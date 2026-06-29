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Бащи се сбиха с дървен сап и брадва заради спор между децата им в Горна Оряховица

Бащи се сбиха с дървен сап и брадва заради спор между децата им в Горна Оряховица

29 Юни, 2026 12:36 649 9

  • побой-
  • брадва-
  • горна оряховица

Агресията е станала на 28 юни

Бащи се сбиха с дървен сап и брадва заради спор между децата им в Горна Оряховица - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащи се сбиха заради скандал между децата им в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 28 юни.

След скандал между деца, бащата на едното отива с кола пред дома на другото дете.

38-годишният мъж е извадил дървен сап, а бащата на другото дете взел брадва.

След като били разтървани, първият мъж се качил в автомобила и тръгнал срещу втория. Успял да го удари в областта на лявото коляно, а удареният покосил с брадва предния капак на автомобила.

Посрадалият е прегледан и е освободен.

Извършителят е задържан.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    11 2 Отговор
    В Горна има само един българин и те му викат Митко -ромлянина.

    12:39 29.06.2026

  • 2 Сталин

    11 0 Отговор
    Класически цървули

    12:40 29.06.2026

  • 3 Сила

    8 0 Отговор
    ПЪРВИТЕ 7 ГОДИНИ И СЕМЕЙНАТА СРЕДА СА ДОМИНИРАЩИ В ОФОРМЯНЕТО НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ДЕТЕТО ....
    после защо е пълно с полуидиотчета по улиците и зад волана на колите !!!

    12:40 29.06.2026

  • 4 ромски идилии

    9 0 Отговор
    миче тва ли е в менюто ти за днес
    я пусни някоя претоплена манджа че урк напредват към Москва
    да се радват барем русофоборчагите цъкащи

    12:41 29.06.2026

  • 5 Пато

    8 0 Отговор
    Сигани.

    12:43 29.06.2026

  • 6 И дали

    6 0 Отговор
    нагледен пример на децата си как се решава спор .

    Коментиран от #8

    12:43 29.06.2026

  • 7 Цuгaнuте на сапун

    5 0 Отговор
    Българи ли са били или цигани

    12:44 29.06.2026

  • 8 не, не са дали

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "И дали":

    Трябвало е да оставят децата си да се сбият, не за да стават побойници, а за да се научат да си отстояват позицията. И да ги учат, че като пораснат, има и други методи, не само бой. Като им ходят след задника да ги защитават, ще станат мамини синчета.

    12:50 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.