Новини
Крими »
Специализирана полицейска операция на територията на РУ-Ихтиман

25 Март, 2026 14:41 647 4

  • ихтиман-
  • гджсобт-
  • нап-
  • наркотици

Междувременно криминалисти от областната дирекция иззеха значително количество различни наркотици от адрес в града

Специализирана полицейска операция на територията на РУ-Ихтиман - 1
Снимка: РУ Ихтиман
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес на територията на РУ-Ихтиман се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността с участието на служители от районното управление, ОДМВР-София и ГДЖСОБТ.

В хода на операцията, рано сутринта са извършени неотложни процесуално-следствени действия на адрес в града. Намерени и иззети са списъци с имена и прякори и различни парични суми към тях. Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство във връзка с чл. 167, ал.2 от НК.

Междувременно криминалисти от областната дирекция иззеха значително количество различни наркотици от адрес в града. При извършеното претърсване са открити и иззети общо около 100 грама MDMA, 35 грама амфетамин, 3300 празни самозалепващи се пликчета и електронна везна. Установеният на адреса криминално проявен мъж е задържан за срок до 24 часа, а по случая – образувано досъдебно производство. След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата 53-годишният е привлечен като обвиняем и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.

Полицейските действия продължават. Извършват се и съвместни проверки с представители на НАП, Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалната дирекция по горите.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    4 0 Отговор
    там жив българин нема
    като у делиурмана

    Коментиран от #4

    14:46 25.03.2026

  • 2 Добре де

    4 0 Отговор
    Защо " специализирана полицейска операция"?
    Това не трябва ли да им е нормалната работа на ченгелите.

    14:49 25.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    А В ЛОМ, КОГА? ИЛИ ТАМ Е БАСТИОН НА НЕДОСЕГАЕМИТЕ!

    15:08 25.03.2026

  • 4 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Как да има , министъра каза , че буквално всяка втора къща в маалата е кланица !!!? Егати хорора ...поредния БГ хорор на живо !!!

    15:20 25.03.2026