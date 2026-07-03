Удариха нелегалния трафик на цигари и вейпове във Видин

Служители на Агенция "Митници" и Главна дирекция „Гранична полиция“ предотвратиха мащабен нелегален внос на акцизни стоки в района на Видин. При две отделни проверки бяха задържани 626 600 къса нелегални цигари и 10 540 електронни устройства за пушене без валиден български акцизен бандерол.

Първият случай е регистриран на околовръстния път на град Видин. Митническите инспектори спират за проверка камион със сръбска регистрация, управляван от хърватски гражданин. Шофьорът е твърдял, че превозното средство е празно. При щателен оглед служителите разкриват тайници с манипулирани двойни бордове. В тях са открити 31 330 кутии цигари с косовски бандерол. Пазарната стойност на стоката възлиза на 103 284 евро, а избегнатият акциз е за близо 70 806 евро.

Вторият удар е реализиран на съвместната проверка в района след мост „Нова Европа“ (Дунав мост 2). Спрян е влизащ в страната лекотоварен микробус, управляван от мъж с двойно белгийско и турско гражданство. Вътре проверяващите откриват кашони с общо 10 540 броя вейпове без бандерол.

Районна прокуратура – Видин пое ръководството на двете досъдебни производства по случая. Двамата чуждестранни водачи са привлечени като обвиняеми, като съдът им наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Източник: Агенция „Митници“ / БТА