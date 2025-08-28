Никола Николов - Паскал на първи разпит в Антикорупционната комисия

Никола Николов, който беше екстрадиран вчера от Сърбия, влезе в 10:30 в сградата на комисията. Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници“ Петя Банкова, съобщи бТВ.
Той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата.
Николов е обвинен за участие в престъпна група за контрабанда. Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, но отказа коментар преди разпита.
Сърбия го екстрадира повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.
Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.
С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.
На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.
1 Ами да
11:19 28.08.2025
2 1488
Коментиран от #10
11:19 28.08.2025
3 Зевс
Коментиран от #15
11:20 28.08.2025
4 писарке ама настина сте смешни с
иначе с охота слагате вие писарките снимки
на разголени моми
11:21 28.08.2025
5 Паскал съм
от шиши. матриала
а от боко канала и чадъра
11:21 28.08.2025
6 Град Симитли
11:32 28.08.2025
7 нарочно го изпуснаха да побегне
11:35 28.08.2025
8 тука явно се разместват слоевете
11:39 28.08.2025
9 Красимир Петров
11:43 28.08.2025
10 Митичен „контрабанден бос“ Паскал...
До коментар #2 от "1488":Историята около Никола Николов, наричан и „Паскал“, изглежда като внезапно изплувал публичен образ на човек, за когото до вчера никой не беше чувал, а днес медиите го превръщат в почти митичен „контрабанден бос“.
12:39 28.08.2025
11 А защо?
Неизвестно досие до този момент: Паскал (Николов) не е имал предишни обвинения, не е бил осъждан! Това го прави невидим за медиите и обществото до сега.
Сенчест бизнес и "сиви кардинали": В България, както и в други държави, съществуват хора, които играят важна роля в икономически или криминални мрежи, но нарочно остават извън медийния фокус. Когато бъдат „пуснати в оборот“, това обикновено се прави с политическа или институционална цел.
12:40 28.08.2025
12 Защо медиите пишат ежедневно за него?
Това е класически медиен сценарий. Когато се повдига шум около дадена личност, обикновено се преследва една или няколко от следните цели:
Политическа употреба - Делото „Митници“ е с потенциален политически заряд, особено ако се докаже, че структурите на МВР, митниците и подземния свят са били свързани.
Въпрос: Ако в делото има намесени висши бивши чиновници, кой управляваше по това време? Възможно е чрез медийна истерия да се търси удар по определени политически сили, зависи кой стои зад раздухването.
12:42 28.08.2025
13 Хасковски каунь
Сега не мога да кажа кое от двете И Марин също. Синът му беше дете. Ама и той се е издигнал виждам.
Нищо няма да стане с процеса. Ще го вмъчат ,сучат докато се забрави и тчк.
12:43 28.08.2025
14 Измиване на лице" на институциите
Прокуратурата и службите често пускат подобни „знакови дела“ публично, за да покажат, че вършат работа.
Показността в случая е ключова – многократни репортажи, журналистически въпроси, посрещане на екстрадирания подсъдим от камерите…
12:43 28.08.2025
15 Тъмен бизнес
До коментар #3 от "Зевс":Защото е човек на службите и силните на деня.
12:43 28.08.2025
16 Мдаа
12:44 28.08.2025
17 Война вътре в службите или бизнес интере
Ако Паскал е бил част от такава мрежа, това може да е операция по неговото отстраняване или "жертване".
12:46 28.08.2025
18 Кой има интерес от раздухването на сканд
• Медии, близки до определени политически центрове: Например ако става дума за медии, известни с връзки към ГЕРБ, ПП или ДПС, може да се търси насочване на обществения гняв.
• Служби и икономически играчи: Ако има преразпределение на влияние в митниците или „сивия сектор“, делото се използва като инструмент за елиминиране на неудобен човек.
12:47 28.08.2025
19 Така ли се води борба с контрабандата?
Ако целта е политически натиск, особено върху ПП или коалиционни партньори, тогава медийният натиск е част от психологическа операция.
Създава се публичен враг №1, за да се отклони вниманието от други скандали или да се подготви почвата за „ново рязане“ на митническите канали.
12:47 28.08.2025
20 Враг
• За да се покаже активност от страна на прокуратурата.
• За да се удари определена политическа група - ПП.
• За да се пренасочи вниманието от други кризи - грабужа на милиардите изтеглени като кредит от ГЕРБ!!!!!
• Или за да се разчисти теренът за нови играчи в подземния или институционален свят!
Ако се появи някой „нов реформатор“ в митниците или МВР скоро – ще стане по-ясно кой печели!!!!
И да – множеството статии са съвсем нарочно. Това е класическо „изграждане на образ“ на враг, и подгряване на общественото мнение.
12:49 28.08.2025