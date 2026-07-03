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Шефът на ВиК - Бургас и още над 10 души са арестувани при акцията на ГДБОП

Шефът на ВиК - Бургас и още над 10 души са арестувани при акцията на ГДБОП

3 Юли, 2026 16:20 662 4

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  • вик-бургас

Ог офиса на ВиК полицаите иззели документация, свързана с дейността на несебърското позразделение на дружеството

Шефът на ВиК - Бургас и още над 10 души са арестувани при акцията на ГДБОП - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха директора на ВиК-Бургас и още над 10 души, след като ГДБОП претърси централата на дружеството в града. Останалите задържани са регионални директори.

Разследването е заради фиктивни ремонти по ВиК мрежата.

Директорът на ВиК-Бургас е притискал регионалните директори да подписват документи с невярно съдържание - т.е за извършени ремонтни дейности, без да е имало такива. Става дума за около 1,5 милиона лева, съобщава bTV.

Ог офиса на ВиК полицаите иззели документация, свързана с дейността на несебърското позразделение на дружеството.

Днешният обиск в централата на ВиК-Бургас е бил свързан с разразилия се преди седмица скандал с арестувания шеф на водното дружество в Несебър Свилен Станчев.

Той бе задържан в служебна кола в Слънчев бряг след получаване на 8000 евро подкуп, за да включи във водопреносната мрежа имота на собственик в с. Кошарица. В дома му пък бяха намерени 33 хил. евро с тефтерче с имена на физически лица и фирми. Срещу водният шеф бе повдигнато обвинение, а централата в Бургас се разграничи с декларация от действията му и обяви, че ще съдейства напълно на разследващите органи.


България
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  • 1 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    9 0 Отговор
    Това трябва да е ежедневно за служители с достъп до публични и държавни ресурси. А и да завършва с ефективни присъди.

    16:28 03.07.2026

  • 2 цъкни миче кат ги

    4 0 Отговор
    пуснат хорицата довечера
    и проследявай кво става с тез арестувани
    препълниха се тез затвори с крадци

    16:32 03.07.2026

  • 3 100% хазначени от

    10 0 Отговор
    Герб!

    16:33 03.07.2026

  • 4 @@@

    1 0 Отговор
    Ето защо в Бургас водата е толкова скъпа. Близо Шест лева, 3 евро.

    16:58 03.07.2026