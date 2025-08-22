Новини
Крими »
Започнаха онлайн измамите, свързани с приемането на еврото

Започнаха онлайн измамите, свързани с приемането на еврото

22 Август, 2025 14:32 1 083 16

  • измами-
  • евро

Жена преведе 5000 лв. на платформа, обещала да превалутира парите ѝ

Започнаха онлайн измамите, свързани с приемането на еврото - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започнаха измамите, свързани с приемането на еврото. 40-годишна жена преведе 5000 лв. на онлайн платформа. Тя била излъгана, че по този начин средствата ѝ ще бъдат превалутирани.

От ГДБОП съобщиха, че измамата е разкрита, а извършителите са чужденци.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    15 1 Отговор
    Евалата на всички БАЛЪЦИ

    14:35 22.08.2025

  • 2 Бойко Разбойко

    6 2 Отговор
    Превеждате в Банкя на ул Жан дьо Лафонтен.

    14:38 22.08.2025

  • 3 Ко речи?

    11 0 Отговор
    Ей, хора! Предупредете по-възрастните си роднини, че стане ли въпрос за пари, първо на вас да се обаждат.

    14:39 22.08.2025

  • 4 Тити

    12 1 Отговор
    Явно глупаците у нас са неизчерпаем източник на пари.

    Коментиран от #6, #13

    14:43 22.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 3 Отговор
    То най-голямата измама е че като приемем € ,
    ВСИЧКО ЩЕ ТРЪГНЕ ПО МЕД И МАСЛО❗

    Коментиран от #10

    14:44 22.08.2025

  • 6 Въпросът е?

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Как глупците успяват да спечелят и заделят след разходи толкова пари.

    14:46 22.08.2025

  • 7 1488

    2 0 Отговор
    само не разбрах как олио от 3 лв става 1.56 евро при курс 1.95

    14:51 22.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стършел

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Никой никога не е казвал подобно нещо! Всичко зависи от властващите в момента. И от всеки човек поотделно. Ако продължава това хвърляне на пари от балконите, никога няма да има мед и масло. И както по горе човека призовава правилно - предупреждавайте възрастните си роднини да не се хващат на такива лъжи! Срамно, цинично и мародерство е, най-вече хора от малцинствата да забогатяват от наивността на възрастни и безпомощни хора!

    Коментиран от #14

    14:55 22.08.2025

  • 11 Добре де

    0 0 Отговор
    Защо има глупави хора? Или от известния лаф, Аз съм глупав и корумпиран, и вие сте глупави и корумпирани, затова се разбираме. Все далаверата търсят, да се не минат, и да откраднат повечко ако може.

    14:56 22.08.2025

  • 12 много сбитичка статийка щом са чужденци

    3 0 Отговор
    ако бяха бг щяхте бая да нацъкате като имена, години, дали са фанати, колко е по закон наказанието, за платформичката им, други измамени има ли

    От ГДБОП съобщиха, че измамата е разкрита, а извършителите са чужденци.

    14:58 22.08.2025

  • 13 Явно глупаците у нас са неизчерпаеми

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    верно щом
    тиквените хора са на власт бая време
    макар да стрижат яко най бедните заблудени в ес

    15:00 22.08.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Стършел":

    Те не казват как и защо без да приема €,
    Полша става двадесета в Света❗
    А дали не е ТОЧНО ЗАЩОТО НЕ ПРИЕМА €‼️

    15:01 22.08.2025

  • 15 Перо

    3 0 Отговор
    Трябвало е да и вземат 50,000 лв. на овцата, която не гледа телевизия! Надуха ни главите, всеки ден в новините!

    15:07 22.08.2025

  • 16 провинциалист

    3 1 Отговор
    Те измамите започнаха отдавна. Щели да се избият да инвестират чужденците у нас и сме щели да забогатяваме...

    15:15 22.08.2025