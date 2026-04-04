Над 650 мастърбокса цигари и 11 тона нарязан тютюн са открити при полицейската акция в Дупница

При специализирана полицейска акция в четвъртък във незаконната фабрика за производство на цигари в Дупница е осуетен опит за пласиране на стоката.
По време на акцията са се извършвали действия по товаренето на камион в самата фабрика.
Открити са общо 651 мастърбокса цигари и над 11 тона нарязан тютюн. Задържаното количествено по време на специализираната акция възлиза на над 1 300 000 евро, ако бъде продадено в някоя европейска държави на средните цени, съобщиха от "Гранична полиция".
В последствие е открит и склад в софийското село Кривина, където се е съхранявала част от стоката.
Фабриката е една от най-големите, разкрити у нас през последните години. Работила е на периоди. Има изградени спални помещения, кухня, баня, всички стени са оборудвани със шумоизолация, прозорците са запечатани, целият обект е с видеонаблюдение. Машините за производството на цигарите са високотехнологични и струват милиони. Произвежданите цигари са известна световна марка, основно предназначени да бъдат реализирани за продажба в Западна и Централна Европа. Най-вероятно е реализирана за износ през вътрешна шенгенска граница на страната.
Престъпната група е била в полезрението на "Гранична полиция" от началото на годината, като целта е била да се достигне до по-високи йерархични нива.
Задържани са две лица - единият се е занимавал с логистична дейност, а другият с организаторска. За това престъпление законодателят предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години затвор, както и лишаване права по чл. 37 от Наказателния кодекс. Тоест лицата могат да бъдат лишени да упражняват определена дейност в случая да се занимават с акцизни стоки. При събиране на достатъчно доказателства ще бъдат привлечени към наказателна отговорност и други лица.
Задържаните са български граждани, но не са от Дупница. Те са познати на Гранична полиция с криминалното си минало.
Работата по случая продължава.
1 Пич
09:10 04.04.2026
2 В момента се въртят телефони
09:11 04.04.2026
3 После
09:14 04.04.2026
4 Тук
09:16 04.04.2026
5 Бивш
09:23 04.04.2026
6 хихи
10:52 04.04.2026
7 Гост
10:52 04.04.2026
8 Бобе
12:28 04.04.2026