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Участници в гонка останаха без книжки

Участници в гонка останаха без книжки

22 Юли, 2026 18:39 779 11

  • гонка-
  • книжка-
  • костинброд

Полицията в Костинброд бързо установи и санкционира двама шофьори, спретнали си нерегламентирано състезание на общински път

Участници в гонка останаха без книжки - 1
Снимка ОДМВР София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След получен сигнал за гонка между два автомобила BMW на пътя между кв. "Маслово" и с. Петърч от служители на РУ-Костинброд са предприети незабавни действия за установяване на нарушителите.

При преглед на записите от общинското видеонаблюдение са установени автомобилите, а впоследствие и мъжете, управлявали ги по време на нерегламентираното състезание.

На двамата костинбродчани са съставени актове по чл. 104, ал.1 от ЗДвП. Свидетелствата им за управление на МПС са отнети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    14 2 Отговор
    Най-накрая тия от МВР се размърдаха и започнаха да си вършат работата, дано да не е само временно явление.

    18:46 22.07.2026

  • 2 Ъпсурдистан

    15 1 Отговор
    Отново безмозъчни примати с BMW!

    Коментиран от #4

    18:46 22.07.2026

  • 3 Ти да видиш!

    7 1 Отговор
    Чудо на чудесата се е случило!😲😲😲

    19:00 22.07.2026

  • 4 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъпсурдистан":

    Петърч бате , ПЕТЪРЧ ....!!!!
    НЕМА ТАКИВА ПРИМАТИ КАТО ТИЯ ТАМ ...🫈🦍

    19:04 22.07.2026

  • 5 Моарейн

    8 0 Отговор
    Едно добро начало. Сега да подгонят и мототерористите.

    19:09 22.07.2026

  • 6 Да да

    3 2 Отговор
    Не могат да си платят явно като е м рах

    Коментиран от #8

    19:10 22.07.2026

  • 7 И какво

    8 0 Отговор
    сега ще се гонят без книжки. Те половината лилави не знаят какво е това книжка.

    19:12 22.07.2026

  • 8 Той като може да плати кво?

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да да":

    Пак е без книжка за една година. Дано да не ти е той идола, че ще си го закъсал мощно.

    19:18 22.07.2026

  • 9 Ъъъ

    2 0 Отговор
    А с книжката на Емрах? Тя отнета ли е?

    19:19 22.07.2026

  • 10 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Конфискация на МПС тата им трябва,не взимане на книжките им само.

    19:31 22.07.2026

  • 11 за един месец и пак почват гонките

    1 0 Отговор
    Свидетелствата им за управление на МПС са отнети

    19:37 22.07.2026