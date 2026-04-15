Контрабандно злато за над 128 000 евро на МП "Капитан Андреево"

15 Април, 2026 15:24 937 2

  • контрабанда-
  • злато-
  • мп капитан андреево

По случая е образувано досъдебно производство

Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нов случай на пренасяне на недекларирани над 1,7 кг злато предотвратиха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 13.04.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока от Нидерландия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, във фабрична кухина под капака на волана, митническите служители откриват пакет, съдържащ отливка от жълт метал. Според експертизата на вещото лице отливката е от 14-каратово злато с тегло 1707,97 грама на стойност 128 815,15 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
Само преди десетина дни митническите служители на МП Капитан Андреево задържаха 6 златни кюлчета и златни гривни на обща стойност близо 100 000 евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе като с дрогата

    0 0 Отговор
    Хванат злато 1.7 кг, в това време от същото место минат 17 тона от същото...

    16:01 15.04.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Без съмнение,Чекмеджан?

    16:21 15.04.2026