Десетки арестувани за рекет, изнудване и проституция при спецакция в Ботунец

Десетки са арестувани при спецакция в "Ботунец" и други части на София за рекет, изнудване и проституция. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.
Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото, пише Демерджиев.
По-късно днес главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за спецакцията на брифинг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8888
Коментиран от #4, #5
18:26 14.06.2026
2 Сила
18:28 14.06.2026
3 Боруна Лом
18:32 14.06.2026
4 Нека да видим
До коментар #1 от "8888":По скоро куките са отишли да потренират с тях и после да ги приберат, а дали ще влязат по затворите ще видим от неподкупната съдебна система.
18:32 14.06.2026
5 Много
До коментар #1 от "8888":Си праззз! Куките си вършат работата, докато ти маршируваш по прайдовете!
18:37 14.06.2026
6 Мда
18:42 14.06.2026