Спор за паркомясто в Благоевградско завърши с арести и счупени автомобили

Трима души са задържани след скандал за паркомясто в санданското село Дамяница, прераснал в заплахи и вандалски действия, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Инцидентът е станал около 23:47 часа на 8 май. Спорът възникнал между двама местни мъже на 48 и 47 години, като в конфликта се намесили и две жени на 28 и 69 години.

По данни на полицията 48-годишният мъж е отправил закани за живота и здравето към двете жени. Освен това той е нанесъл щети по лек автомобил „Фолксваген Туран“, паркиран пред дома му, като счупил двата фара и задния стоп, а също повредил предния капак и калника.

В разгара на скандала 28-годишна жена счупила с твърд предмет панорамното предно стъкло на влекач „Даф“. Повредени са били и два телевизора в жилище.

Със заповед за задържане до 24 часа полицаите от Районното управление в Сандански са задържали двамата мъже и 27-годишна жена, всички от село Дамяница.

За случая е уведомена прокуратурата, а по инцидента са образувани досъдебни производства.