Оставиха в ареста директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев

Окръжният съд в Бургас остави в ареста изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и негов служител, съобщи бТВ.
Двамата са обвинени, че с умишлени действия са ощетили дружеството с над 303 хиляди евро. Те бяха задържани при акция на ГДБОП на 3 юни
Според държавното обвинение двамата са превели посочената сума към дружество за почистване на сондажи, но в обектите няма извършена дейност. По документи средствата са пуснати на фирмата-изпълнител, но обществената поръчка се оказва фиктивна.
Според прокуратурата акцията е по сигнал, а обвинението е повдигнато след поредица свидетелски показания.
Пред съда директорът на водното дружество подчерта, че сигналът идва от служител с предупреждение за дисциплинарно уволнение, а адвокатът му нарече задържането под стража "репресия" .
Сумата на цялата обществена поръчка, част от която е обвинението, е за близо 1 милион евро, уточниха още от прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без майтап
20:09 06.07.2026
2 Вижда се
20:23 06.07.2026
3 ГЕРБ СЪСИПА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #4
20:32 06.07.2026
4 Някой
До коментар #3 от "ГЕРБ СЪСИПА БЪЛГАРИЯ":Ама този е ПеПеец.
20:56 06.07.2026
5 Красимир Петров
20:57 06.07.2026