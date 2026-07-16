Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"

Гараж с голямо количество синтетични наркотици са открили столични полицаи в квартал "Горубляне", писа БНТ.
Според очевидци, които живеят в района, има няколко арестувани.
Дрогата се произвеждала на място.
Съседи разказват, че непрекъснато миришело на оцет и химикали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #4
22:54 16.07.2026
2 Да питам
22:56 16.07.2026
3 Сила
Глупости ...
22:57 16.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.