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Оставиха в ареста директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев

Оставиха в ареста директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев

6 Юли, 2026 19:57 656 5

  • вик бургас-
  • цветан мирчев-
  • арест

В ареста остава и служителят, който е обвинен

Оставиха в ареста директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас остави в ареста изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и негов служител, съобщи бТВ.

Двамата са обвинени, че с умишлени действия са ощетили дружеството с над 303 хиляди евро. Те бяха задържани при акция на ГДБОП на 3 юни

Според държавното обвинение двамата са превели посочената сума към дружество за почистване на сондажи, но в обектите няма извършена дейност. По документи средствата са пуснати на фирмата-изпълнител, но обществената поръчка се оказва фиктивна.

Според прокуратурата акцията е по сигнал, а обвинението е повдигнато след поредица свидетелски показания.

Пред съда директорът на водното дружество подчерта, че сигналът идва от служител с предупреждение за дисциплинарно уволнение, а адвокатът му нарече задържането под стража "репресия" .

Сумата на цялата обществена поръчка, част от която е обвинението, е за близо 1 милион евро, уточниха още от прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без майтап

    5 1 Отговор
    Дано да е откраднал повече че то сега трябва за адвокати, за прокурори, за съдии, иначе си изгорял.

    20:09 06.07.2026

  • 2 Вижда се

    3 0 Отговор
    Нови затвори да не се строят , а да се използват баржи ,които да се потапят ,защото има много скраб в територията.

    20:23 06.07.2026

  • 3 ГЕРБ СЪСИПА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    Окрадоха ни жестоко

    Коментиран от #4

    20:32 06.07.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГЕРБ СЪСИПА БЪЛГАРИЯ":

    Ама този е ПеПеец.

    20:56 06.07.2026

  • 5 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Този да не е роднина на Ивайла Мирчева от ДБ

    20:57 06.07.2026