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Заловиха близо 1,2 тона дрога при две операции на ГКПП „Капъкуле – Капитан Андреево“

Заловиха близо 1,2 тона дрога при две операции на ГКПП „Капъкуле – Капитан Андреево“

10 Юли, 2026 13:09 1 056 2

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Стойността на заловените наркотици е 6,5 млн. турски лири или близо 121 000 евро.

Заловиха близо 1,2 тона дрога при две операции на ГКПП „Капъкуле – Капитан Андреево“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турските митничари на ГКПП „Капъкуле – Капитан Андреево“ са разкрили в рамките на две отделни операции близо 1,2 тона наркотици при опит да бъдат внесени нелегално в Турция, съобщи БТА.

По информация на турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер, която се позова на съобщение на турското министерство на търговията, при първата операция товарен автомобил ТИР, който пристигнал на Капъкуле от Капитан Андреево, бил подложен на проверка на системата за рентгеново сканиране на моторните превозни средства въз основа на критериите за риск.

Проверката в превозното средство показала наличие на съмнителен товар, въз основа на което екипи на службата за охрана на митниците и борба срещу наркотрафика към Министерството на търговията са предприели щателен обиск на ТИР-а.

При проверката са разкрити 450 пакета, които предполагаемо съдържат канабис, с общо нетно тегло 526 килограма и 327 грама.

При втората операция на граничния пункт, свързана с друг ТИР на влизане в Турция, след сканиране и последвала проверка на моторното превозно средство са разкрити 530 пакета с наркотици, тежащи 626 кг и 944 грама.

Стойността на заловените наркотици е 6,5 млн. турски лири (близо 121 000 евро).

Шофьорите на двата ТИР-а са предадени на правосъдните органи в Одрин за задържане в ареста. Разследването по двата случая, което се провежда от Републиканската прокуратура в Одрин, продължава.


София / България
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  • 1 ...

    2 0 Отговор
    Я кажете щое това ТИР

    13:32 10.07.2026

  • 2 Т А К И

    0 0 Отговор
    Свобода эа Брендо! Нямате дори най малка представа колко от извесните личности са наркомани.

    14:52 10.07.2026