Контрабандно злато за над 128 000 евро на МП "Капитан Андреево"

Нов случай на пренасяне на недекларирани над 1,7 кг злато предотвратиха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 13.04.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока от Нидерландия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, във фабрична кухина под капака на волана, митническите служители откриват пакет, съдържащ отливка от жълт метал. Според експертизата на вещото лице отливката е от 14-каратово злато с тегло 1707,97 грама на стойност 128 815,15 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Само преди десетина дни митническите служители на МП Капитан Андреево задържаха 6 златни кюлчета и златни гривни на обща стойност близо 100 000 евро.