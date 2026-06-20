Хванаха дрогиран шофьор, превозващ 27 мигранти край Аркутино

Полицията задържа млад мъж в ранните часове на 20 юни 2026 година край Аркутино, след като беше засечен да превозва в микробус 27 нелегални мигранти, съобщи „Днес България“. Водачът е шофирал без свидетелство за управление на моторно превозно средство и под въздействието на наркотични вещества, с което е констатирано извършването на три тежки нарушения на закона едновременно.

Превозното средство е било спряно в рамките на специализирана акция, провеждана в района на крайморската местност Аркутино. При последвалата проверка служителите на реда са установили, че зад волана стои неправоспособен шофьор. Пътните полицаи са тествали мъжа за употреба на забранени субстанции, като техническото средство е отчело положителен резултат за наркотици. В товарното отделение на микробуса са открити десетките чужди граждани без документи.

След приключване на първоначалните действия на място, откритите чужденци са отведени и настанени в център за временно настаняване. Предстои административните органи да извършат пълна идентификация на лицата и да задействат процедурите съгласно действащото законодателство.

Шофьорът на микробуса е арестуван за срок до 24 часа. По случая вече е образувано досъдебно производство, като се очаква прокуратурата да анализира събраните доказателства и да повдигне конкретни обвинения срещу извършителя. Разследването продължава, а първоизточникът разполага и с кадри от мястото на задържането, показващи действията на органите на реда.