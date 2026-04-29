Откриха наркооранжерии в приватизирана мина

29 Април, 2026 15:05 877 4

Става въпрос за над 20 галерии с оборудване за отглеждане на конопени растения

Снимка: ГДБОП
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГДБОП, ДАНС и прокуратурата дадоха информация за откритата наркофабрика в галериите на бившата мина в село Гърляно, Кюстендилско.

Специализираната полицейска операция е започнала на 23 април. Операцията е за неутрализирането на ОПГ за наркоразпространение, наркотрафик и пране на пари. Групата е въоръжена.

Задържани са 70 килограма наркотици, голяма сума пари. Трима души са задържани. Четвърти се издирва. Собственикът на мината не е сред задържаните. Над мината има изграден рибарник.

Оранжериите са били в бивши оловно-цинкови мини, които в миналото са приватизирани. Става въпрос за над 20 галерии с оборудване за отглеждане на конопени растения.

Организацията е изградила множество помещенията под земята. Оранжерии са безпрецедентни по мащабите си. Разследващите ще търсят помощ от специалисти в минно дело, които да окажат съдействие заради терена. Според тях наркотиците са били предназначени за Турция и Близкия изток.

Тримата задържани са пътували от София за Кюстендил. В рамките на разследването са извършени претърсвания на 10 имота и превозни средства. На адрес в Кюстендил разследващите са намерили близо 600 000 евро в брой и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 осраински

    3 1 Отговор
    Не закачайте земеделските производители

    15:12 29.04.2026

  • 2 си дзън

    6 0 Отговор
    Няма изненада. Кюстендил - люпилнята на БГ мафиотите. Един Илиев не беше ли от там?

    Коментиран от #4

    15:13 29.04.2026

  • 3 честен ционист

    4 0 Отговор
    През социализъма си имахме конопени фабрики, през капитализъма - конопени мини.

    15:14 29.04.2026

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Кюстендил е роден град на не един и двама императори.

    15:17 29.04.2026