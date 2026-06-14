Десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция при спецакция в Ботунец

Десетки са арестувани при спецакция в "Ботунец" и други части на София за рекет, изнудване и проституция. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.

Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото, пише Демерджиев.

По-късно днес главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за спецакцията на брифинг.