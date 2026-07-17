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Грузинци опитаха да пренесат 20 бойни пистолета през ГКПП „Капитан Андреево"

Грузинци опитаха да пренесат 20 бойни пистолета през ГКПП „Капитан Андреево"

17 Юли, 2026 13:20 805 6

  • грузинци-
  • тайник-
  • бойни пистолети

По случая е образувано досъдебно производство

Грузинци опитаха да пренесат 20 бойни пистолета през ГКПП „Капитан Андреево" - 1
Снимка: Гранична полиция
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гранични полицаи задържаха на ГКПП „Капитан Андреево“ двама грузинци. Те опитали да пренесат през границата 20 бойни пистолета.

Случаят е от 15 юли, когато на пункта пристигнал за влизане в България автобус с турска регистрация, превозващ пътници от Турция за Полша. Служители на „Гранична полиция“ селектирали автобуса за проверка. Преди паспортния контрол двамата грузинци оставили две кожени раници в кош за боклук, намиращ се до входа на автобусния терминал. Именно в раниците униформените открили пистолетите.

При проверка на автобуса, извършена съвместно с митнически служители, е установено наличие на тайник със значителни размери, който в момента на проверката е бил празен. За открития тайник е наложена принудителна административна мярка за временно спиране от движение на превозното средство, отнето е свидетелството за регистрация и регистрационните номера.

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата грузински граждани са привлечени в качеството на обвиняеми за контрабанда на огнестрелно оръжие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Глок е хараби , между другото...тия са били много страшни мафиози с 20 патлака

    Коментиран от #3

    13:27 17.07.2026

  • 2 И що да не

    4 7 Отговор
    Видяли са как Муньо внася незаконни пищови от Туркиетo.

    13:31 17.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Демокрация ли?

    3 0 Отговор
    Ако бяха украинци никога нямаше да ги прочетем в новините.

    14:03 17.07.2026

  • 5 Носили са ги армаган

    2 0 Отговор
    на украинците да защитават Баба Алино от държавата. Ще се отцепят като самостоятелна украинска република

    14:06 17.07.2026

  • 6 Тези пистолети са за украинците,

    1 0 Отговор
    които знаят, че тази държава е толкова пробита, че с 20 пищова могат да превземат цела Варна и да обявят независимост

    14:09 17.07.2026