Новини
Крими »
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

14 Април, 2026 14:28 1 028 15

  • мъж-
  • открадна-
  • автобус-
  • свищов

По случая е започнато бързо производство

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 75-годишна възраст е откраднал автобус от автогарата в Свищов. Това съобщиха от полицията.

Оттам уточняват, че в неделя следобед в полицейското управление е получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов – с. Царевец, уточни БНТ.

Автобусът е спрян за проверка, в хода на която е установено, че същият е бил противозаконно отнет от автогарата в крайдунавския град. Извършител на деянието е 75-годишен от с. Козловец.

По случая е започнато бързо производство.

 


Свищов / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Взел

    17 0 Отговор
    го е за временно ползване човека !

    14:31 14.04.2026

  • 2 Сталин

    15 0 Отговор
    Ей такива хора като тоя ще оправят България

    Коментиран от #6

    14:31 14.04.2026

  • 3 Решил е човечеца да се прибере на село

    20 0 Отговор
    То вече отдавна няма автобуси за селата!

    14:32 14.04.2026

  • 4 Бг ремейк

    10 0 Отговор
    ...на ,,Старци разбойници"...
    Така става ,когато се преяжда с...БАНАНИ...
    Евала на чичото...Вуйчо ми цял живот караше автобус в местният ДАП и се пенсионира на 57 г. а след 5 години почина от инсулт...
    Тоя на 75 явно е корав...

    Коментиран от #10

    14:40 14.04.2026

  • 5 Без транспорт са малките населени места

    13 0 Отговор
    Дядото е искал да стигне удома. Това е форма на отчаяние.

    14:47 14.04.2026

  • 6 Малко останаха

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Ама е соц.дядо, не от котилото на дъгата.

    14:48 14.04.2026

  • 7 ИВАН

    6 0 Отговор
    Браво, само така, непокорна България, долу богаташите изедници и кръвопийци.

    15:02 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пожелание

    4 0 Отговор
    Тази година автобус, а на 100 г. нов Еърбъс А380.

    15:04 14.04.2026

  • 10 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бг ремейк":

    СКОРОСТ 4....

    15:15 14.04.2026

  • 11 Топ

    3 0 Отговор
    Браво,наборе

    15:37 14.04.2026

  • 12 Цел живот чака,

    1 0 Отговор
    да на4еше крастата. Са секи новобогаташ-бившкомунист има Ламборгини, Бентли, това-онова. Ма кой от тех кара на частно автобус? Който е мечтал като юноша блуеден за ВОЛГА, не мож го излъга с Ферари. Браво и Булгар-Булгар!

    15:37 14.04.2026

  • 13 Да си Джони Ъокър,

    1 0 Отговор
    днешно време е срамота. И него човек иска МПС. Дано не ромлянин, че разваля по-най-романтичния македоно-одрински революционен терористичен акт в новата история на царство България, на 3 морета. ОПА, опа та бозукя!

    15:42 14.04.2026

  • 14 Последно,

    1 0 Отговор
    кой - кого е похитил? Автобуса - пострадавшия пешеходец иле некой измисля тази история, за да всява паника сред собствениците на междуселски автобуси? Това е Британски заговор срещу човечеството около Свищов и Турно-Магуреле.

    15:46 14.04.2026

  • 15 В този човек тече,

    1 0 Отговор
    морска кръв. Вълнение 7 бала по скалата на междуселските автобуси не го плаши ИЧ!

    15:49 14.04.2026