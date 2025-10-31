Шофьор с над 40 глоби и двукратно отнемана книжка дрифтира пред полицаи в Сливен

25-годишен шофьор с 26 фиша, 15 акта и двукратно отнемана книжка дрифтира пред полицаи в Сливен. Той избягал, но бил догонен от униформените и задържан. Автомобилът му е спрян от движение. Мъжът е родом от Разград, съобщава Нова ТВ.
Донка Моллова и Кирил Василев са полицейският патрул, който първо чува свистенето на гуми, а отправяйки се към паркинга, вижда и димната завеса от тях. Подали звуков и светлинен сигнал, но провинилият се шофьор не спрял за проверка.
Мъжът зад волана, в опит да избяга от органите на реда, навлязъл в насрещното движение на кръгово кръстовище. Полицаите намерили колата паркирана и започнало издирване на шофьора.
„На този паркинг се събират младежи, има и много коли. Това поведение е арогантно и безразсъдно. Автомобилът има изменения в конструкцията, за което се предвижда глоба от 2000 до 5000 лв.”, обясни ком. Димитър Кикьов от „Охранителна полиция” – Сливен. По думите му останал с впечатление, че шофьорът не осъзнава обществената опасност, която е създал.
Предстои книжката му да бъде отнета за една година. До момента са му взети 28 контролни точки. Има възможност да му се отнемат 13 и той да остане без свидетелство за управление на МПС, докато не се яви на нов шофьорски курс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо
Коментиран от #10
08:40 31.10.2025
2 МПС
08:41 31.10.2025
3 В Сливен
Коментиран от #4
08:41 31.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 В Сливен
Изправиш се ,вятър
Обърнеш се, ци га нин
Що е това?
Сливен
08:50 31.10.2025
6 Трол
08:53 31.10.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:00 31.10.2025
8 Истината
09:01 31.10.2025
9 Истината
09:02 31.10.2025
10 Помнещ
До коментар #1 от "Дедо":И после викаха, че бил паднал по стълбите в районното щото са спънал в камък, а ръцете му биле със сейкотата. Те и лукчета черпеха.....
09:06 31.10.2025
11 този има по 4-5 глоби на година герб-дпс
09:08 31.10.2025