"Затягаме примката около Васил Михайлов“: Прокурорският син и още няколко души нападнали с бухалки служител на ГДБОП

"Затягаме примката около Васил Михайлов, станал известен като „прокурорския син“. Правим всичко възможно той да бъде открит". Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, съобщават от bTV.
Издирваният от над 7 месеца Васил Михайлов е нападнал служител на МВР до къщата му в село Люлин, Перник. „Предполага се, че Васил Михайлов, без да е на 100% сигурно, с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, отиват до село Люлин близо до град Перник“, обясни вътрешният министър.
Обект на нападението е бил служител на МВР. Всички нападатели са били с маски.
„Служителят на МВР, който е от ГДБОП сега, преди това е бил полицай от криминална полиция в Перник“, каза Дечев. Според него работата на служителя в Перник е „провокирала агресия в прокурорския син“.
„Опитали са се да нападнат с бухалки служителя на МВР. Полицаят е стрелял във въздуха. След това нападателите бягат с автомобила, но минават през черен път, който е труднопроходим. Тогава решават да изоставят автомобила“, уточни служебният вътрешен министър.
Жителите на село Люлин разказват, че са чули само изстрели и не са излизали навън. Те са видели полицейски автомобили на място, но все още няма официална информация от МВР за случилото се.
Кметът на селото потвърди, че до този момент не е получавал официални данни от Министерството на вътрешните работи. Към момента обстановката в селото е спокойна, стана ясно от думите на кмета. Засилено е полицейското присъствие в района.
Васил Михайлов, известен с прозвището си „прокурорският син“, е син на бившия заместник-окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов.
Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство. В средата на миналата година той беше обявен за общодържавно издирване. По информация на bTV той се е укривал в Гърция, а от няколко месеца е в България.
3 Механик
Вместо да каже "ще направим всичко, за да бъде изпълнен закона" той казва "затягаме примката".
Срамота!
4 Какъв полуидиот бе
До коментар #1 от "Сила":Това е Новият Лъвски
9 За мен е мистерия
А не са го изхвърлили
Сигурен съм че знае къде се укрива
12:15 27.03.2026
11 ТАКА ЛИ ВЕ...?!
До коментар #3 от "Механик":А Бочко,като употреби просташкият израз,към жена -...,,ПКП",да не би да беше по-малка...
,,Срамота"...?!
13 Франк
14 Механик
До коментар #11 от "ТАКА ЛИ ВЕ...?!":Говорим за конкрения случай. Не знам защо се заяждате?!
Бочко си го знаем, че е про-стак. Но се оказа, че не е само той. Например въпросният господин.
И това, че във властта има един такъв, означава ли, че е оправдано да има и още?
12:23 27.03.2026
16 На тати синчето,
А ако го докоснат ще изтрепе РПУ-то!
Гадна държава!
12:25 27.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Алоооооо МВР-то,
22 и не само
До коментар #21 от "Алоооооо МВР-то,":той дори започна и тях да бие и те пак не могат да го хванат. Може да е тъжно, защото държавата ни е тотално съсипана, обаче е и много смешно.
12:37 27.03.2026
23 ПРАВ СИ...!
До коментар #21 от "Алоооооо МВР-то,":А те пък за награда-взеха та... им увеличиха заплатите с цели...50%...🙄🫢?!
12:37 27.03.2026
25 не е
До коментар #23 от "ПРАВ СИ...!":увеличение на заплатите, а обезщетение за боя, който им нанасят 20-годишни пишлемета.
27 Съвет
До коментар #3 от "Механик":Затягай си гайките и не се бъркай в етикета по възпитание
12:46 27.03.2026
28 Те я затягат
До коментар #3 от "Механик":А пък лекето ходи да трепе полицаи.
12:47 27.03.2026
30 Информиран
До коментар #6 от "Лост":С кеф са го ръпкали
12:48 27.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 така е
До коментар #32 от "Хорейшо":ама давността ще изтекла за престъпленията досега, а той всеки ден твори и нови, така че давност не го лови него. Той се прави, че се крие, те се правят, че го търсят, и така минава времето от бой до бой и от заплата до заплата.
12:55 27.03.2026
35 На мен ми е странно
Никакво ,,превишаване на пределите за самоотбрана" не може да има ,ако бе и стрелял и на ,,поражение"...
12:56 27.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 важното е че има БАНАНИ
още е на свобода ха ха ха каква държава сме пародия
13:11 27.03.2026
43 медун
До коментар #1 от "Сила":и защо полицаят не е стрелял в нападателите... това е позорно...
46 Оценявам високо!
До коментар #25 от "не е":Иронията ти,относно безсилното ни БГ-МВР...👍!
47 Щото после...
До коментар #43 от "медун":...полицаят,не може се отърва,с години от дела,че е...,,превишил правата си"...!
Пък и ,,тати" е спец в юридическите врътки...
14:16 27.03.2026
48 ГестапоТО
До коментар #45 от "Цензура":Това може да стане , но хората твърде корумпирани в МВР или в затвора че надзирателите да посмеят защото после “колегите” ще ги издадат нали виждаш че за това няма арести на политици
16:02 27.03.2026
49 Реално
До коментар #45 от "Цензура":Полицейското насилие единствено ще ощети и ще пострадат обикновенни и невинни хора. Но за сериозната престъпност трябват кадърни, умни, учени и морални разследващи. Иначе пак ще убиват беззащитни по арестите, а истинските престъпници ще си вилнеят, печелят и дерибействат или плащат на някой в системата.
16:38 27.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 С ти си
До коментар #4 от "Какъв полуидиот бе":новият Иванчо Хаджипенчович?
15:02 28.03.2026