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Разследват смъртта на крава в Кърджалийско

Разследват смъртта на крава в Кърджалийско

25 Юни, 2026 22:42 602 10

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По първоначални данни животното е било с прободна рана

Разследват смъртта на крава в Кърджалийско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват смъртта на крава в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Мъж от село Бараци е подал сигнал, че на 23 юни е намерил в землището на селото животното.

По първоначални данни животното е било с прободна рана.

Продължава работата по случаят. Издирва се извършителят на деянието.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    3 0 Отговор
    Страшна новина

    Коментиран от #3

    22:44 25.06.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    В последната седмица ЗАГИНАХА сигурно над 10 ЧОВЕКА,те кравата ще разследват!

    22:45 25.06.2026

  • 3 Селянин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Само ще кажа / на браздата / Белчо

    22:47 25.06.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Убита е по заповед на Путин!🐄🥳🤣👍

    22:47 25.06.2026

  • 5 предположение

    0 0 Отговор
    Това е работа на извънземните. Те си правят опити с животни. Засега само с животни.

    22:59 25.06.2026

  • 6 Само да не е д.рътата крава на

    1 0 Отговор
    Мунчо Крайненеца Десушка??

    23:03 25.06.2026

  • 7 шаа

    4 0 Отговор
    веднага да се направи комисия, която да разследва имала ли е профил в социалните мрежи и от там да издирят всичките ѝ контакти. моля целия ресурс на мвр да се фокусира над това хладнокръвно престъпление

    23:06 25.06.2026

  • 8 Бляк Меджик

    0 0 Отговор
    Тва ще е! Дело на наще братя индианци. Украина может быт.

    23:19 25.06.2026

  • 9 Криминале

    0 0 Отговор
    Този крава трябва да е била кметска или министерска. По селата се крадат животни и добитък, обират старците и къщите, но няма полиция да регистрира престъпленията, пълна скръб, а тук прославят крава. Къде са защитниците на животни? Защитата е по поръчка?

    23:30 25.06.2026

  • 10 6135

    0 0 Отговор
    Сбила се е с друга крава за ексклузивни права върху бика и конкурентката й вкарала един рог между ребрата!

    23:33 25.06.2026