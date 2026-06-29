Бащи се сбиха с дървен сап и брадва заради спор между децата им в Горна Оряховица

Бащи се сбиха заради скандал между децата им в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 28 юни.
След скандал между деца, бащата на едното отива с кола пред дома на другото дете.
38-годишният мъж е извадил дървен сап, а бащата на другото дете взел брадва.
След като били разтървани, първият мъж се качил в автомобила и тръгнал срещу втория. Успял да го удари в областта на лявото коляно, а удареният покосил с брадва предния капак на автомобила.
Посрадалият е прегледан и е освободен.
Извършителят е задържан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
12:39 29.06.2026
2 Сталин
12:40 29.06.2026
3 Сила
после защо е пълно с полуидиотчета по улиците и зад волана на колите !!!
12:40 29.06.2026
4 ромски идилии
я пусни някоя претоплена манджа че урк напредват към Москва
да се радват барем русофоборчагите цъкащи
12:41 29.06.2026
5 Пато
12:43 29.06.2026
6 И дали
Коментиран от #8
12:43 29.06.2026
7 Цuгaнuте на сапун
12:44 29.06.2026
8 не, не са дали
До коментар #6 от "И дали":Трябвало е да оставят децата си да се сбият, не за да стават побойници, а за да се научат да си отстояват позицията. И да ги учат, че като пораснат, има и други методи, не само бой. Като им ходят след задника да ги защитават, ще станат мамини синчета.
12:50 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.