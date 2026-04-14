75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

Мъж на 75-годишна възраст е откраднал автобус от автогарата в Свищов. Това съобщиха от полицията.

Оттам уточняват, че в неделя следобед в полицейското управление е получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов – с. Царевец, уточни БНТ.

Автобусът е спрян за проверка, в хода на която е установено, че същият е бил противозаконно отнет от автогарата в крайдунавския град. Извършител на деянието е 75-годишен от с. Козловец.

По случая е започнато бързо производство.