Новини
Крими »
Никола Николов - Паскал на първи разпит в Антикорупционната комисия

Никола Николов - Паскал на първи разпит в Антикорупционната комисия

28 Август, 2025 11:15 788 20

  • никола николов-
  • никола николов - паскал-
  • антикорупционна комисия-
  • аферата митници-
  • агенция митници

Той ще говори по делото за аферата с „Митници“

Никола Николов - Паскал на първи разпит в Антикорупционната комисия - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Никола Николов, който беше екстрадиран вчера от Сърбия, влезе в 10:30 в сградата на комисията. Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници“ Петя Банкова, съобщи бТВ.

Той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата.

Николов е обвинен за участие в престъпна група за контрабанда. Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, но отказа коментар преди разпита.

Сърбия го екстрадира повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да

    11 0 Отговор
    Вероятно ще му дадат някаква награда и ще работи за когото трябва!

    11:19 28.08.2025

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    а да не стане като сияна - несъществуващо лице

    Коментиран от #10

    11:19 28.08.2025

  • 3 Зевс

    14 0 Отговор
    Много ми е интересно защо няма нито една читава снимка на този публикувана някъде?

    Коментиран от #15

    11:20 28.08.2025

  • 4 писарке ама настина сте смешни с

    6 0 Отговор
    тази скица на сериен убиец от преди 100г

    иначе с охота слагате вие писарките снимки
    на разголени моми

    11:21 28.08.2025

  • 5 Паскал съм

    9 0 Отговор
    Шиши и Боко въобще не са замесени
    от шиши. матриала
    а от боко канала и чадъра

    11:21 28.08.2025

  • 6 Град Симитли

    3 0 Отговор
    тоя е като "" Жепязната маска", нямат му даже фото:))

    11:32 28.08.2025

  • 7 нарочно го изпуснаха да побегне

    2 0 Отговор
    при еврото в сръбска . протака се времето . минаха 8 месеца . не показаха 400 камьона конфискувани . сметки на сейшелите . може да са ги подлъгали . да е беден селянин . продавач на цигарки без акциз . като минат още 8 месеца ще се промени и ъндърграунда . пирамидално - вертикалните влияния с божанеца и тайните изнудвачески записи . джуджетата и как ще се подредят нещата .

    11:35 28.08.2025

  • 8 тука явно се разместват слоевете

    0 0 Отговор
    прави цигари и ги продавай за долари . един го свитна къро . бос цигарен . движел контрабандата по света . бивш ченге и спец . на хладилника си митка до тях и велосипедиста на къро го уцелил. е сега паскал е новия бос . а може да не е вярно .

    11:39 28.08.2025

  • 9 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Скоро ще се разболее и ще го пуснат

    11:43 28.08.2025

  • 10 Митичен „контрабанден бос“ Паскал...

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Историята около Никола Николов, наричан и „Паскал“, изглежда като внезапно изплувал публичен образ на човек, за когото до вчера никой не беше чувал, а днес медиите го превръщат в почти митичен „контрабанден бос“.

    12:39 28.08.2025

  • 11 А защо?

    1 0 Отговор
    Защо досега никой не беше чувал за него?
    Неизвестно досие до този момент: Паскал (Николов) не е имал предишни обвинения, не е бил осъждан! Това го прави невидим за медиите и обществото до сега.
    Сенчест бизнес и "сиви кардинали": В България, както и в други държави, съществуват хора, които играят важна роля в икономически или криминални мрежи, но нарочно остават извън медийния фокус. Когато бъдат „пуснати в оборот“, това обикновено се прави с политическа или институционална цел.

    12:40 28.08.2025

  • 12 Защо медиите пишат ежедневно за него?

    1 0 Отговор
    Защо медиите изведнъж пишат ежедневно за него?
    Това е класически медиен сценарий. Когато се повдига шум около дадена личност, обикновено се преследва една или няколко от следните цели:
    Политическа употреба - Делото „Митници“ е с потенциален политически заряд, особено ако се докаже, че структурите на МВР, митниците и подземния свят са били свързани.
    Въпрос: Ако в делото има намесени висши бивши чиновници, кой управляваше по това време? Възможно е чрез медийна истерия да се търси удар по определени политически сили, зависи кой стои зад раздухването.

    12:42 28.08.2025

  • 13 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Работеше под чадърчето на ДПС.
    Сега не мога да кажа кое от двете И Марин също. Синът му беше дете. Ама и той се е издигнал виждам.
    Нищо няма да стане с процеса. Ще го вмъчат ,сучат докато се забрави и тчк.

    12:43 28.08.2025

  • 14 Измиване на лице" на институциите

    1 0 Отговор
    Операция за "измиване на лице" на институции
    Прокуратурата и службите често пускат подобни „знакови дела“ публично, за да покажат, че вършат работа.
    Показността в случая е ключова – многократни репортажи, журналистически въпроси, посрещане на екстрадирания подсъдим от камерите…

    12:43 28.08.2025

  • 15 Тъмен бизнес

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Защото е човек на службите и силните на деня.

    12:43 28.08.2025

  • 16 Мдаа

    1 0 Отговор
    Прокуратурата и службите се занимават с изфабрикувяни и отклоняващи вниманието на българския народ случаи, имитират работа, пишат в медиите за фейк разследванията си, лъжат-мажат и накрая ... нищо, пускат и заглъхва.

    12:44 28.08.2025

  • 17 Война вътре в службите или бизнес интере

    1 0 Отговор
    Делото може да се използва и като инструмент в битка между групировки или интереси – например за контрол над канали за контрабанда!!!!
    Ако Паскал е бил част от такава мрежа, това може да е операция по неговото отстраняване или "жертване".

    12:46 28.08.2025

  • 18 Кой има интерес от раздухването на сканд

    1 0 Отговор
    • Прокуратурата: Иска да покаже, че се бори с „големите риби“.
    • Медии, близки до определени политически центрове: Например ако става дума за медии, известни с връзки към ГЕРБ, ПП или ДПС, може да се търси насочване на обществения гняв.
    • Служби и икономически играчи: Ако има преразпределение на влияние в митниците или „сивия сектор“, делото се използва като инструмент за елиминиране на неудобен човек.

    12:47 28.08.2025

  • 19 Така ли се води борба с контрабандата?

    1 0 Отговор
    Ако целта е реална борба с контрабандата – защо няма реални резултати по делото досега? Защо останалите обвиняеми са на свобода?
    Ако целта е политически натиск, особено върху ПП или коалиционни партньори, тогава медийният натиск е част от психологическа операция.
    Създава се публичен враг №1, за да се отклони вниманието от други скандали или да се подготви почвата за „ново рязане“ на митническите канали.

    12:47 28.08.2025

  • 20 Враг

    1 0 Отговор
    Историята с „Паскал“ най-вероятно не е просто съдебен казус. Това е медиен и политически инструмент, използван в определен момент от ГЕРБ-ДПС НН по няколко причини:
    • За да се покаже активност от страна на прокуратурата.
    • За да се удари определена политическа група - ПП.
    • За да се пренасочи вниманието от други кризи - грабужа на милиардите изтеглени като кредит от ГЕРБ!!!!!
    • Или за да се разчисти теренът за нови играчи в подземния или институционален свят!
    Ако се появи някой „нов реформатор“ в митниците или МВР скоро – ще стане по-ясно кой печели!!!!
    И да – множеството статии са съвсем нарочно. Това е класическо „изграждане на образ“ на враг, и подгряване на общественото мнение.

    12:49 28.08.2025