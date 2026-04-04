Над 650 мастърбокса цигари и 11 тона нарязан тютюн са открити при полицейската акция в Дупница

4 Април, 2026 09:05, обновена 4 Април, 2026 10:50

Задържани са двама души, свързвани в работата на незаконната фабрика

Антония Симеонова

При специализирана полицейска акция в четвъртък във незаконната фабрика за производство на цигари в Дупница е осуетен опит за пласиране на стоката.

По време на акцията са се извършвали действия по товаренето на камион в самата фабрика.

Открити са общо 651 мастърбокса цигари и над 11 тона нарязан тютюн. Задържаното количествено по време на специализираната акция възлиза на над 1 300 000 евро, ако бъде продадено в някоя европейска държави на средните цени, съобщиха от "Гранична полиция".

В последствие е открит и склад в софийското село Кривина, където се е съхранявала част от стоката.

Фабриката е една от най-големите, разкрити у нас през последните години. Работила е на периоди. Има изградени спални помещения, кухня, баня, всички стени са оборудвани със шумоизолация, прозорците са запечатани, целият обект е с видеонаблюдение. Машините за производството на цигарите са високотехнологични и струват милиони. Произвежданите цигари са известна световна марка, основно предназначени да бъдат реализирани за продажба в Западна и Централна Европа. Най-вероятно е реализирана за износ през вътрешна шенгенска граница на страната.

Престъпната група е била в полезрението на "Гранична полиция" от началото на годината, като целта е била да се достигне до по-високи йерархични нива.

Задържани са две лица - единият се е занимавал с логистична дейност, а другият с организаторска. За това престъпление законодателят предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години затвор, както и лишаване права по чл. 37 от Наказателния кодекс. Тоест лицата могат да бъдат лишени да упражняват определена дейност в случая да се занимават с акцизни стоки. При събиране на достатъчно доказателства ще бъдат привлечени към наказателна отговорност и други лица.

Задържаните са български граждани, но не са от Дупница. Те са познати на Гранична полиция с криминалното си минало.

Работата по случая продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

    Много важно !!! Когато цените излетят в небесата, никой не може да спре контрабандата !!! Тука не сме зажмали холандци, тук всеки знае, от кой, и какво !!!

    09:10 04.04.2026

    МВР се чуди кво ше прави . Да не би да са объркали нещо или човека който може би е човек на човека

    09:11 04.04.2026

    Нищо не сме произвеждали

    09:14 04.04.2026

    Ма територията всичко е менте ,като започнеш с политиците и свършиш с цигарите

    09:16 04.04.2026

    Не яжте тия л@..@ !

    09:23 04.04.2026

    а в Сливница, какво са открили?

    10:52 04.04.2026

    Ми така е. Цигари под 6 лева май няма вече. Умориха ни от беднотия, после що има контрабанда

    10:52 04.04.2026

    Защо не им дадът кредит,да озаконят фабриката да си работят и да им събират данъка.

    12:28 04.04.2026