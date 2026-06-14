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Десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция при спецакция в Ботунец

Десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция при спецакция в Ботунец

14 Юни, 2026 18:24 775 6

  • арестувани-
  • ботунец

По-късно днес главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за спецакцията на брифинг

Десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция при спецакция в Ботунец - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десетки са арестувани при спецакция в "Ботунец" и други части на София за рекет, изнудване и проституция. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.

Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото, пише Демерджиев.

По-късно днес главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за спецакцията на брифинг.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 8888

    5 10 Отговор
    Куките са отишли да въртят мииннети на техни Светейшества ммаангаалите

    Коментиран от #4, #5

    18:26 14.06.2026

  • 2 Сила

    14 1 Отговор
    Бандата на "Р е з а ните карабини " от софийския затвор с нетърпение очаква младите си колеги от "Калашниците "...

    18:28 14.06.2026

  • 3 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    И СИТЕ,, ОРЪЖИЯ,, НА САПУН!

    18:32 14.06.2026

  • 4 Нека да видим

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    По скоро куките са отишли да потренират с тях и после да ги приберат, а дали ще влязат по затворите ще видим от неподкупната съдебна система.

    18:32 14.06.2026

  • 5 Много

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    Си праззз! Куките си вършат работата, докато ти маршируваш по прайдовете!

    18:37 14.06.2026

  • 6 Мда

    1 0 Отговор
    Да видим колко ще са осъдени и колко ще останат дълго в затвора!

    18:42 14.06.2026