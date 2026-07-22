Участници в гонка останаха без книжки

След получен сигнал за гонка между два автомобила BMW на пътя между кв. "Маслово" и с. Петърч от служители на РУ-Костинброд са предприети незабавни действия за установяване на нарушителите.
При преглед на записите от общинското видеонаблюдение са установени автомобилите, а впоследствие и мъжете, управлявали ги по време на нерегламентираното състезание.
На двамата костинбродчани са съставени актове по чл. 104, ал.1 от ЗДвП. Свидетелствата им за управление на МПС са отнети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милен
18:46 22.07.2026
2 Ъпсурдистан
Коментиран от #4
18:46 22.07.2026
3 Ти да видиш!
19:00 22.07.2026
4 Сила
До коментар #2 от "Ъпсурдистан":Петърч бате , ПЕТЪРЧ ....!!!!
НЕМА ТАКИВА ПРИМАТИ КАТО ТИЯ ТАМ ...🦍
19:04 22.07.2026
5 Моарейн
19:09 22.07.2026
6 Да да
Коментиран от #8
19:10 22.07.2026
7 И какво
19:12 22.07.2026
8 Той като може да плати кво?
До коментар #6 от "Да да":Пак е без книжка за една година. Дано да не ти е той идола, че ще си го закъсал мощно.
19:18 22.07.2026
9 Ъъъ
19:19 22.07.2026
10 Казанлъшкия
19:31 22.07.2026
11 за един месец и пак почват гонките
19:37 22.07.2026