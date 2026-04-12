Откриха чували с канабис в имот в промишлената зона на Бобов дол

Чували с канабис са открити в имот, отдаден под наем, в промишлената зона на Бобов дол, научи БНР от свои източници. От полицията потвърдиха за такъв случай, но подробности ще бъдат огласени по-късно, когато приключи огледът и първоначалното разследване.

В началото на април на същото място беше разкрита добре оборудвана наркооранжерия, тогава бяха иззети към 8 кг канабис.

Работата по разкритите, според неофициалната информация 7 чувала с канабис, започнала още в събота, екипите са на място и днес.

Съдействие по разкриването на замесените лица оказва и Общината в Бобов дол. Имотът е на място, до което фирма-наемател забрани достъпа на работещите в 2-3 цеха наблизо.

Случаят е предаден на прокуратурата, води се разследване. Общината също е страна по спора, след като се стреми да реши ситуацията и работещите във фирмите наблизо да нямат проблем да стигнат до работните си места.

Неофициално се коментира, че първоначално е бил задържан македонски гражданин. Тази информация обаче не е потвърдена официално.

Преди две години оранжерия за канабис беше открита във ферма за пилета в близкото Големо село, припомнят местни жители.