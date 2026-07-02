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Съпругата на Красимир Алексиев от "Калашниците" остава в ареста

Съпругата на Красимир Алексиев от "Калашниците" остава в ареста

2 Юли, 2026 17:49 534 3

  • красимир алексиев-
  • калашниците

Обвиняемата заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа ѝ

Съпругата на Красимир Алексиев от "Калашниците" остава в ареста - 1
Снимка Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от групата "Калашниците", известен като Краси Принца, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд, съобщи Нова тв.

Тя беше задържана, след като преди дни в кв. „Ботунец" заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа ѝ, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. За това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда.

"При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство“, заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков.

По време на заседанието Алексиева заяви, че иска мярката ѝ за неотклонение да бъде изменена, за да се грижа за децата си.

Според съда обаче Семра Алексиева е извършила това, в което я обвиняват. Пострадалата споменава точно нея в показанията си и в хронологична последователност и обяснява какво се е случило на 14 юни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таз женица

    5 0 Отговор
    що не я показвате писарке
    а кочовете не пропускате
    как ги водят заптиетата

    17:52 02.07.2026

  • 2 В сливенския

    5 0 Отговор
    дърти, дебели и мръсни циганки ще и правят фейс ситинг.

    Коментиран от #3

    17:56 02.07.2026

  • 3 Полицайката

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "В сливенския":

    която прикриваше наркомана, вече и седнаха на муцуната поне 20 от тея дето ги спомена.

    17:58 02.07.2026