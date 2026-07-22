Участници в гонка останаха без книжки

След получен сигнал за гонка между два автомобила BMW на пътя между кв. "Маслово" и с. Петърч от служители на РУ-Костинброд са предприети незабавни действия за установяване на нарушителите.

При преглед на записите от общинското видеонаблюдение са установени автомобилите, а впоследствие и мъжете, управлявали ги по време на нерегламентираното състезание.

На двамата костинбродчани са съставени актове по чл. 104, ал.1 от ЗДвП. Свидетелствата им за управление на МПС са отнети.