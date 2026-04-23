Мъжът, разчленен в Пловдив - убит заради спор за дистанционно

23 Април, 2026 14:50

Защитата е поискала делото да се разглежда при закрити врата заради шокиращите обстоятелства по случая

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-годишният мъж, заловен като основен заподозрян за жестокото убийство на баща си, при което е бил разчленен, застана пред Окръжния съд в Пловдив.

Пред съда обвиняемият е заявил, че няколко дни преди инцидента е бил уволнен от работа, като е работил в пицария. Според първоначалната информация, конфликт между него и баща му е възникнал заради спор около дистанционно управление, който е прераснал в трагичен инцидент.

Мартин Родов е обвинен в умишлено убийство на собствения си баща. По данни от разследването случаят е изключително тежък - след убийството мъжът е разчленил тялото и е изхвърлил останките в контейнер за отпадъци.

Защитата е поискала делото да се разглежда при закрити врата заради особено шокиращите обстоятелства по случая. Прокуратурата обаче е възразила срещу това искане.

Въпреки спора между страните, съдебният състав е решил процесът да продължи при закрити врата.

"Обвиняемият е дал обяснения по случая. Установено е, че става дума за баща и син, живеещи в едно жилище. Конфликтът между тях, довел до убийството, е бил на битова основа и след употреба на алкохол. Към датата на деянието и двамата са били безработни", разкри вчера прокурорът.

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден на 8 април от бездомник. Районът беше незабавно отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи там.


  • 1 1 безработен по малко🤣🤣🤣

    8 2 Отговор
    Тоа убил баща си и го разфасовал 🤣🤣🤣пловдивски ценности

    Коментиран от #4

    14:56 23.04.2026

  • 2 МП4

    8 3 Отговор
    Плодовете на тиквата и гРоБ , честито на печелившите ! ! !

    14:57 23.04.2026

  • 3 Що за

    16 0 Отговор
    същество е тоя ? Да убие баща си , да го разчлени и да изхвърли пакети с трупа му по контейнерите.....

    Коментиран от #6, #8

    15:00 23.04.2026

  • 4 ДА САРАФОВ ,ЦАЦАРОВ ГЕРГОВ И МНОГО

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "1 безработен по малко🤣🤣🤣":

    ДРУГИ СА ПТ ПЛОВДИВСКИТЕ ЦЕННОСТИ...

    15:01 23.04.2026

  • 5 Закрити врата

    9 0 Отговор
    Щом има шокиращи обстоятелства по случая освен , че е убил и разчленил баща си , да не би да се окаже и канибал ? Безкраен ужас....

    15:05 23.04.2026

  • 6 Сила

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Що за":

    Затова не трябва да се гледа телевизия , особено новините на "националните " ни TV !!!

    15:05 23.04.2026

  • 7 Този път ме изненадахте ганювци

    7 0 Отговор
    Признавам. Знам, че за пари и имот майките си затрива те, ама за дистанционно да разфасовате баща си......

    15:25 23.04.2026

  • 8 2554

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Що за":

    А какво да прави завалията? Да стои и да чака да се вмирише? Или да се издаде сам?

    Допуснал е грешка, не е предвидил клошаря. Иначе идеята е била добра. Попаднат ли частите в камиона, той ги смила, пресова и изхвърля на сметището. Така никой не може да ги намери.

    15:26 23.04.2026

  • 9 Доналд Тръмп

    2 0 Отговор
    Планът Там Ът дава резултати в България.

    16:17 23.04.2026