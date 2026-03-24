Простреляха мъж в Шумен

24 Март, 2026 11:25 1 768 5

Мария Атанасова

33-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест за причинена лека телесна повреда с използване на пневматично оръжие. Около 18:30 часа на 23 март в двор на дома си на ул." Акация" в града от неизвестен е прострелян 57-годишен мъж.

Откаран е за преглед в шуменската болница. След направено рентгеново изследване е установено, че в областта на кръста, лява длан и лява предмишница има заседнали сачми тип "чашка". Настанен е за лечение, без опасност за живота.

В хода на проведените бързи оперативни действия, извършителят, 33-годишен мъж от Шумен, съсед на потърпевшия, е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

За извършено престъпление по чл. 131 ал.1 от НК е образувано досъдебно производство.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    11 0 Отговор
    така правят съседите в Шумен...

    11:27 24.03.2026

  • 2 Грозната истина

    11 1 Отговор
    Сигани да се трепат

    11:28 24.03.2026

  • 3 Мани го тоя

    8 0 Отговор
    Ами я кажи що стана с онзи чейнджеччия Бургазлия де го гръмнаха в Бургас преди седмица?
    Спусна се мъгла и замълча

    Коментиран от #4

    11:38 24.03.2026

  • 4 Грозната истина

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мани го тоя":

    Самоубил се от любовна мъка

    11:41 24.03.2026

  • 5 Все тоя

    2 1 Отговор
    “Сачми тип чашка”… български журналиЗЪМ и полицейски жаргон от комунизма. 😜

    12:16 24.03.2026