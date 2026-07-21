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Домашен арест с електронно наблюдение за инспекторите от НАП, обвинени за подкуп

Домашен арест с електронно наблюдение за инспекторите от НАП, обвинени за подкуп

21 Юли, 2026 16:58 516 4

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  • панайот коюндерлиев-
  • николай николаев

Ако бъдат признати за виновни, могат да получат до 6 години затвор и глоба до 5000 лв.

Домашен арест с електронно наблюдение за инспекторите от НАП, обвинени за подкуп - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите, обвинени, че са поискали и получили подкуп в съучастие, съобщи бТВ.

39-годишните Панайот Коюндерлиев от Бургас и Николай Николаев от Пловдив бяха доведени с белезници в съдебната зала. Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, но съдът уважи искането на защитата за по-лека мярка.

Според обвинението двамата инспектори извършвали проверка в минимаркет в Черноморец, при която намекнали на собственика, че могат да съставят акт само за едно от установените нарушения, ако бъдат „почерпени“. Търговецът твърди, че конкретна сума не е била поискана, затова подготвил три банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол.

Защитата оспори изцяло обвинението. Адвокат Петър Димитров определи случая като „някакъв вид постановка“ и заяви, че парите са били открити под седалката на служебен автомобил, който се използва от повече служители. По думите му няма данни да са прилагани специални разузнавателни средства, поради което защитата оспорва и твърденията, че банкнотите са били белязани.

Прокурор Христо Колев беше категоричен, че доказателствата сочат към двамата обвиняеми. „Парите са иззети от служебния автомобил на НАП, с който са били двамата обвиняеми“, уточни той.

По делото са назначени технически експертизи на видеозаписите, които предстои да изяснят част от фактите по случая.

Ако бъдат признати за виновни, двамата инспектори могат да получат наказание до 6 години затвор и глоба до 5000 лв.


България
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  • 3 Цвете

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    КАК, АКО БЪДАТ ПРИЗНАТИ ЗА ВИНОВНИ????? МИ ТЕ СА ВИНОВНИ.НАЛИ СА ХВАНАТИ В МОМЕНТА НА ПОДКУПА С БЕЛЯЗАНИТЕ ПАРИ? ИВАНЧЕВА, ЗАЩО БЕШЕ В ЗАТВОРА? БОЖЕ, ТОВА ЧУДО?! АКО, КАКВО????????

    18:37 21.07.2026

  • 4 Анонимен

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    Защо домашен арест най добре в килията

    18:40 21.07.2026