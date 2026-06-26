Новини
Крими »
Арестуваха шефа на ВиК Несебър и заместника му

Арестуваха шефа на ВиК Несебър и заместника му

26 Юни, 2026 22:56 1 658 17

  • несебър-
  • вик-
  • корупция-
  • арест-
  • директор

По данни на разследването двамата са поискали 8000 евро от собственик на парцел

Арестуваха шефа на ВиК Несебър и заместника му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът и заместник-директорът на ВиК – Несебър са арестувани при специализирана полицейска операция, научи bTV.

По данни на разследването двамата са поискали 8000 евро от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новострояща се сграда към водопреносната мрежа. Според събраната до момента информация на инвеститора е било отказано да подаде официално заявление, като му било поставено условие първо да предаде поисканата сума.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Бургас.

Около 15:00 часа днес, непосредствено след предаването на парите, двамата са задържани в служебен автомобил на ВиК в близост до имота.

В момента продължават претърсвания и обиски в офиси на дружеството, както и на адреси, свързани със задържаните. Разследването продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    36 0 Отговор
    Където и да бутнеш все едно и също.

    22:58 26.06.2026

  • 2 Много

    26 3 Отговор
    Важно! Когато човек не е престъпник, седи си спокойно на терасата, наслаждава се на хубавата вечер и красивото небе, и слуша песните на птиците!

    23:00 26.06.2026

  • 3 Налудник

    28 0 Отговор
    Има ли някаква хипотетична вероятност тези двама юнаци да си имат имена?

    23:06 26.06.2026

  • 4 Тома

    28 0 Отговор
    А колко са искали варненци за цял град Баба Алино

    23:06 26.06.2026

  • 5 Васил

    21 0 Отговор
    Корупция нема само усещане за нея.

    23:11 26.06.2026

  • 6 Свобода за Иванчева

    9 5 Отговор
    Иванчева щеше да поиска повече,но я нагласиха млъсниците.

    23:15 26.06.2026

  • 7 Ами

    13 0 Отговор
    от ВиК винаги си искат.
    Все едно безплатно ще я ползваш тази вода. Ужас е. Тези с къщите знаят.

    23:21 26.06.2026

  • 8 Мдаа

    15 0 Отговор
    Видно е, че хората започнаха да си връщат доверието в институциите, след като влиянието на мафията отслабва, но трябва и истинска съдебна реформа.

    23:26 26.06.2026

  • 9 А50

    13 2 Отговор
    Опаа , бавно става но трябва да пресъхнат потоците към Герб ПП и всички др партии

    23:31 26.06.2026

  • 10 Ми то горе-долу

    14 0 Отговор
    в цяла България е така. Преди 18 години като почнах да, строя къща ги викам от веолия и им казвам - тук минава водопровода, искам да се присъединя, те ми викат - ние нямаме данни оттук да минава водопровод. Директно ми поискаха 6000 лева... И като се ядосах, викнах един общак, копа един ден, стигна до една стара чугунена тръба и пак ги викнах... Нямаше къде да мърдат и ме присъединиха...

    23:35 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Какви ОЧИ са имали да му искат такъв подкуп? А е, те в Несебър са все такива с големи ОЧИ!

    00:00 27.06.2026

  • 16 опасна измамница

    2 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща! Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    00:09 27.06.2026

  • 17 иван костов

    0 0 Отговор
    Цялата местна власт трябва да бъде обесена, а кметът на софийска мнооого голяма община поставен върху Испанско магаре!

    00:17 27.06.2026