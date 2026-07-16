Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"

Евгени Петров: Лъжете се, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, на Москва ѝ трябва Троянски кон

В поведението и позициите на Радев има нещо силно смущаващо, което не разбирам. Опазил ме Бог да се правя на експерт по всичко, но след повече от 4 ...