Бащи се сбиха с дървен сап и брадва заради спор между децата им в Горна Оряховица

Бащи се сбиха заради скандал между децата им в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 28 юни.

След скандал между деца, бащата на едното отива с кола пред дома на другото дете.

38-годишният мъж е извадил дървен сап, а бащата на другото дете взел брадва.

След като били разтървани, първият мъж се качил в автомобила и тръгнал срещу втория. Успял да го удари в областта на лявото коляно, а удареният покосил с брадва предния капак на автомобила.

Посрадалият е прегледан и е освободен.

Извършителят е задържан.