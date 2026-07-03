Шефът на ВиК - Бургас и още над 10 души са арестувани при акцията на ГДБОП

Задържаха директора на ВиК-Бургас и още над 10 души, след като ГДБОП претърси централата на дружеството в града. Останалите задържани са регионални директори.
Разследването е заради фиктивни ремонти по ВиК мрежата.
Директорът на ВиК-Бургас е притискал регионалните директори да подписват документи с невярно съдържание - т.е за извършени ремонтни дейности, без да е имало такива. Става дума за около 1,5 милиона лева, съобщава bTV.
Ог офиса на ВиК полицаите иззели документация, свързана с дейността на несебърското позразделение на дружеството.
Днешният обиск в централата на ВиК-Бургас е бил свързан с разразилия се преди седмица скандал с арестувания шеф на водното дружество в Несебър Свилен Станчев.
Той бе задържан в служебна кола в Слънчев бряг след получаване на 8000 евро подкуп, за да включи във водопреносната мрежа имота на собственик в с. Кошарица. В дома му пък бяха намерени 33 хил. евро с тефтерче с имена на физически лица и фирми. Срещу водният шеф бе повдигнато обвинение, а централата в Бургас се разграничи с декларация от действията му и обяви, че ще съдейства напълно на разследващите органи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬
16:28 03.07.2026
2 цъкни миче кат ги
и проследявай кво става с тез арестувани
препълниха се тез затвори с крадци
16:32 03.07.2026
3 100% хазначени от
16:33 03.07.2026
4 @@@
16:58 03.07.2026