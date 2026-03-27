Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
"Затягаме примката около Васил Михайлов“: Прокурорският син и още няколко души нападнали с бухалки служител на ГДБОП

27 Март, 2026 12:04 4 264 52

  • васил михайлов-
  • примка-
  • нападение-
  • бухалки-
  • служител на гдбоп

Според Емил Дечев досегашната работа на служителя е провокирала агресия в прокурорския син 

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Затягаме примката около Васил Михайлов, станал известен като „прокурорския син“. Правим всичко възможно той да бъде открит". Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, съобщават от bTV.

Издирваният от над 7 месеца Васил Михайлов е нападнал служител на МВР до къщата му в село Люлин, Перник. „Предполага се, че Васил Михайлов, без да е на 100% сигурно, с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, отиват до село Люлин близо до град Перник“, обясни вътрешният министър.

Обект на нападението е бил служител на МВР. Всички нападатели са били с маски.

„Служителят на МВР, който е от ГДБОП сега, преди това е бил полицай от криминална полиция в Перник“, каза Дечев. Според него работата на служителя в Перник е „провокирала агресия в прокурорския син“.

„Опитали са се да нападнат с бухалки служителя на МВР. Полицаят е стрелял във въздуха. След това нападателите бягат с автомобила, но минават през черен път, който е труднопроходим. Тогава решават да изоставят автомобила“, уточни служебният вътрешен министър.

Жителите на село Люлин разказват, че са чули само изстрели и не са излизали навън. Те са видели полицейски автомобили на място, но все още няма официална информация от МВР за случилото се.

Кметът на селото потвърди, че до този момент не е получавал официални данни от Министерството на вътрешните работи. Към момента обстановката в селото е спокойна, стана ясно от думите на кмета. Засилено е полицейското присъствие в района.

Васил Михайлов, известен с прозвището си „прокурорският син“, е син на бившия заместник-окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов.

Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство. В средата на миналата година той беше обявен за общодържавно издирване. По информация на bTV той се е укривал в Гърция, а от няколко месеца е в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    146 3 Отговор
    Ква примка бе , един амфетаминов провинциален полуидиот ви разиграва години наред !!!

    Коментиран от #4, #7, #43

    12:06 27.03.2026

  • 2 тиквата

    84 6 Отговор
    вижте кви достойни хайдуци отгледах
    пак ме преизберете

    12:08 27.03.2026

  • 3 Механик

    67 12 Отговор
    "Затягаме примката около Васил Михайлов“- това "затягаме" може да го каже някой човечец в кръчмата, но на МИНИСТРА не му прилича. Дова е много, много лощ и про-сташки говор на човек дето не знае къде се намира.
    Вместо да каже "ще направим всичко, за да бъде изпълнен закона" той казва "затягаме примката".
    Срамота!

    Коментиран от #11, #27, #28, #33

    12:09 27.03.2026

  • 4 Какъв полуидиот бе

    8 25 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Това е Новият Лъвски

    Коментиран от #52

    12:10 27.03.2026

  • 5 Сила

    84 2 Отговор
    "Прокурорският син " ...!!!???!!! Такава "длъжност " може да има само на Територията ....звучи смешно , срамно и жалко за държавата и държавната структура !!!

    12:10 27.03.2026

  • 6 Лост

    61 2 Отговор
    Интересно е какво му се е случило в Бургаския затвор,че орева орталъка да го махнат от там?Явно ,че е бил нац.състезател по таекуондо и прокурорски син въобще не е впечатлило бургаските затворници.

    Коментиран от #30, #51

    12:10 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Снайперист

    46 1 Отговор
    Трябвало е първо в него и тогава предупредителните.

    12:15 27.03.2026

  • 9 За мен е мистерия

    60 2 Отговор
    Как баща му на тоя още е на работа
    А не са го изхвърлили
    Сигурен съм че знае къде се укрива

    12:15 27.03.2026

  • 10 Жоро

    58 1 Отговор
    Не е луд тоя който яде баницата а този който му я дава.. А тоя който я дава сме ние, глупавият народ. Полицаите бяха позлатени и им пука, че им дреме дали народа тъне в мизерия и престъпност. Прокурорския син се гаври донякъде със системата, но да не мислите че на тях им пука, за тях е важно да тъпчат обикновеният човек, дори и по протестите, за да не спрат милиардите които отиват в бюджета към тях от господарите им. То и на някой там да му пука са единици, останалите нямат нито желанието нито капацитета. Видно е как един келеш ги разиграва с години.

    12:18 27.03.2026

  • 11 ТАКА ЛИ ВЕ...?!

    41 4 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    А Бочко,като употреби просташкият израз,към жена -...,,ПКП",да не би да беше по-малка...
    ,,Срамота"...?!

    Коментиран от #14

    12:18 27.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Франк

    29 1 Отговор
    Срам, срам, срам за всички ни.

    12:22 27.03.2026

  • 14 Механик

    15 6 Отговор

    До коментар #11 от "ТАКА ЛИ ВЕ...?!":

    Говорим за конкрения случай. Не знам защо се заяждате?!
    Бочко си го знаем, че е про-стак. Но се оказа, че не е само той. Например въпросният господин.
    И това, че във властта има един такъв, означава ли, че е оправдано да има и още?
    п.п.
    Личи си, че и Вие на падате по-долу, обаче.

    Коментиран от #18, #19

    12:23 27.03.2026

  • 15 Разбира се,

    27 1 Отговор
    тате нищо не знае за синчето си, света вода ненапита.

    12:24 27.03.2026

  • 16 На тати синчето,

    38 1 Отговор
    провокирали го!
    А ако го докоснат ще изтрепе РПУ-то!
    Гадна държава!

    12:25 27.03.2026

  • 17 Бендида

    69 1 Отговор
    Цялата система е тотал щета, щом се е стигнало дотам, едно кухо леке да ги разиграва толкова време. То мен ме е срам докато чета, тях не ги ли е срам от тази излагация....поне за едното его. Смешници.

    12:28 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рая

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    А моят израз в НС,не е ...,,Срамота"...!

    12:30 27.03.2026

  • 20 Госъ

    28 1 Отговор
    На снимката малко като психопат е излезнал :))

    12:31 27.03.2026

  • 21 Алоооооо МВР-то,

    43 1 Отговор
    един келешшшш ви направи на маймуни.

    Коментиран от #22, #23

    12:33 27.03.2026

  • 22 и не само

    43 0 Отговор

    До коментар #21 от "Алоооооо МВР-то,":

    той дори започна и тях да бие и те пак не могат да го хванат. Може да е тъжно, защото държавата ни е тотално съсипана, обаче е и много смешно.

    12:37 27.03.2026

  • 23 ПРАВ СИ...!

    37 0 Отговор

    До коментар #21 от "Алоооооо МВР-то,":

    А те пък за награда-взеха та... им увеличиха заплатите с цели...50%...🙄🫢?!

    Коментиран от #25

    12:37 27.03.2026

  • 24 КСХ

    29 0 Отговор
    България e "земя като една човешка длан" и "нашата полиция ни пази" ! :)

    12:39 27.03.2026

  • 25 не е

    26 0 Отговор

    До коментар #23 от "ПРАВ СИ...!":

    увеличение на заплатите, а обезщетение за боя, който им нанасят 20-годишни пишлемета.

    Коментиран от #46

    12:41 27.03.2026

  • 26 Бай Ставри

    20 0 Отговор
    Дайте го в затвора... да го напълним с "човечета" и ще се кротне !

    12:43 27.03.2026

  • 27 Съвет

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Затягай си гайките и не се бъркай в етикета по възпитание

    12:46 27.03.2026

  • 28 Те я затягат

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    А пък лекето ходи да трепе полицаи.

    12:47 27.03.2026

  • 29 такаа

    44 0 Отговор
    Значи инцидентът с нападнатият полицейски шеф е от 25 март. Днес е 27 март и ни казват, че затягат примката около прокурорския отличник. Представятели си за какво става дума? Още в първите час-два Василчо трябваше да е закопчан с белезници и порядъчно насинен поради съпротивата, която оказва при задържането. Те обаче затягали примката докато той вероятно вече пие узо в Гърция, защото тате не може да няма някое имотче там, всички магистрати имат.

    12:47 27.03.2026

  • 30 Информиран

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лост":

    С кеф са го ръпкали

    12:48 27.03.2026

  • 31 ироней

    28 0 Отговор
    По регистрационния номер на изоставената кола "не може" да идентифицират ятаците на прокурорския син, нито по ДНК следите в автомобила и оставените пръстови отпечатъци по дръжките. Изчакват докато през петроханския канал се изтеглят в Сърбия.

    12:49 27.03.2026

  • 32 Хорейшо

    22 2 Отговор
    Те докато го хванат ще е изтекла давността за престъпленията за които са го осъдили и ще е чист като сълза, няма да могат с пръст да го барнат....

    Коментиран от #34

    12:50 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 така е

    23 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хорейшо":

    ама давността ще изтекла за престъпленията досега, а той всеки ден твори и нови, така че давност не го лови него. Той се прави, че се крие, те се правят, че го търсят, и така минава времето от бой до бой и от заплата до заплата.

    12:55 27.03.2026

  • 35 На мен ми е странно

    26 0 Отговор
    ЗАЩО този нападнат служител на ГДБОП е стрелял във ,,въздуха" ,когато е бил НАПАДНАТ ОТ ...ТРИ...МАСКИРАНИ ЛИЦА ???
    Никакво ,,превишаване на пределите за самоотбрана" не може да има ,ако бе и стрелял и на ,,поражение"...

    12:56 27.03.2026

  • 36 Тоя

    19 0 Отговор
    До сега трябваше да е изгнил. Защо и кой го пази.

    12:59 27.03.2026

  • 37 Перничанин

    18 0 Отговор
    Само да се замислим каква ни е полицията и каква ни е прокуратурата! Докато е на този хал, каква корупция, каква престъпност ще борим. Който и да дойде не се ли направят кардинални промени ще си продължим по пътя и ще се вайкаме как може. А нито една партия не съм чул да обмисля нещо в тази насока.

    13:05 27.03.2026

  • 38 123456

    22 0 Отговор
    Каква примка затягате бе , с един келеш не можете да се оправите - ама заплатките пак скочиха , а ,

    13:08 27.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 важното е че има БАНАНИ

    21 0 Отговор
    ако беше нормален човек кокалите щяхте да му потрошите ама нали е прокурорски син демек от ваще

    още е на свобода ха ха ха каква държава сме пародия

    13:11 27.03.2026

  • 41 Май

    20 0 Отговор
    той затяга примката около приматите от МВР

    13:13 27.03.2026

  • 42 Иван

    16 0 Отговор
    То за присъдата му от 1.8 години давността вече е изтекла или ще изтече съвсем скоро. Защото престъплението е от 2022 година. А за 4 годишната му сигурно и за нея ще изтече преди да го хванат.

    13:16 27.03.2026

  • 43 медун

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    и защо полицаят не е стрелял в нападателите... това е позорно...

    Коментиран от #47

    13:18 27.03.2026

  • 44 Мафиотизацията на Тиквоча и Свиньоча

    18 0 Отговор
    До това води управлението от десетилия на мафията в България - тотална липса на законност, наглост на проКУРорската измет, занимаваща се с наркоразпространение, заради чадъра, който идва от най-високо ниво...ама после къв бил проблема със Сарафов - ми като сте тъпи, яжте го...

    13:19 27.03.2026

  • 45 Цензура

    21 0 Отговор
    Самият факт, че дори служител в ГДБОП не смее да зaстреля една отpeпка, закорявал брутален рецидивист, дето години наред разиграва цялата държава, покозва що за държава е това. Тоя дори в зятвора си позволяваше да заплашва надзирателите и те се свиваха като мишки, вместо да му нахлуят в килията трима, с по една чепата coпа, да го утрeпят от кьотек като бяcно пце и да го заровят някъде по кърищата !!!

    Коментиран от #48, #49

    13:36 27.03.2026

  • 46 Оценявам високо!

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "не е":

    Иронията ти,относно безсилното ни БГ-МВР...👍!

    14:14 27.03.2026

  • 47 Щото после...

    14 0 Отговор

    До коментар #43 от "медун":

    ...полицаят,не може се отърва,с години от дела,че е...,,превишил правата си"...!
    Пък и ,,тати" е спец в юридическите врътки...

    14:16 27.03.2026

  • 48 ГестапоТО

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Цензура":

    Това може да стане , но хората твърде корумпирани в МВР или в затвора че надзирателите да посмеят защото после “колегите” ще ги издадат нали виждаш че за това няма арести на политици

    16:02 27.03.2026

  • 49 Реално

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Цензура":

    Полицейското насилие единствено ще ощети и ще пострадат обикновенни и невинни хора. Но за сериозната престъпност трябват кадърни, умни, учени и морални разследващи. Иначе пак ще убиват беззащитни по арестите, а истинските престъпници ще си вилнеят, печелят и дерибействат или плащат на някой в системата.

    16:38 27.03.2026

  • 50 ДАЙТЕ НАГРАДА ЗА ГЛАВАТА МУ И

    8 0 Отговор
    ВЕДНАГА ЩЕ Я ИМАМЕ !

    17:32 27.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 С ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какъв полуидиот бе":

    новият Иванчо Хаджипенчович?

    15:02 28.03.2026