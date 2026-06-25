Разследват смъртта на крава в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Мъж от село Бараци е подал сигнал, че на 23 юни е намерил в землището на селото животното.

По първоначални данни животното е било с прободна рана.

Продължава работата по случаят. Издирва се извършителят на деянието.