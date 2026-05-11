Новини
Крими »
Спор за паркомясто в Благоевградско завърши с арести и счупени автомобили

Спор за паркомясто в Благоевградско завърши с арести и счупени автомобили

11 Май, 2026 12:41 1 022 9

  • спор-
  • паркомясто-
  • благоевградско

Спорът възникнал между двама местни мъже на 48 и 47 години, като в конфликта се намесили и две жени на 28 и 69 години

Спор за паркомясто в Благоевградско завърши с арести и счупени автомобили - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са задържани след скандал за паркомясто в санданското село Дамяница, прераснал в заплахи и вандалски действия, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Инцидентът е станал около 23:47 часа на 8 май. Спорът възникнал между двама местни мъже на 48 и 47 години, като в конфликта се намесили и две жени на 28 и 69 години.

По данни на полицията 48-годишният мъж е отправил закани за живота и здравето към двете жени. Освен това той е нанесъл щети по лек автомобил „Фолксваген Туран“, паркиран пред дома му, като счупил двата фара и задния стоп, а също повредил предния капак и калника.

В разгара на скандала 28-годишна жена счупила с твърд предмет панорамното предно стъкло на влекач „Даф“. Повредени са били и два телевизора в жилище.

Със заповед за задържане до 24 часа полицаите от Районното управление в Сандански са задържали двамата мъже и 27-годишна жена, всички от село Дамяница.

За случая е уведомена прокуратурата, а по инцидента са образувани досъдебни производства.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    14 1 Отговор
    Тази територия населявана с ташунковци на Винету , бяла държава никога няма да стане !

    Коментиран от #7

    12:49 11.05.2026

  • 2 Жеко

    13 0 Отговор
    Тия по зли и от Перничани и Врачани бе .

    Коментиран от #5

    12:49 11.05.2026

  • 3 Пешо

    14 1 Отговор
    И за това ли поведение ще чакате радев да ви оправи..... промяната идва от самите хора...

    12:50 11.05.2026

  • 4 Местните в този регион

    6 4 Отговор
    Са преки наследници на Аспаруххановия брат Кубер хан. Те тези спорове са от време оно когато българите са си спретвали мелета за място на коневръза пред аула, но понеже сега коне има малко, ме летата са за паркомясто.

    12:51 11.05.2026

  • 5 хмммм

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жеко":

    същите са. те там по тоя край българи не познават.

    12:56 11.05.2026

  • 6 скандал за паркомясто в санданското село

    12 0 Отговор
    щом вече и по селата
    няма паркоместа
    докъде стигна таз бедна държавица

    12:59 11.05.2026

  • 7 Ами какво да се прави

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Такива са дошли навремето от азиатските степи и поречията на р. Волга и са населили територията. Ако бяха дошли от от поречията на р. Сена щеха да се бият за епилатори и страппони

    12:59 11.05.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    За два чупени путиливизора и един чупен камионски джам целото село Дамяница арестували кольегите!?

    13:33 11.05.2026

  • 9 яница

    0 0 Отговор
    ми то няма къде да се паркира!!! така, че е удачно човек да паркира "където му скимне"!!! а и всичко е в тръпката да нарушим правилата!!!

    13:58 11.05.2026