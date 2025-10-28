Новини
ГДБОП влезе в Агенция "Митници" в Русе

28 Октомври, 2025 17:52 872 4

  • гдбоп-
  • агенция митници

Действията продължават

ГДБОП влезе в Агенция "Митници" в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се провежда в териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе, потвърди за БТА окръжният прокурор Радослав Градев.

На този етап той отказва повече коментар по случая. Действията продължават. Повече информация за акцията ще бъде дадена по-късно.


Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Шиши влезе

    17:54 28.10.2025

  • 2 бай Бай

    4 0 Отговор
    Непоканено проникване с всичка сила.
    Важен е резултата, след 9 месеца.

    17:56 28.10.2025

  • 3 Бандеров

    2 1 Отговор
    Булмаркет са най-големите контрабандисти в русенско. Милиционери, на пряко подчинение на Москва!

    18:07 28.10.2025

  • 4 Оня с коня

    2 0 Отговор
    пари трябват ,, избори се задават

    18:33 28.10.2025