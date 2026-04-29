Откриха наркооранжерии в приватизирана мина

ГДБОП, ДАНС и прокуратурата дадоха информация за откритата наркофабрика в галериите на бившата мина в село Гърляно, Кюстендилско.

Специализираната полицейска операция е започнала на 23 април. Операцията е за неутрализирането на ОПГ за наркоразпространение, наркотрафик и пране на пари. Групата е въоръжена.

Задържани са 70 килограма наркотици, голяма сума пари. Трима души са задържани. Четвърти се издирва. Собственикът на мината не е сред задържаните. Над мината има изграден рибарник.

Оранжериите са били в бивши оловно-цинкови мини, които в миналото са приватизирани. Става въпрос за над 20 галерии с оборудване за отглеждане на конопени растения.

Организацията е изградила множество помещенията под земята. Оранжерии са безпрецедентни по мащабите си. Разследващите ще търсят помощ от специалисти в минно дело, които да окажат съдействие заради терена. Според тях наркотиците са били предназначени за Турция и Близкия изток.

Тримата задържани са пътували от София за Кюстендил. В рамките на разследването са извършени претърсвания на 10 имота и превозни средства. На адрес в Кюстендил разследващите са намерили близо 600 000 евро в брой и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.