Откриха контрабандни цигари в матраци на кораб в Бургас

28 Април, 2026 17:21 403 3

Плавателният съд е пристигнал от Грузия

Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голямо количество контрабандни цигари беше открито на борда на ферибота „Дружба“, акостирал на частното пристанище „Порт България Уест“ в Бургас. Плавателният съд е пристигнал от Грузия, като част от товара му включвал камион с матраци, в които митническите служители открили укритите нелегални изделия.

По информация на разследващите камионът е бил натоварен в Батуми и транспортиран по редовната линия между Бургас и Грузия. Очаква се количеството на откритите цигари да бъде обявено от прокуратурата. Не е ясно и за коя компания е била предназначена стоката. Разследването ще установява дали има българска компания получател на матраците с цигари или те са били насочени за трета страна.

„Цигарите бяха увити в изолационно фолио, което най-вероятно е поставено с идеята да скрие цигарите при рентгеновата инспекция. Установените цигари, които бяха в камиона, са 3 милиона и 600 къса или това са 180 хиляди кутии”, посочи Стефан Клинчаров, началник сектор „Борба с наркотрафика - Пристанище Бургас“.

„Грузински гражданин, който е извършил транспортирането на контрабандните цигари, ще бъде привлечен като обвиняем за извършване на контрабанда, като понастоящем е задържан. Стойността за нуждите на производството на откритите цигари е от порядъка на 750 хиляди евро”, заяви Мануел Манев, зам.-окръжен прокурор на Бургас.

Случаят не е прецедент за региона. През 2021 г. митнически служители разкриха мащабна контрабанда на цигари на пристанище в Бургас, а през 2024 г. бяха открити близо половин тон наркотици, укрити в ремарке на кораб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 браво

    1 0 Отговор
    Гранична полиция и митница работят перфектно !!

    17:31 28.04.2026

  • 3 лили

    0 0 Отговор
    до-1
    Собственикът на камиона е грузинец .

    17:33 28.04.2026