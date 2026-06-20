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Хванаха дрогиран шофьор, превозващ 27 мигранти край Аркутино
  Тема: Кризата с бежанците

Хванаха дрогиран шофьор, превозващ 27 мигранти край Аркутино

20 Юни, 2026 17:57 920 9

  • бежанци-
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  • шофьор

Шофьорът на микробуса е арестуван за срок до 24 часа

Хванаха дрогиран шофьор, превозващ 27 мигранти край Аркутино - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията задържа млад мъж в ранните часове на 20 юни 2026 година край Аркутино, след като беше засечен да превозва в микробус 27 нелегални мигранти, съобщи „Днес България“. Водачът е шофирал без свидетелство за управление на моторно превозно средство и под въздействието на наркотични вещества, с което е констатирано извършването на три тежки нарушения на закона едновременно.

Превозното средство е било спряно в рамките на специализирана акция, провеждана в района на крайморската местност Аркутино. При последвалата проверка служителите на реда са установили, че зад волана стои неправоспособен шофьор. Пътните полицаи са тествали мъжа за употреба на забранени субстанции, като техническото средство е отчело положителен резултат за наркотици. В товарното отделение на микробуса са открити десетките чужди граждани без документи.

След приключване на първоначалните действия на място, откритите чужденци са отведени и настанени в център за временно настаняване. Предстои административните органи да извършат пълна идентификация на лицата и да задействат процедурите съгласно действащото законодателство.

Шофьорът на микробуса е арестуван за срок до 24 часа. По случая вече е образувано досъдебно производство, като се очаква прокуратурата да анализира събраните доказателства и да повдигне конкретни обвинения срещу извършителя. Разследването продължава, а първоизточникът разполага и с кадри от мястото на задържането, показващи действията на органите на реда.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    8 2 Отговор
    сложил съм ограда пиле немой да префръкне

    18:01 20.06.2026

  • 2 Ура,,Ура

    10 2 Отговор
    Пак добре е, че този малоумник не е убил някой невинен участник в движението.

    Коментиран от #9

    18:05 20.06.2026

  • 3 Сталин

    7 0 Отговор
    Тоя директно става за участник в "България търси таланти"

    18:10 20.06.2026

  • 4 Цвете

    10 2 Отговор
    ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА. ШОФЬОР БЕЗ КНИЖКА, ДРОГИРАН, ЩЕ ОСТАНЕ В КАУША ЗА ЧАСОВЕ, А ВЪТРЕ В КАМИОНА МИГРАНТИ БЕЗ ДОКУМЕНТИ??????? ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ БЕЗОБРАЗИЯТА ? ТИКНЕТЕ ГИ ВСИЧКИ В ПАНДИЗА, ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И НЯМА МИЛОСТ ЗА НИКОГО.🤷‍♀️🤦‍♂️👨‍🎓🚔😠

    Коментиран от #8

    18:15 20.06.2026

  • 5 И птиче

    9 0 Отговор
    не може да прехвръкне ! Увеличение на заплатите , нови скъпи джипове , куп други масрафи - и ето резултатите ! Какво друго да се очаква от свикнали да лапат огромни пари от всички по трансферите ! Главозамайващи суми !

    18:15 20.06.2026

  • 6 Хмм

    6 1 Отговор
    Демерджиев да рестане да обикаля телевизиите, а да пази границите

    18:17 20.06.2026

  • 7 Цвете

    2 1 Отговор
    ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА. ШОФЬОР БЕЗ КНИЖКА, ДРОГИРАН, ЩЕ ОСТАНЕ В КАУША ЗА ЧАСОВЕ, А ВЪТРЕ В КАМИОНА МИГРАНТИ БЕЗ ДОКУМЕНТИ??????? ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ БЕЗОБРАЗИЯТА ? ТИКНЕТЕ ГИ ВСИЧКИ В ПАНДИЗА, ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И НЯМА МИЛОСТ ЗА НИКОГО.🤷‍♀️🤦‍♂️👨‍🎓🚔😠

    18:24 20.06.2026

  • 8 Китка

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Ти за "мигранти" с тескерета чувáло ли си?!?
    ПП. Продължавайте да мигрантосвате откровени ПРЕСТЪПНИЦИ (или пресичането на българската граница по този начин вече не е престъпление?!?) и чакайте оправия!!!

    18:33 20.06.2026

  • 9 Ако не се закачат шоферите

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ура,,Ура":

    Няма да се блъснат никъде обаче нали има милиционери дето са бързи и яростни та се фърлят пред реисове камиони та стават зян

    19:32 20.06.2026