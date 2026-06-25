Разследват смъртта на крава в Кърджалийско, съобщиха от полицията.
Мъж от село Бараци е подал сигнал, че на 23 юни е намерил в землището на селото животното.
По първоначални данни животното е било с прободна рана.
Продължава работата по случаят. Издирва се извършителят на деянието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #3
22:44 25.06.2026
2 Гост
22:45 25.06.2026
3 Селянин
До коментар #1 от "Иван":Само ще кажа / на браздата / Белчо
22:47 25.06.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
22:47 25.06.2026
5 предположение
22:59 25.06.2026
6 Само да не е д.рътата крава на
23:03 25.06.2026
7 шаа
23:06 25.06.2026
8 Бляк Меджик
23:19 25.06.2026
9 Криминале
23:30 25.06.2026
10 6135
23:33 25.06.2026