в полунощ, после се появяват изневиделица комшии, после деца, жени и чак в 5 часа се сетил да отиде на лекар.... Куките крият много неща и понеже са тъпи ги разбра целия град.
15:08 06.09.2025
77 Попов
Това пиано мyтpo-милиционерско шевче се е пребило като куче по някои стълби и сега се чудят как да набедят хлапетата.
15:08 06.09.2025
78 Петрова
Коментиран от #82
15:10 06.09.2025
79 Абе Факти
До коментар #29 от "И къде по дяволите":Я пратете снимката на ДНСК и ги питайте онея там как това се случва ? И подлежи ли въобще на узаконяване или е директно за събаряне
15:11 06.09.2025
80 Промяна
До коментар #73 от "УжасТ":73 Нищо ново от Вас Пеевски какво общо има с тези жестоки хлапета ВИЖТЕ се вие 73 каква обща култура имате 73 днес вали дъжд Пеевски е виновен Как искаш държавата ни да се развива щом тук 73 едно си знае едно си бае хахахахахахафа
15:12 06.09.2025
81 Хмм
До коментар #47 от "Тома":в училище имахме няколко с име Жулиен, имахме и Питър, и Стивън, на Ирена Мирянова децата се казват Уилям, Мери Роуз, Мелани
Коментиран от #91
15:14 06.09.2025
82 Промяна
До коментар #78 от "Петрова":78 а вие на какво смърдите Как може да се изпишат такива гадости за един пребит човек 78 а вие смърдите на античовешко
15:14 06.09.2025
83 М даа
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз лично ако бях бих ги застрелял пък после ше потулим случая
15:23 06.09.2025
84 Аааааа
Както спомена някой по-рано, няма данни за инцидент в сводката на МВР. Що ли? Не са задържали младежите тогава? Значи нищо не се е случило.
Може ли тия да са се били помежду си, а сега за пред обществото петнят другиго?
Иначе били с ,,тежки телесни повреди" - ало, линейка дойде ли? От реанимацията в болницата какво казаха, чували ли са за тези пациенти по това време?
15:24 06.09.2025
85 браво
Коментиран от #86
15:28 06.09.2025
86 Полюцай
До коментар #85 от "браво":Не трябва да се бият, да. Направо да се стрелят. Никаква загуба няма да е, напротив, слугите, пазещи бандитите във властта, ще намалеят.
15:49 06.09.2025
87 Ти си
15:50 06.09.2025
88 Али Гатор
Хайде уточним етер се и си синхронизирайте информационната манипулация или напишете , че са видели черната пантера около Солун за да има някаква интрига в статията !
15:54 06.09.2025
89 Моряка
До коментар #74 от "Мдаа":Добре бе Мдаа,ако никой не ги спре тия дрифтаджии,дали мене глупавия или тебе,умника,все някой ще бъде размазан от тези изроди.Личи си,че си интелигентен,знаеш,какво е казал Ларошфуко за равнодушните,нали.
Коментиран от #90
15:55 06.09.2025
90 Мдаа
До коментар #89 от "Моряка":Има си органи на реда в такива ситуации, а не комшията и шефчето да си мислят, че са хванали Господ за шлифера.
Коментиран от #93
16:05 06.09.2025
91 Моряка
До коментар #81 от "Хмм":И аз имах съученичка,която се казваше Медуза Горгона,но не се фукам с това.
16:13 06.09.2025
92 Милю
До коментар #8 от "Лост":И 40 заплати обезщетение за трудова злополука.
16:19 06.09.2025
93 Моряка
До коментар #90 от "Мдаа":Мислиш,че следствие,прокуратура,съд в България са органи на реда?Не са ли органи на Пеевски,а преди това на Борисов?А не са ли и органи наЗлатния телец?
Коментиран от #97
16:19 06.09.2025
94 Другия път да го бият повече
16:21 06.09.2025
95 мръсни келемета,
16:23 06.09.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Мдаа
До коментар #93 от "Моряка":Каквото и да са, са си получили заслуженото при саморазправа. Някой хора си мислят, че са нещо, но ето как няколко малчугани могат да им покажат, че са се объркали. И отгоре на всичко, оня къдравия ще заплашва всички българи!
Коментиран от #99
16:29 06.09.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.