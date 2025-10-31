Новини
Шофьор с над 40 глоби и двукратно отнемана книжка дрифтира пред полицаи в Сливен

31 Октомври, 2025 08:36 572 11

Той избягал, но бил догонен от униформените и задържан

Шофьор с над 40 глоби и двукратно отнемана книжка дрифтира пред полицаи в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

25-годишен шофьор с 26 фиша, 15 акта и двукратно отнемана книжка дрифтира пред полицаи в Сливен. Той избягал, но бил догонен от униформените и задържан. Автомобилът му е спрян от движение. Мъжът е родом от Разград, съобщава Нова ТВ.

Донка Моллова и Кирил Василев са полицейският патрул, който първо чува свистенето на гуми, а отправяйки се към паркинга, вижда и димната завеса от тях. Подали звуков и светлинен сигнал, но провинилият се шофьор не спрял за проверка.

Мъжът зад волана, в опит да избяга от органите на реда, навлязъл в насрещното движение на кръгово кръстовище. Полицаите намерили колата паркирана и започнало издирване на шофьора.

„На този паркинг се събират младежи, има и много коли. Това поведение е арогантно и безразсъдно. Автомобилът има изменения в конструкцията, за което се предвижда глоба от 2000 до 5000 лв.”, обясни ком. Димитър Кикьов от „Охранителна полиция” – Сливен. По думите му останал с впечатление, че шофьорът не осъзнава обществената опасност, която е създал.

Предстои книжката му да бъде отнета за една година. До момента са му взети 28 контролни точки. Има възможност да му се отнемат 13 и той да остане без свидетелство за управление на МПС, докато не се яви на нов шофьорски курс.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    10 0 Отговор
    Ми да го фанат и да го набият милиционерите. Ено време дядовците им така правеха, не са ли им разказвали?

    Коментиран от #10

    08:40 31.10.2025

  • 2 МПС

    4 0 Отговор
    Голяма работа.За мен са по-важни дрифтовете които престъпниците в парламента правят с държавата.

    08:41 31.10.2025

  • 3 В Сливен

    3 0 Отговор
    духат силни ветрове с това е известен този град, може би шофьора не е могъл да спре заради метеорологичните условия. Така си го представям.

    Коментиран от #4

    08:41 31.10.2025

  • 5 В Сливен

    7 0 Отговор
    Погледнеш на долу,камъни
    Изправиш се ,вятър
    Обърнеш се, ци га нин
    Що е това?
    Сливен

    08:50 31.10.2025

  • 6 Трол

    7 0 Отговор
    Напълно нормален ден в Сливен.

    08:53 31.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    В Сливен бе ли останаха ли?

    09:00 31.10.2025

  • 8 Истината

    1 0 Отговор
    Трябва да започнат от адвоката.който с лъжи и увъртания ще се мъчи да защити бацила

    09:01 31.10.2025

  • 10 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    И после викаха, че бил паднал по стълбите в районното щото са спънал в камък, а ръцете му биле със сейкотата. Те и лукчета черпеха.....

    09:06 31.10.2025

  • 11 този има по 4-5 глоби на година герб-дпс

    0 0 Отговор
    на 25 години а има 40 глоби и два пъти отнета книжка?!?!? вие осъзнавате ли че този боклук няма никога да се оправи? при такава ситуация не трябва ли да му се отнеме правото да има книжка до живот??? и всеки път когато седне да шофира и бъде хванат затвор първо провинение 2г. второ 4г. трето до живот само така ще се оправи хуманно!!!

    09:08 31.10.2025