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Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"

Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"

16 Юли, 2026 22:51 521 4

  • синтетична дрога-
  • дрога-
  • гараж-
  • горубляне

Дрогата се произвеждала на място

Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гараж с голямо количество синтетични наркотици са открили столични полицаи в квартал "Горубляне", писа БНТ.

Според очевидци, които живеят в района, има няколко арестувани.

Дрогата се произвеждала на място.
Съседи разказват, че непрекъснато миришело на оцет и химикали.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И като са я открили ,нейсе ефект да има .с либерастийски закони от шорош нека си откриват колкото искат ,оФцете ще четем и ше пасем докато продължават да си тровят децата пред училищата и улиците ,и после няма да ривете кой ви с@@ в га@@@@@

    Коментиран от #4

    22:54 16.07.2026

  • 2 Да питам

    0 0 Отговор
    Привиждат ли ви се на Дядо Коледа елените ?!🤔

    22:56 16.07.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Ма слагали са си туршия хората бе ...наркотици !?
    Глупости ...

    22:57 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.