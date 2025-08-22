Започнаха онлайн измамите, свързани с приемането на еврото

Започнаха измамите, свързани с приемането на еврото. 40-годишна жена преведе 5000 лв. на онлайн платформа. Тя била излъгана, че по този начин средствата ѝ ще бъдат превалутирани.
От ГДБОП съобщиха, че измамата е разкрита, а извършителите са чужденци.
1 Ха ха
14:35 22.08.2025
2 Бойко Разбойко
14:38 22.08.2025
3 Ко речи?
14:39 22.08.2025
4 Тити
14:43 22.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ВСИЧКО ЩЕ ТРЪГНЕ ПО МЕД И МАСЛО❗
14:44 22.08.2025
6 Въпросът е?
До коментар #4 от "Тити":Как глупците успяват да спечелят и заделят след разходи толкова пари.
14:46 22.08.2025
7 1488
14:51 22.08.2025
10 Стършел
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Никой никога не е казвал подобно нещо! Всичко зависи от властващите в момента. И от всеки човек поотделно. Ако продължава това хвърляне на пари от балконите, никога няма да има мед и масло. И както по горе човека призовава правилно - предупреждавайте възрастните си роднини да не се хващат на такива лъжи! Срамно, цинично и мародерство е, най-вече хора от малцинствата да забогатяват от наивността на възрастни и безпомощни хора!
14:55 22.08.2025
11 Добре де
14:56 22.08.2025
12 много сбитичка статийка щом са чужденци
14:58 22.08.2025
13 Явно глупаците у нас са неизчерпаеми
До коментар #4 от "Тити":верно щом
тиквените хора са на власт бая време
макар да стрижат яко най бедните заблудени в ес
15:00 22.08.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Стършел":Те не казват как и защо без да приема €,
Полша става двадесета в Света❗
А дали не е ТОЧНО ЗАЩОТО НЕ ПРИЕМА €‼️
15:01 22.08.2025
15 Перо
15:07 22.08.2025
16 провинциалист
15:15 22.08.2025