21 декември 2001 г. Седем деца са стъпкани в дискотека "Индиго" СНИМКИ

На 21-ви декември 2001 година пред дискотека “Индиго” в София загиват седем деца, вследствие на задушаване при влизане на тълпа в дискотеката – 6 момичета и едно момче. Най-малкото от тях е на 10 години. Една от жертвите загива на място, лекарите са безсилни да спасят останалите.

Близките на загиналите Виктория Миркова, Димитър Андреев, Елена Спандониева, Кристина Кабакчиева, Любомира Захариева, Мадлен Николова и Цветелина Ралчовска повече никога няма да се радват на празниците. Приятелите на тийнейджърите и досега не могат да се отърсят от преживяния ужас, припомня "Труд".

Снимка: БГНЕС

Ужасът се разиграва в 18:30 часа пред вратата към залата на дискотеката.

Във фаталната вечер стотици деца бързат да излязат от училище, за да отидат в любимата си дискотека. Редовно в “Индиго” се провеждат петъчни концерти за ученици от 12 до 18 години. Тази вечер за тях ще пеят рапърите Колумбиеца и М’глата, да ги чуят са дошли над 1000 деца. Температурата в София е -10 градуса, но това не пречи на тийнейджърите се тълпят пред любимото си място до Националния стадион “Васил Левски”.

По-късно ще се окаже, че

дискотека “Индиго” е отворена в нарушение на почти цялата нормативна уредба.

Няма разрешение за строеж, за ВиК, за отоплителни и вентилационни инсталации, не съществува дори проект за преустройството на стадион “Юнак” в дискотека. По документи заведението се води временен обект, каквито са караваните са кафе.

Около половин час преди официалното работно време от 19 ч. вратите се отварят. Тийнейджърите напират да влязат, не само защото вече са измръзнали, а и защото нечий глас в тълпата се провиква: “Пускат без пари”. Заведението е с два последователни входа – външен и вътрешен, преди самата зала, свързани от стълба, която прави завой. Децата се юрват по стълбите към вътрешната врата. Там обаче има охрана и врата решетка. Бодигардовете се опитват с телата си да задържат напиращите да влязат, тълпата отзад ги притиска. Момичетата и момчетата по средата се оказват в преса от две страни. Някои от тях падат, други започват да се задушават. Когато охраната усеща какво става, вече е късно.

Снимка: БГНЕС

Когато тълпата се разпръсва едно дете остава мъртво на място,

четири от най-тежко пострадалите са откарани в “Пирогов”, а две – в Първа градска болница. Лекарите обаче се оказват безсилни. Спасени са 14 тийнейджъри, които също са откарани в здравни заведение с изпотрошени крайници и синини. Часът е пиков в последния ден преди дългите Коледни празници и 7-те изпратени линейки едва си пробиват път по бул. “Евлоги Георгиев” към мястото на трагедията.

Вестта за кошмара обаче мълниеносно се разпространява из София и към мястото се втурват стотици родители. Никой не знае дали неговото дете не е сред загиналите и пострадалите. Кошмарът, който ще заварят, ще ги преследва цял живот. Децата са малки и нямат документи за самоличност, родителите с часове чакат пред болниците, за да разпознаят ранените и загиналите.

Снимка: БГНЕС

Година след трагедията пред дискотека “Индиго” беше открит паметник “Дървото на живота”.

Статуята на скулптора Ставри Калинов е със 7 клона с по 7 листа – колкото са и загиналите деца. Сега те щяха да са над 30-годишни и да са родители на свои деца. Три години след откриването на паметника двама наркомани “обраха” листата и ги предадоха в пункт за скрап срещу 4,50 лв. Престъпниците бяха заловени, а паметникът бе възстановен от Калинов. През 2010 г. апаши отново задигнаха листата.

За огромната трагедия никой не влезе зад решетките.

Делото бе връщано и започваше отначало на няколко пъти. Осъдени на глоба от по 800 лв. бяха охранителите Георги Василев и Анри Силаги. Бившият председател на Държавната агенция за младежта и спорта Цвятко Барчовски получи 3 месеца условно и 1500 лв. глоба, а управителят на дискотеката Ангел Николов бе глобен с 3000 лв.