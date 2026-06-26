Арестуваха шефа на ВиК Несебър и заместника му

Директорът и заместник-директорът на ВиК – Несебър са арестувани при специализирана полицейска операция, научи bTV.
По данни на разследването двамата са поискали 8000 евро от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новострояща се сграда към водопреносната мрежа. Според събраната до момента информация на инвеститора е било отказано да подаде официално заявление, като му било поставено условие първо да предаде поисканата сума.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Бургас.
Около 15:00 часа днес, непосредствено след предаването на парите, двамата са задържани в служебен автомобил на ВиК в близост до имота.
В момента продължават претърсвания и обиски в офиси на дружеството, както и на адреси, свързани със задържаните. Разследването продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
22:58 26.06.2026
2 Много
23:00 26.06.2026
3 Налудник
23:06 26.06.2026
4 Тома
23:06 26.06.2026
5 Васил
23:11 26.06.2026
6 Свобода за Иванчева
23:15 26.06.2026
7 Ами
Все едно безплатно ще я ползваш тази вода. Ужас е. Тези с къщите знаят.
23:21 26.06.2026
8 Мдаа
23:26 26.06.2026
9 А50
23:31 26.06.2026
10 Ми то горе-долу
23:35 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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